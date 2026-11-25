秋季関東大学バレーボール男子１部リーグ戦第８日目。慶大は東海大と対戦した。複数のスタメンを欠く苦しい状況の中、主将の山口快人（経４・慶應） や副将の野口真幸（商４・慶應）ら４年生が中心となってチームを支えた。第１セットは接戦を制して２８ー２６で先取するも、第２セットは１６ー２５で落とす。第３セットを２５−２１で奪い返し、再びリードを握った。攻撃では江原修平 （経1・慶應）がスパイクやバックアタックで得点を重ね、松山鼓太郎（商4・慶應）もクイックで応戦。フルセットに持ち込むも、最終セットは１１ー１５で落とし、惜しくも敗戦。今季初白星は次週に持ち越された。

１０月４日（日）関東大学バレーボール秋季１部リーグ戦vs東海大学＠専修大学生田キャンパス

慶大 セット 東海大 28 １ 26 16 ２ 25 25 ３ 21 24 ４ 26 11 ５ 15

出場選手 ポジション 背番号 名前（学部学年・出身校） ＭＢ ９ 松山鼓太郎（商４・慶應） ＯＨ １０ 野口真幸（商４・慶應） ＯＨ １ 山口快人（経４・慶應） ＭＢ １６ 石田玲之（経３・芝） Ｓ １３ 松田悠冬（商２・慶應） ＯＰ ３３ 江原修平（経１・慶應） Ｌ ４ 今田匠海（政３・慶應） 途中出場 ＯＨ ２ 清水悠斗（総３・習志野） Ｌ ３ 緒方哲平（総３・日向学院） Ｌ １２ 重枝良政（経２・慶應湘南藤沢）

第１セット、序盤からＯＰ・江原修平（経１・慶應）のアタックを中心に点を重ねるも、相手の攻撃を防げず。セット中盤は主将・山口快人（経４・慶應）が相手レシーバーを吹き飛ばす強烈なスパイクを量産し、２点差まで迫る。１６－１９の場面ではリリーフサーバーとしてＬ・緒方哲平（総３・日向学院）が投入され、２連続ブレイクで流れを掴む。慶大は１点差を離されずに食らいつき、Ｌ・今田匠海（政３・慶應）を中心に好ディグを見せる。２６－２６からＯＨ・山口が決め、マッチポイント。ロングラリーが展開されるが、最後はＳ・松田悠冬（商２・慶應）がブロックを決め、２８－２６で第１セットを奪った。

第１セットの流れを断ち切りたくない慶大だが、第２セットは序盤から相手にリードを許す苦しい展開となる。４ー８の場面ではＯＨ・山口がスパイクを決め反撃を試みるも、流れを引き寄せることができず、ここでタイムアウトを要求。タイムアウト開けにはＯＨ・野口がスパイクを決めるが、徐々に差が広がる展開に。一時は９点差を付けられる厳しい展開のなか、ＯＨ・清水悠斗（総３・習志野）がネット際で粘りをみせる場面もみられたが、反撃の糸口をつかめず、１６ー２５で第２セットを落とした。

第３セット、相手のミスも絡み、序盤から４連続ブレイクに成功。ＯＨ・山口、野口ら４年生のアタックを中心に得点を重ね、１１－５の６点差まで突き放す。セット後半は慶大のミスもあり３連続ブレイクされ、４点差まで詰められる。しかし慶大は冷静にプレーを続け、２５－２１で第３セットを奪う。

第４セットではＯＨ・山口のスパイクやＭＢ・松山鼓太郎（商４・慶應）のクイックが決まり、徐々に勢いづく慶大。さらに、Ｓ・松田がツーアタックを決めるなど、主導権を握り始める。一方、中盤では両校のサーブミスが続き、試合の流れが停滞する場面も。それでも、１８ー２０の場面ではＯＰ・江原が一枚ブロックで相手の攻撃を阻むと、３点連続ブレイクに成功し、会場を沸かせた。その後は一進一退の攻防が続き、デュースにもつれ込む接戦となる。しかし、最後は相手に押し切られ、２４ー２６で惜しくも第４セットを落とした。

第５セット序盤は、サーブからの点の取り合いが続く。東海大の強烈スパイクを止められず、徐々に押し込まれていく。慶大も食らいつくが、アグレッシブに取りにいった結果、セット後半はタッチネットでの失点が何度か見られ、点差を縮められず。１１－１５で第５セットを奪われ、セットカウント２－３で惜敗した。

（取材：梅木陽咲、根本佳奈）

以下、インタビュー

ＭＢ・松山鼓太郎（商４・慶應）選手

ーー試合内容を振り返って

取らないといけないところを取りきれなかったという印象で。昨日の試合（国士舘戦）が終わった後からしっかりミーティングをして準備はしたので、良い意味でも悪い意味でも自分たちの実力が見えた試合だったのかなと思います。

ーーブロックはどのような意識をしたか

わかりやすかったと思うんですけど、セッターの調子が今日はあまり良くなくて。煽ったり、普段だったら１０本くらい止められるところが一個も修正できずに終わってしまったので。反省しています。

ーー次戦以降に向けて

命懸けなので、４年生中心にチーム一丸となって全員で勝ちに行きます。

ＯＨ・江原修平（経１・慶應）選手

ーー今日の試合を振り返って

フルセットで、負けて惜しいというのはあると思いますが、負けは負けなので。一つの一敗であるとしか考えていないです。でも、昨日（国士舘戦）と違って今日は４年生が引っ張る姿勢をみせてくれたので、とてもありがたいなと思いながらできました。あと、終盤決めきれないのはやはり自分たちの力不足なのかなという風に感じました。

ーー東海大の印象は

向こうもインフルエンザなどでメンバーがいなかったので、お互いどうかなという感じでしたが、終盤のサーブやスパイクの強さはやはり僕たちとレベルが違うなと思ったので。そこの差かなと思いました。

ーー個人のプレーについては

第３セットは決めるシーンもありましたけど、結果としてチームが負けてしまったので。それ以上はないかなと思います。

ーー次戦（学芸大戦）に向けて

勝つしかないと思うので。残りの試合、全部勝つつもりで頑張ります。