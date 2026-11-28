２４日、令和８年度東日本学生レスリング選手権大会（秋季大会）の大会２日目。主に全国大会の経験のある選手が出場する新人戦フリースタイルＡと、大学から競技を始めた選手が中心に出場する新人戦フリースタイルＢが開催された。

慶大からは１３選手が出場。フリーＡ６１㌔級の菅原大志（商１・慶應）は準決勝で大接戦の末、７－８のポイント判定負け。１２月の天皇杯への初出場を目指していたが、２勝届かなかった。フリーＢ＋７９㌔級に出場した部内１の人気者・中島怜央斗（文１・Ｓ高）は、柔道仕込みの１本背負いを武器に初優勝。フリーＢ７０㌔級には、蹴球部ＯＢで現在は大学５年生の江頭駿が出場。レスリング部員ではないが、蹴球部で培った「魂のタックル」を連発し、本人も驚きの初優勝となった。

（大会１日目の２３日は慶大選手の出場はありませんでした）

令和８年度東日本学生レスリング選手権大会（秋季大会）

２０２６年１１月２４日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

慶大選手成績

※スコアはすべて慶大選手を左に掲載

フリースタイルＡ６１㌔級

１回戦

菅原大志○［VSU 5:09=10-0］●弓場元悠那（防衛大学校）

２回戦

菅原大志○［VPO 6:00=6-5］●福冨将大（国士舘大学）

準々決勝

菅原大志○［VSU 4:26=12-1］●岡崎蒼翔（東洋大学）

準決勝

菅原大志●［VPO 6:00=7-8］○深澤遼弥（山梨学院大学）

フリースタイルＢ６１㌔級

１回戦

大谷相太○［VFA 4:11=11-4］●小野浩斗（東海大学）

準々決勝

大谷相太○［VIN］●飯澤山太郎（慶應義塾大学）

準決勝

大谷相太●［VFA 3:00=4-6］○森田秀（防衛大学校）

準々決勝

久保大河●［VFA 1:49=2-8］○森田秀（防衛大学校）

１回戦

玄番壮一郎●［VSU 5:26=14-24］○本多奏雅（防衛大学校）

１回戦

小林怜楓○［VFA 2:19=2-4］●鉢村胡羽（防衛大学校）

準々決勝

小林怜楓●［VSU 5:51=2-13］○大嶋英之（東京大学）

フリースタイルＢ７０㌔級

１回戦

江頭駿○［VFA 1:11=5-0］●前多智洋（東京大学）

準々決勝

江頭駿○［VPO 6:00=10-0］●松嶋進之介（中央大学）

準決勝

江頭駿○［VFA 2:00=6-0］●石倉宇一朗（東京大学）

決勝

江頭駿○［VSU 5:59=14-4］●押野健太郎（立教大学）

１回戦

立川泰勢●［VPO 6:00=2-6］○佐々木創道（東海大学）

１回戦

福知泰一郎●［VFA 3:31=0-10］○池田圭佑（東京大学）

１回戦

並里快風○［VSU 1:08=10-0］●星野才寛（青山学院大学）

並里快風○［VPO 6:00=13-10］●吉井華将（国際武道大学）

並里快風●［VSU 0:33=0-10］○押野健太郎（立教大学）

フリースタイルＢ７９㌔級

１回戦

浅見遙人○［VFA 0:55=6-0］●伊達琉青（防衛大学校）

準々決勝

浅見遙人●［VSU 1:44=0-10］○石井勇輝（山梨学院大学）

１回戦

松村朝矩○［VSU 1:25=12-0］●ハクセル将来ソア（防衛大学校）

準々決勝

松村朝矩○［VPO 6:00=5-1］●水越太朗（防衛大学校）

準決勝

松村朝矩○［VPO 6:00=3-2］●有富義晃（慶應義塾大学）

決勝

松村朝矩●［VSU 0:33=0-10］○石井勇輝（山梨学院大学）

１回戦

有富義晃○［VSU 5:01=13-3］●平良航（防衛大学校）

準決勝

有富義晃●［VPO 6:00=2-3］○松村朝矩（慶應義塾大学）

フリースタイルＢ＋７９㌔級

準決勝

中島怜央斗○［VSU 1:27=12-0］●松木勇翔（防衛大学校）

決勝

中島怜央斗○［VSU 2:19=7-12］●安齋優成（中央大学）

優勝すれば１２月の天皇杯（春の明治杯と並ぶ国内最大の大会）への初出場が決まるフリースタイルＡ６１㌔級の菅原大志（商１・慶應）。１回戦をテクニカルスペリオリティで突破。２回戦は一転して苦戦を強いられ、フォールのピンチもありながら２－５の３点ビハインドで試合終盤を迎える。残り２５秒、うまく相手の体を倒してテイクダウンで２点を返すと、ローリングで２点を挙げ、６－５と逆転。最後は落ち着いて時計を進め、１点差で逃げ切る。準々決勝は終始試合を優位に進め、１２－１のポイント判定勝ちを収める。

準決勝の相手は幼少期からの仲である深澤遼弥（山梨学院大学）。菅原は開始早々にタックルを浴びるが、得意のカウンターで２点を先制。その後も２点、１点を挙げ、開始１分強で５－０とリードを取る。５－０のまま迎えた第２ピリオド、体力の心配をしていたと振り返るが、悪い予感が的中。３点差に追い上げられると、残り１分１０秒頃、４点技を許し、５－６と逆転される。それでもテイクダウンで２点を挙げ、２１秒を残して７－６とリードしていたが、終了間際に２点技で再逆転され、７－８で敗れた。結果については「悔しいというよりかは楽しかったという感じです。悔いはないです」とやり切った表情で話した。７月の新人戦でも準決勝で８－８のポイント判定負け（ラストポイントによる）を喫し、あと２勝で天皇杯を逃していた菅原。目標に惜しくも届かず、ルーキーイヤーを終えた。

吾田鉄司監督は「このくらい上のレベルは紙一重」と菅原の健闘をたたえた。

フリースタイルＢ＋７９㌔級の中島怜央斗（文１・Ｓ高） 。初戦の準決勝は、開始早々に片足タックルからのローリングで先制。その後も立て続けに投げ技を決め、わずか１分１７秒で１２−０のテクニカルスペリオリティ勝ちを収めた。

決勝も試合を優勢に進める。開始２５秒、柔道仕込みの一本背負いからテイクダウンを決め、２点を先制。直後にも一本背負いから４点を挙げると、その後三たび一本背負いを決め、２点を獲得。開始１分強で８−０と大量リードを取る。その流れでリバースで１失点、ローリングで２失点、８－３と追い上げられるが、中島陣営がチャレンジを要求。中島の２点が４点に変わり、チャレンジ成功で１０－３となる。

ここで「少し集中力が切れた」と中島。テイクダウンからのローリングを許し、１０－７とされるが、隙を突いて２点を獲得。そのまま場外際で相手を抑え込むと、「執念を持って最後は『絶対勝つぞ』という思いで、フォールの体勢にいきました」。相手に粘られながらも攻め続け、フォールで優勝を決めた。

ここのところ区大会で優勝を重ねていた中島。吾田監督が「試合になると強い」と評するチームの人気者が、駒沢の表彰台の頂点で笑顔を見せた。

フリーＢ７０㌔級の江頭駿。「大学は４年間體育会の蹴球部にいまして、１回留年をしてしまい大学５年生なんですけれども、タックルが物足りないと思い（笑）、レスリング部に何度か練習に来させていただいていました。副将の秀一郎さん（佐藤秀一郎（環４・八千代松陰））から『この試合出てみないか』という話をいただいてぜひ参加してみたいなと思って参加しました」。蹴球部時代はウイングで、対抗戦に出場した経験もある。蹴球部引退後はブラジリアン柔術サークルを立ち上げ、レスリング部にも１０回ほどだが練習に参加していた。

初戦をフォール勝ちで突破。２回戦は相手のがぶり返しで失点を重ねたが、セコンドについた佐藤のアドバイスを受け、巧みなフェイントとステップワークで相手を翻弄。息が上がりながらも６分間戦い抜き、１０－４のポイント判定勝ちで勝ち上がる。準決勝もセコンド陣や応援する部員から思わず笑みがこぼれる衝撃的な強さでフォール勝ち。決勝に進出する。

決勝も盤石の試合運びを見せる。開始早々、蹴球部で培った「魂のタックル」が発動。素早い片足タックルからのテイクダウンで先制する。そこからは相手のグラウンド技に苦戦も、経験者顔負けの対応から２度のテイクダウンを奪い、６−０で第１ピリオドを終える。

第２ピリオドは序盤にテイクダウンで２点を許すと、フォールのピンチを迎えるが力強く相手の上体を起こし、テイクダウンで再び６点差に。その後両者２点を取り、１０−４で迎えた終了間際、相手を背中からマットにつけ４点を獲得。１０点差をつけ、テクニカルスペリオリティ勝ちで優勝した。

フリースタイルＢ６１㌔級には大谷相太（商１・多治見北）、玄番壮一郎（総２・攻玉社）、小林怜楓（商２・学芸大学附属）、久保大河（経１・渋谷幕張教育学園）の４選手が出場。

１回戦に出場した大谷は、序盤から積極的にタックルを仕掛け、相手の背後を奪って２点を先制する。さらにローリングで２点を追加し、相手を場外へ押し出して１点を獲得。相手のタックルを巧みにかわして得点を許さず、再びタックルを仕掛けられた場面でも、その動きを利用して背後を奪い２点を追加。ローリングでさらに得点を重ね、第１ピリオドを７－０で終える。第２ピリオド開始から約３０秒、相手のタックルから投げられて４点を失うも、直後に相手の両肩をマットにつけ、フォール勝ちを収めた。

準々決勝では序盤に相手に背後を奪われ、２点を先制される。その後、相手を倒してローリングで４点を獲得し逆転するも、すぐに返され４－４の同点に。勝ち越しを狙って攻めるも、逆に倒され、フォール負けを喫した。

続いて１回戦に出場した玄番は、開始直後のタックルからテイクダウンを奪い、２点を先制する。相手の頭を下げさせてローリングで２点を追加すると、その後も着実に得点を重ね、第１ピリオドを９－０で終える。第２ピリオド開始直後にテイクダウンを奪われると、ローリングで一気に６点を失う。しかし、すかさず相手の胴をつかんで倒し、４点を返す。さらに場外へ押し出して得点し、１４－６とリードを広げた。ところが、相手の投げ技から再び倒され、ローリングを連続で許すと１４－１８と逆転される。その後も相手の勢いを止められず、得点を重ねられ、１４－２４のテクニカルスペリオリティ負けとなった。

続いて１回戦に出場した小林は、序盤にタックルを決められ２点を先制されるも、相手の頭を下げさせてローリングを決め、同点に追いつく。その後も相手の首元をつかんで回し続け、体勢が起き上がった隙を突いて両肩をマットにつけ、フォール勝ちを収めた。

準々決勝ではパッシブを２回受け、アクティビティピリオドでも得点を奪えず、１点を先制される。さらにスタンド状態から倒されて４点を失うも、投げ返して２点を返し、第１ピリオドを２－５で折り返した。第２ピリオド開始４５秒でテイクダウンを奪われ、２点を失う。その後も相手に得点を重ねられ、２－１３のテクニカルスペリオリティ負けとなった。

準々決勝から出場した久保は、タックルを仕掛けるも、逆に背後を取られてローリングで４点を失う。さらに得点を追加され６－０とリードを広げられるが、久保も相手の背後を奪って２点を返す。ローリングでの追加点を狙うも、相手に上から押さえ込まれ、フォール負けとなった。

フリースタイルＢ７０㌔級には、優勝した江頭のほかに立川泰勢（商２・慶應）、福知泰一郎（商１・慶應志木）、並里快風（経１・那覇国際）の３選手が出場。

立川の１回戦。第１ピリオド中盤にテイクダウンで幸先よく先制するが、場外際の攻防で手痛い２失点を喫し、２－２。第１ピリオドのうちにラストポイントで逆転される。第２ピリオドはなかなか攻められず、終盤に体を持ち上げられると４点の投げを許し、２－６のポイント判定負けを喫した。

福知は序盤から劣勢を強いられると、最後はタックルを切られてカウンターのテイクダウンを許し、その流れでフォール負け。１回戦敗退となった。

並里は１回戦をテクニカルスペリオリティで突破。続く準々決勝は９－０の大量リードで第１ピリオドを終える。第２ピリオドは互いに点を取り合い、１３－８で迎えた終盤、テイクダウンで２点を許し、なおも相手の優位な体勢で１０秒を残していたが、なんとか逃げ切って準決勝に進出する。しかし、準決勝は開始早々に片足タックルからテイクダウンで先制されると、４連続ローリングで完敗。どうめ

フリースタイルＢ７９㌔級には浅見遙人（経３・慶應）、松村 朝矩（政２・慶應）、有富義晃（商１・慶應）の３選手が出場。

１回戦に臨んだ浅見は、相手の頭を下げさせると、そのまま背後に回り込み２点を獲得。続くローリングで４点を追加すると、勢いそのままに相手の両肩をマットに沈め、フォール勝ちで準々決勝へ駒を進めた。

準々決勝では、タックルを仕掛けたところで左足を取られ、テイクダウンを奪われるとローリングで４点を失う。その後も同様に左足を取られて倒され、ローリングで得点を重ねられる。０－１０のテクニカルスペリオリティ負けを喫し、準決勝進出とはならなかった。

同じく１回戦から出場した松村は、春季大会で出場した７４㌔級から階級を上げて臨んだ。開始約１５秒、スタンド状態から相手を倒して４点を獲得。さらに相手の頭を下げさせると、スタンドからの投げ技で４点を追加。勢いそのままにタックルを仕掛け、相手を持ち上げて倒すと、さらに４点を奪取。１２－０のテクニカルスペリオリティ勝ちを収め、１回戦を突破した。

準々決勝では、パッシブを２回受け、アクティビティピリオドに入る。直後にタックルから相手を倒して４点を獲得すると、続くタックルで相手を場外に押し出し、１点を追加。第１ピリオドを５－０で終える。第２ピリオドは相手のタックルをうまくかわし、得点を許さない。終盤にタックルから場外へ押し出され１点を失うも、５－１で勝利し、準決勝進出を決めた。

準々決勝から出場した有富は、相手の背後を取って２点を獲得するも、直後に１点を返される。場外への押し出しで１点を追加した後、タックルから背後を取られ２点を失い、第１ピリオドを３－３の同点で終える。第２ピリオドでは相手の胴をつかんで倒し、２点を獲得。その後も得点を重ね、１３－３のテクニカルスペリオリティ勝ちを収め、松村が待つ準決勝へと駒を進めた。

フリースタイルＢ７９㌔級の準決勝は、松村と有富による慶大対決となった。観客からは１年生の有富に向けた声援が絶えず送られた。

有富がタックルを仕掛けると、松村も応戦するようにタックルを仕掛け、両者譲らない展開となる。有富がパッシブを２回受け、アクティビティピリオドでも得点できず、松村が１点を先制。第１ピリオドを１－０と松村のリードで折り返す。第２ピリオド中盤、有富がタックルを仕掛けると、松村は背後を狙う。しかし、有富はこれを投げ倒して２点を獲得し、逆転に成功。松村もすぐさま相手の背後に回り込み、１点を奪って２－２の同点に追いつく。その後、松村がタックルから有富の左足をつかみ、場外へ押し出して１点を追加。松村がリードを守り切り、決勝進出を決めた。慶大対決は先輩の松村に軍配が上がった。

決勝戦に臨んだ松村は、開始直後にテイクダウンを奪われ、ローリングで４点を失う。タックルを仕掛けるも、逆に背後を取られ、そのままローリングを決められた。０－１０のテクニカルスペリオリティ負けを喫し、準優勝となった。

【インタビュー】

菅原大志（商１・慶應）

――今の気持ち

準決勝の相手は年長くらいからずっと友達で、最後にやったのは小４とか、それ以来でした。どんな展開になるかは分からなかったので、悔しいというよりかは楽しかったという感じです。悔いはないです。

――その準決勝は一時５−０のリードを取ったが

後半体力的に持つかなと思っていました。４点が痛かったですね。

――大学１年生の１年間は、ＪＯＣＵ２０も、春の新人戦も、今回の新人戦も準決勝で接戦を落としたが、１年間を振り返って

自分に足りないところは練習量だと思いました。技術云々よりも僕に足りないところは練習量かなと思いました。

――来年の目標

来年も変わらず天皇杯出場です。

中島怜央斗（文１・Ｓ高）

――大会を振り返って

まず、僕を支えてくれた部員、マネージャー、監督、コーチ、家族、関係者の方々に感謝を申し上げたいと思います。（決勝について）試合の初めはリードを取れたものの、自分の大技を出した後の処理が甘くて、１点取られて１０対１の展開になった時は、少し集中力が切れてしまいました。その後片足タックルを取られて、６点を入れられてしまったんですけど、執念を持って最後は「絶対勝つぞ」という思いで、フォールの体勢にいきました。

――今回はグレコローマンには出場せず、フリースタイルのみに出場した

１年生の間にフリースタイルＢを優勝するのが自分の目標だったので、そこに集中するためにグレコの出場はしませんでした。来年度の春は出たいと思います。

――大学からレスリングを始めてからここまで

僕はもともと柔道をしていて、柔道では結果が出たり嬉しかったりすることも多かったんですけど、柔道の技術をレスリングに活かそうとしたら１００％は活きなくて、そういうところが辛いという想いが常々ありました。その苦しいところを乗り越えて、自分の持ってる柔道という技術をレスリングに転換することに１年間を注ぎ込みました。

――決勝は一本背負いが決まっていた

やっと柔道の技術をレスリングに転換することができたと思います。

――次なる目標

春のグレコローマンで３位に入ることです。

江頭駿

――今の気持ち

嬉しいと同時にびっくりしています。

――経歴

大学は４年間體育会の蹴球部にいまして、１回留年をしてしまい大学５年生なんですけれども、タックルが物足りないと思い（笑）、レスリング部に何度か練習に来させていただいていました。副将の秀一郎さん（佐藤秀一郎（環４・八千代松陰））から「この試合出てみないか」という話をいただいてぜひ参加してみたいなと思って参加しました。

――格闘技の競技経験

今ちょうど並行してブラジリアン柔術をやっていて、蹴球部を卒団した後にブラジリアン柔術サークルを立ち上げて、まだ非公認なんですけれども、それと並行してレスリングをやっています。

――レスリングの面白いところ

ぼく自身柔術とかサッカー、ラグビーとか陸上もやってきた中で、レスリングが一番きついので、レスリング部の人たちはこんなに過酷なスポーツをやっているのを尊敬しています。

――ラグビーがレスリングに生きるところは

やっぱり慶應蹴球部の「魂のタックル」というところは（笑）、生きているのかなと思っていまして、試合の中でも何回も折れそうになったんですけれども、それを思い出して、両足タックルを何回かできたと思っています。

――大学は卒業予定か

そうですね。２０２７年の３月に卒業すると思います。

――レスリングはこれで最初で最後か

ちょっとレスリングにハマってしまった部分もあるので（笑）、試合が終わった後も春休みくらいはできる限り続けたいと思います。