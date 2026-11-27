降格という悔しさを味わった春リーグを経て、チーム全体で技術を磨き直し、再び２部Ａへの切符を掴んだ女子ハンドボール部。１１月２９日に日吉記念館で行われる第２３回早慶ハンドボール定期戦を目前に控え、選手たちは今、どのような想いを抱えているのか。今回ケイスポでは、唯一の４年生としてチームを支える森田圭香（環４・淑徳）、今年が初の早慶戦出場となる篠原琳香（商３・大宮開成）、そして主将の森田愛弓（理３・慶應湘南藤沢）の３名にお話を伺い、熱い想いに迫った。

ハンドボール、そしてチームへの愛と情熱が伝わる対談をぜひ最後までご覧ください！

ーー他己紹介をお願いします

森田愛→森田圭：じゃあ圭香さんの紹介します！圭香さんはチームの中で唯一の４年生として欠かせない存在として居続けてくれていて。常に自分のプレーと向き合ってて、向上心を持って練習に取り組んでくれてる大切な存在だなって思ってます。

森田圭→篠原：エースとしてチームをプレーで引っ張ってくれている存在だなって思ってます。時に厳しい声もチームで出してくれて、雰囲気面でもすごくチームを盛り上げてくれる存在。個人的には、真剣にプレーしてる時の姿と、練習外のふざけてる時のギャップが結構可愛いと思ってます。

篠原→森田愛：愛弓は今主将やってくれてて、オフェンスの魅力としては、やっぱり狭い場所でも縫うように突破して、きつい体勢でもシュートを決め切ってるところがすごい魅力的だなって思ってて。ディフェンスでは隣同士なんですけど、ほぼ抜かれないだろうと思って信頼してます。鉄壁のディフェンスって感じで、「自分は抜かれないだろう」っていう、その気持ちがめっちゃ見えるのがいいなって思います。

森田愛：こちらこそです（笑）。

ーー今季ここまでを振り返って

森田愛：春リーグ２部Ｂに落ちちゃって、チームの状況としてもいろんなことが重なって苦しい状況が続いたっていう中で、夏休みとか、春リーグ終わってからみんなでチーム一つになろうっていうことを頑張って、なんとか秋リーグで２部Ａ復帰するっていう目標にチームで向かって、それを無事に達成することができてよかったなって思います。

篠原：私は個人的には、怪我してて１・２年の時は秋リーグに出れてなくて、（今回）初めての秋リーグだったんですけど、初戦からリーグに出れたのも初めてだったし、ずっと試合通して自分が元気だったのも初めてだったので、そこをちゃんと最後まで走りきれたっていうのは、自分の中ですごい大きいことで、かつ普段とは違う２部Ｂっていう場所でちゃんと目標達成できたっていうことも大きいです。

あとは、愛弓も言ってたんですけど春とかよりも、みんなで戦ってる感じ、チーム一丸となって戦ってる感じがすごい秋リーグの期間で感じられて、そこがチームとしての成長だなって思います。

森田圭：私は最後の秋リーグだったんですけど、本当に二人が言った通り、チームが一丸となってたかなと思って。本当に１年生もすごく活躍してたし、どの学年も戦力となっていた。昇格するにはどの試合も落とせない、毎回緊迫した雰囲気っていうか、緊張感がある中で、本当にどの試合もみんなの活躍があって一勝一勝できたのかなって思っています。

ーー（４年生である森田圭選手は）ラストシーズンということで、何か意識は

森田圭：ラストシーズンということで、残りあと２・３週間（※取材時）しかないので、普段の練習は本当に後輩とハンドボールできる時間を毎日毎日大切にしているっていうのと、最後この早慶戦を迎えるにあたって、個人的にこう笑顔でやりきったって自信を持って言えるような最後にしたいので、日々の練習の中で苦手なことにチャレンジしたりとか、自分のいいところをブラッシュアップしたりとか、最後の早慶戦で最大限のパフォーマンスをできるように練習しています。

ーー４年間で印象的なエピソードは

森田圭：１個目は、さっき言ったんですけど、最後のリーグ戦で優勝して昇格を決められたこと。これはさっき言った通りなので、割愛なんですけど、もう一つは、同期がいなくなってこの代が一人になったということ。本当に辞めることも考えたぐらい、すごく不安になったんですけど、本当にここまで続けてこれたのは後輩がいてくれたからこそ。なくてはならない存在だなっていう風に思っていて。同期がいなくなったってことはすごく大きかったんですけど、後輩の存在が、今部活を続けられている原動力になったかなっていうのがあります。

ーー４年生にとって後輩はどのような存在か

森田圭：さっき言った通りなくてはならないで、本当に自分が４年生の部員として最後まで続けてこれたのは本当に他でもなく、普段の練習からも、私が一人にならないように気を遣って接してくれたりとか、ほんとに１年生から３年生まで、ほんとにみんないい子たちだなっていう感じで。私も先輩に良くしてもらったからこそ、その恩を返すじゃないですけど、そういう風にみんなと仲良く、優しく接するようには心がけていて。心配な子がいたら声をかけたりとか。

さっきの印象的なエピソードで言い忘れたんですけど、嬉しかったのは秋リーグの打ち上げの時に、後輩たちがみんなで誕生日をサプライズで祝ってくれて、プレゼントも用意してくれて。そういった先輩想いの、いい後輩たちだなと思いました。

ーー３年生のお二人にとって４年生はどのような存在か

篠原：だいぶ私たちの代が気強い人たちが多くて、そこを受け入れてくださってる感じがすごいしてて、年上としてっていうか、４年生としてすごくそういう部分まで全部、表立ってではないけど、包み込んでくれてる感じがします。

森田愛：４年生ではあるけど、すごくいい意味で３年生との距離感をほとんど感じずに、っていうのもあれなんですけど（笑）、すごい距離近く接してくださるし、部活を回す上でも、表立って率先して行動していくのは３年生ではあるかもしれないけど、それを見守ってくれるというか、圭香さんがいることでの安心感っていうのは常に感じています。

ーー３年生はどのような代？

森田愛：もうほんとに個性豊かで、みんながいろんな考えを持ってる。一つじゃないし、似てるとかでもなく、それぞれみんな個性が強く、自分の意見を持ってる中で、今までもたくさん話し合いとかミーティングとかを重ねてきて、すごくお互いを信頼できている。そういう意味で、来年一年間もすごく今ワクワクした気持ちでいます。

篠原：ほぼ被るところもあるんですけど、みんなそれぞれの意見を持ってるからこそ、すり合わせる場面が必要なことが多いんですけど、でもみんなその話し合いから逃げずにちゃんと向き合って、自分たちの意見を話し合ってくれるし、個人的には感謝を言えるところがすごいいいところだなって思って。

自分が気づかないようなところをちゃんと他の同期が見てて、その他の学年の行動だったりとかしたら、その子に対してちゃんと感謝を伝えてる場面とか見ると、自分が見えないところもちゃんと見えてるんだなっていうところを感じるし、その子がその感謝を伝えてる場面見れるからこそ、自分も同じように感謝を伝えられるっていうのが同期の尊敬してるところです。

ーー春季からの変化は

森田愛：やっぱり夏の練習を通して、チームとしての技術力の向上っていうのはすごい大きいなって思って。多分、２部Ｂの他の大学と比べても、私たちはしっかりみんなが主体的に練習をしているっていうところはすごい大きいなって思ってて。それに加えて、夏を通してチームビルディングの合宿をしたんですけど、そこでお互いの価値観を共有し合ったことによる信頼とかも、一つの目標に向かって全員で頑張れた要因だったかなって思ってます。

篠原：変化としては、やっぱり春リーグや、自分たちが１年生の時とかよりも、今年の秋はもう明確に昇格っていう目標を絶対達成しなきゃいけないっていうのがチームで共通認識としてあったからこそ、よりプレーに関して練習中のコミュニケーションとか、修正するためのコミュニケーションとかがすごい増えて、チームの練習もより方向性のある、上手くなるための練習により近づいてったんじゃないかなっていう印象があります。

ーー昇格を決めたときの心境

森田愛：本当に良かったなって安心の気持ちが一番大きくて。試合に勝ったっていう嬉しさもあったんですけど、それ以上に、来年２部Ａの舞台でスタートすることができるっていう安心感と、全員で目標達成することができたっていう嬉しさが大きかったです。

森田圭：私は安堵よりは、純粋な喜びとチームメイトへの感謝の気持ちっていうのがすごいあって。ハンドボールはチームスポーツだし、私はポジションがゴールキーパーなので、試合に勝てたっていう意味では、後輩たちがボールをつないで１点１点、得点を重ねてくれたからこそ勝てたっていう風に思っています。本当に私は最後のリーグだったので、それをこういういい形で締めくくらせてくれて、本当にありがとうっていう気持ちです。

篠原：愛弓と似てて、嬉しさもあったんですけど、それよりは、安堵が強くて。でも、個人的には、最後の試合の笛が鳴った瞬間に、もっとみんなでワーってなるのかなって期待してたんですけど、意外とみんな落ち着いてて。やっぱりみんな的にもちょっと安堵が大きすぎて、静かだと思った。それにちょっと悔いはあります（笑）。

森田愛：そうだね。なんか、「やった！」っていう、ワーって感じよりは、「よかった。」みたいな。副将の結衣（坂元／総３・慶應湘南藤沢）と抱き合って、「よかったね。」って言い合いました。

ーー勝ちを重ねられた要因や今年のチームの特徴は

森田愛：個人的には、それこそ最終戦とかも自分個人の調子というか、プレーがあんまり良くなくて。そういう状況の中で、琳香をはじめとしてコートの中に立ってる人とか、ベンチで応援してくれてる子、あとはベンチ外で動画撮ってくれてる子とかも含めて、やっぱり勝つことに対してチームが一つになれていたっていう、コート外での仲の良さみたいなのもすごいいい特徴かなと思ってるんですけど、試合中の（コート内での）お互いの信頼とかもすごい一年を通して高めることができた。それがチームの試合での勝ちに繋がってるっていうのがすごいいい特徴かなって思ってます。

森田圭：今年のチームの特徴は、さっき言ったんですけど、１年生から４年生まで全員が戦力になっているチーム。今年のスローガンが「HERO〜全員主役〜」なんですけど、本当にそれを体現してるようなチームだなと思って。普段の練習とか試合でも１年生が出場する機会が例年より多くて。特に去年とかは４年生が主戦力のチームだったんですけど、そこがごっそり抜けて、今年は４年生が一人しかいなくてほとんどが下級生でチームを作る状態だったからこそ、１年生から３年生までみんながすごく成長できているのかなっていう風に思います。

篠原：私も二人に似てるんですけど、下級生が活躍できるっていうのが、このチームの大きな特徴だなって思ってて。３年生で話し合う中でも、やっぱり下級生もみんな含めて一緒に上手になっていきたいよねっていうのは共通認識としてあって。今までの代での練習の仕方も変えたりもしました。夏とかに１年生のチームでゲームの形式ができるのも例年とは違うすごいことだと思うし、それでみんなで上達してきたからこそ、秋のリーグでは個人の強みを生かした自分たちがやりたいプレーをして、ちゃんとそれが相手校に通用するレベルまで仕上がっていったっていうのが勝てた要因かなと思います。

ーー今年一年を通して苦しかったことや、それを乗り越えた方法

森田愛：やっぱり今年の５月から自分が主将になったんですけど、その中で不安なこととかその時の状況が色々追いついてない中で、やっぱり同期や圭香さんが、特に練習中とかはいろんな状況のこともあったけど、それを考えずにハンドボールに集中して上手くなろうっていう気持ちを持って練習に取り組んでた。その姿勢を見て、自分も「頑張らなきゃ」って思った。いろんな状況はあるけど、結局私たちはハンドボールをするために集まっているので、その原点に戻らせてくれた。いつもどんな状況でも、「ハンドボールを頑張ろう」って思えたのは、同期（と圭香さん）の存在がすごい大きかったなって思ってます。

森田圭：新チームが始まって最初の時が、去年の４年生がごそっと抜けて、１からのチームだった。本当にみんな模索して、オフェンスの時とかはもう愛弓が一人でゴリゴリ前攻めて愛弓ばっかりにシュートさせてた、みたいなことを最初のゲームとかではしていた記憶で。でも今ここまでにいいチームになれたのは本当に、特に３年生が中心となって技術面や組織力を向上させてくれて、みんなが一つになれているのかなって感じています。

篠原：チームじゃなくて個人の話をすると、大学だと２回目の前十字靭帯（の怪我）をやって、この代が始まる時までは休部させてもらってて、この代からもう一回部活に戻ってきてって感じで、４・５月ぐらいからハンドボールに復帰し始めて、それもだいぶきつかったんですけど、春リーグ復帰した後にまた肩を脱臼して１か月ぐらい（プレー）できないってなるのは結構自分的にはその時に甲南戦もあったので、それにも出れなかったのもあって結構悔しかった。

それを乗り越えたのが、具体的な方法があったわけじゃないですけど、みんなの練習してる姿を見て、自分は（ハンドボール）経験者なので、アドバイスとかして自分の持ってるものを提供して、皆がうまくなっていく、上達してるのを見てたら、そこまで落ち込まずに乗り越えられたかなって思います。

ーーご自身の強みや、それを磨くために意識していること

森田愛：さっき一番最初に言ってくれたんですけど、自分的にはスピードとかが得意なところだと思っていて、狭い隙間にもカットインに行く、そのねじ込む力みたいなのは強みかなって思って。練習中から常に自分からずれを作って、自分はシュートに行けなくても自分を起点として誰かがシュートに行けるように、常にディフェンスをどうしたらずらせるか、とかは、練習中から考えてプレーするようにしています。

森田圭：私の強みは身長と手足の長さ。シューターに対して大きく立ちはだかってプレッシャーを与えて、外させたりとかできるところがいいところかなと。あとは、結構調子に差があるんですけど、乗りに乗った時は結構止められるかなって思っています。日頃心がけているのは、自分の身長とか手足の長さとかをセーブに活かせるように工夫して、シューターと駆け引きする。どっちに打たせるか、とか、そういう風に考えながらプレーしてます。

篠原：私の強みはやっぱりロングシュートで、何を意識してるかって言ったら、その時によってキーパーとの駆け引きとかいっぱいあるんですけど、やっぱり誰よりもそのロングシュートを練習することを一番意識しています。オフェンスはセンターとしてはより真ん中にいるからこそ広い視野が必要だし、あとはどっちに捌くか・誰にパスを出すかっていう判断の質の高さもまだまだだと思ってるんですけど、そこは強みにしていきたいと思ってて。それに対して意識してることは、常に何個か選択肢を持っていて、これがダメだったらこうっていう、どんどん選択肢を自分の中で作っていって、状況に応じた判断を下すっていうことと、練習の動画とかを振り返って、こういうディフェンスの形だったらこういう選択肢もあるんじゃないかっていうのを、自分の中である程度パターン化して体に落とし込むっていうところを意識してます。

ーー皆さんにとって早慶戦とは

森田愛：一番お祭りみたいなものだと思っていて、早稲田っていう格上のレベルの相手と試合をすることができる貴重な機会で、その場をいかに楽しめるかっていうのは考えていて。去年も早慶戦に出させていただいて、ほんとに楽しかったっていうのが一番で、４年生がパスを繋いでくれて、それを決めきることができた時はすごい嬉しかったし、そのチームが一つになってる感覚、全員で盛り上がってる感覚がすごいあったので、今年も一番はみんなで楽しむことができたらいいなって思ってます。

森田圭：４年生の引退試合っていう位置付けもあって、チームの一番最後の試合でもあるので、特別な試合。あとは、普段のリーグ戦とか、練習とかとは本当に違う広い会場で、すごいたくさんの観客の歓声を浴びながらプレーできる機会って本当にないので、すごくそこは貴重だと思って、いろんな人の応援とか、ＯＢＯＧさんたちの支えとか思いがあってこそ、この早慶戦が成り立っているんだなっていうのを実感できる試合です。去年の私の早慶戦の記憶は、本当にすごく緊張して、楽しむ余裕もないぐらい頭が真っ白になったっていう記憶しかないです。すごい歓声の中で、味方の声とかも全然聞こえなくなるし、早稲田っていう格上相手なのもあって、すごく緊張したなっていう思いがあります。

篠原：私は秋リーグに引き続いて、初めての早慶戦なんですけど、１年生の時はベンチから先輩たちを見てて、去年は観客席から見させていただいたんですけど、やっぱ観客席から見た経験がすごい自分の中で大きくて、観客席から見てコートの人がどう見えるかっていうのも自分の中で経験できたし、観客の人が、実際どれだけの人がどれだけの熱量を持って自分たちを応援してるくれてるのかっていうのも肌で感じることができたので、圭香さんもおっしゃってたんですけど、自分たちがどれだけ支えられて早慶戦という場に立ててるのかっていうことを去年実感しての、今年早慶戦の場に立つので、そういうことも意識してプレーで見せたいなって思うし、初めてでどこまで通用するのか楽しみな気持ちもあるし、このチームの集大成として、自分たちがやってきたものを、みんなで楽しんで、来てくれた人に見せられればいいなっていう気持ちです。

ーー慶大のキーマンは

森田愛：自分的にはやっぱり琳香の存在は大きいなって思ってて。たくさんの怪我があってプレーもできないっていう状況が続いた中で、秋リーグで戻ってきてくれて、隣でプレーできたっていう安心感、信頼はすごく大きい。練習試合とかで、格上相手に対してやった時も、やっぱり琳香の強みを生かしたプレーをどんな相手に対してもしてくれる。調子の波もほとんどなく、常に高いレベルでプレーをしてくれる存在なので、今年の早慶戦のヒーローとして注目していただきたいなと思ってます。

森田圭：私も琳香で（笑）。ほんとに今年の早慶戦が初めてってこともあって、本当に普段の練習試合からも、格上相手に本当に琳香のプレーに助けられてる場面がすごくあって。長い間、怪我で出れていなくて試合をできない辛さを知ってるっていうか、ハンドボールをやる楽しさを人一倍知ってるからこそ早慶戦という大きな舞台で活躍してくれると思うし、琳香のシュートを期待してます。

篠原：迷う感じにされちゃったんですけど（笑）。じゃあ、下級生から、１年生のキーパーの森田真由（法１・川和）を挙げたくて。個人的な思いとしては、真由が入る前と後で変わったところは、みんなのボールに対しての意識というか（が変わった）。真由が厳しい声を１年生ながらも出してくれることによって、私たちもルーズボールとかリバウンドとかに対してすごい意識も上がったと思ってるし、いつも一球一球止められなかったことにすごい悔しがってる姿も練習中からよく見るし、ここぞっていう時にリーグでも止めてくれる存在なので、ぜひ早慶戦でも早稲田の球を止めてくれたらなって思います。

ーー早慶戦で注目して欲しいプレー

森田愛：やっぱり一年間を通して連携の部分はすごい練習してきて、一人ひとりの１対１では勝てなかったとしても、キーパーも含めて全員で行って全員で守り切る。ディフェンスでは自分たちの打たせたい、相手のミスを誘うようなプレーをして、そこからオフェンスに繋げて、１球１球大事にボールを繋いで、気持ちを込めてプレーすることに注目してほしいなと思います。

森田圭：私は個人的に自分の強みを活かした部分で会場を盛り上げたいなって気持ちがあって。本当に早稲田のシュートは勢いもあってパスも速い。けど、最後の舞台なのでそこで自分が守り切ってセーブして会場を沸かせられたらなと思います。

篠原：私はやっぱりハンドボールで大事なのは個人的にはオフェンスよりディフェンスだと思ってて。私自身もオフェンスよりはディフェンスの方が好きなんですけど。特に早稲田の速い速攻に対して、どれだけ私たちが走って戻って守れるかっていうところに注目していただきたくて。

そこを守り切って、セットに持ち込んで、そこも止めきって私たちのオフェンスに行くっていう、そういう慶應の流れに乗れるようなプレーに注目していただきたいなって思います。

ーー早慶戦への意気込みをお願いします！

森田愛：一年間チーム全員でやってきたことを出し切りたいし、さっきも言ったんですけど、全員で全力で楽しんで６０分間試合ができたらいいなって思ってます。応援よろしくお願いします！

森田圭：最後の試合になるので、集大成として今までの練習の成果を見せたいです。あとは自分の強みを活かして悔いなく終われるように、「最後までやりきった」という自信を持ってプレーしたいなと思います。

篠原：まずはチーム全員で今持ってる力をちゃんと発揮して、どこまでやれるかっていうことに挑戦したいなっていう思いと、個人的にはやっぱり初めての早慶戦を楽しんで、自分だけじゃなくて、みんなと一緒に楽しんで、点数だけじゃなくて、より良い内容で、２０２６を終わらせられたらなって。そして圭香さん（の最後の姿見）を見届けられたらなって思います！

ーーお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました！

（取材・記事：島森沙奈美、取材：梅木陽咲）