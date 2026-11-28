（左：竹中、中：中村、右：松沢）

１１月２９日（日）に日吉記念館にて、第７４回早慶ハンドボール定期戦が開催される。秋季リーグでは４位と大きく躍進した男子ハンドボール部だが、早慶戦では４０年間勝利がない。その歴史に終止符を打つべく、部員一丸となって準備を進めている。今回ケイスポでは、主将・中村信介（政４・桐光学園）、副将・松沢陽太（政４・國學院久我山）、主務・竹中一達（法４・山口県立徳山）の４年生３名にお話を伺い、熱い想いに迫った。

最後の早慶戦、そして大学最後の試合に懸ける選手たちの熱意がこもった対談をぜひ最後までご覧ください！

ーー他己紹介

竹中→中村：法学部政治学科４年で主将の中村信介くんです。ポジションはライトバックで、得点源となるような役割を担っています。主将としてはいろんなところまで目を配って引っ張ってくれていて、もうすぐある早慶戦でも熱量持ってやってくれています。

中村→松沢：副将で同じ法学部政治学科４年の松沢陽太くんです。彼は大学からハンドボールを始めたんですけど、本当に初心者とは思えないぐらい上手くて、「大学始めの希望の星」という感じで後輩たちに良い影響を与えていて、副将としても後輩たちの人望が厚いので、そこの役割を担ってくれている部分が多くて非常に助かっています。

松沢→竹中：最後は、法学部法律学科４年の竹中一達くんで、ポジションは最後の砦となるゴールキーパーをやっています。ハンドボール経験が長くて非常に実力もあるんですけど、それ以上に周りからイジられキャラというか、そういうところでキャラが立っていて、かなり優しい人間なので、そういう人間性が垣間見える早慶戦になったらいいかなと思ってます。

ーー４年生の選手はお三方だけだが、人数が少ないからこそ生まれた絆ははあるか

松沢：人数が少ないからこそ、軽く飲みに行ったりご飯に行ったりする機会が非常に多くて、いろんな話ができるところは良いところなのかなと思っています。最近は結構学年単位で動くことも多くなってきて、３人だからこそそういうイベントの頻度が多いのは良いなと思っています。

ーーラストシーズンということで何か意識していることは

中村：僕たち（４年生）は３人だけで後輩たちが多い分、僕たちだけで独断で進めるのは良くないと思っていて、主将の自分もそうですし、みんなも同じだと思うんですけど、後輩たちの意見をなるべく聞きながら周りを積極的に巻き込んでいくところを意識してやっています。

ーーここまでの４年間で印象的だった試合は

竹中：一番印象的だった試合は（今年の）秋リーグの最後の青学戦で、２年生のときは関東２部リーグから３部リーグに落ちたり、ずっと２部リーグでも下位争いをしているようなチームだったんですけど、今年は最後の青学戦で勝てば２位で１部との入れ替え戦に臨めるというギリギリのラインまでチームを押し上げることができたので、結果的には２点差で負けて４位だったんですけど、チームが成長した姿を感じたという意味で一番印象に残っています。

松沢：青山学院との試合もそうですけど、４年の秋リーグの明星大学との試合で、明星大学は関東２部でもかなりタレント揃いで１回も勝ったことがなくて、自分たちが３年生の時は残り５分で５、６点差をひっくり返されて負けてしまって、先輩たちが悔しい思いをしたまま引退してしまったこともあってかなり意識する相手で、今までずっと負けていたんですけど、今年は後輩たちの活躍もあってチームが結束できて、１回もリードを許すことなく完璧な形で勝てたのが４年間の中で一番印象に残っています。

中村：自分は４年生の７月に行われた早慶明定期戦での明治戦です。明治大学は昨年度インカレ優勝しているすごく強いチームなんですけど、その相手に１点差で勝つことができたのは印象に残ってて、約３０年ぶりの勝利を収めることができたのは嬉しかったですし、その試合ではいろんな選手が出て得点したり活躍したりしたので、今までで一番嬉しかったかもしれないです。

ーー今季ここまでを振り返って

竹中：今季はまず１年生が１０人以上入ってきて急に大所帯のチームになって、そこからどうチームを作っていくかは主将の中村くんとすごく悩んだところではあって、なかなかチームがまとまらない状態が続きました。春リーグからはまとまってきてインカレを目指して頑張っていたんですけど、そこには届かずに悔しい思いをして、そこから秋リーグに向けて夏に富山県で合宿を行ってチームの状態を見直したり課題を発掘したりして頑張ってきて、結果的には秋リーグでは自分たちの中で過去最高の成績を残すことができて、どんどん成長していけたシーズンだったかなと思うので、早慶戦も一丸となったところをみせていければ良いなと思います。

中村：一達くんが言った通り、後輩の人数が多くて最初はまとめるのが難しかったんですけど、その分すごく選手層が厚いチームになったなと思っています。今までは限られたメンバーで戦うことが続いていたんですけど、今年はいろんなメンバーが出て、交代で出てくるメンバーも自分たちの役割を理解していますし、そこも含めて今年は良いチームだったなと思っていて、目標は達成できなかったんですけど、僕たちがいた中では最高成績を叩き出した要因の１つでもあるかなと思うので、後輩たちにはすごく感謝しています。

松沢：今までの伝統的な慶應ハンド部の泥臭さというか、下手ながらに頑張ろうというところは元々あったんですけど、そこに非常にスキルフルな下級生が入ってきたおかげで、本当にチームの実力は上がっているなと感じていて、ただ春リーグも秋リーグも大事な試合を落としているので、早慶戦ではこのチームの実力とそういう姿勢をうまく発揮して結果に繋げられたらいいなと思っています。

ーー春と比べて成長した部分は

松沢：勝負勘みたいなところかなと思っています。例年はワンサイドゲームで負ける試合が多くて、接戦の中でどう戦うかをリーグ戦を通してあまり学習できなかったんですけど、去年からだんだん勝てるようになってきて、今年の春もいろんな強豪チームと接戦ができるようになったことで、緊迫した状態でのゲームを全員が経験していることが、秋リーグに繋がったんじゃないかなと思っています。

中村：具体的にプレーの部分で言うと、ディフェンスが春と比べて秋はみんなで結束できたなと思っています。早慶明での明治戦の勝利だったり、富山県の氷見市で行った合宿で現地のプロチームと練習試合をしたり、民泊での宿泊を通して一致団結できたりしたことがプレーに繋がったと感じています。

竹中：さっき中村くんも言ってましたけど、選手層の厚さがすごく良くなったなと思ってて、去年までのリーグだと同じ選手が出続けることで得点が停滞してしまうことがあったんですけど、選手層が厚くなったことで常に点を取ることができるし、守りもいい流れが続く試合展開が多くなったのが秋リーグで良かったかなと思っています。

ーーその中で一番印象的だった試合や自分のプレーは

竹中：自分はやっぱり青山学院戦がすごく楽しかったなと思っています。２個下のキーパーが主軸でゴールキーパーをやっていて、自分はサブのゴールキーパーとして務めているんですけど、交代で出る場面が多く、少ないチャンスの中でなかなかうまく活躍できないこともありましたが、青学戦では相手をすごく分析して自分の中でも「絶対勝ってやる」という気持ちも高まった状態で試合に出て、１発目の７ｍスローをセーブすることができて、いい流れでレギュラーの子とも自分のプレーを高め合いながらチームを救うことができたというか、良い戦いに貢献できたのですごく印象に残っています。

松沢：印象的だった試合は、やっぱり信介も言った通り早慶明定期戦で明治大学に勝った試合で、自分は下級生のときからいろんなポジションをやることが多くて、今年に入って初めてレフトウイングというポジションで試合に出始めたんですけど、あまりシュート決定率が高くなかった中で、去年優勝した明治相手に全てのシュートを決めることができてい良い結果に繋がったので、良い思い出じゃないですけど、そこは一生語れることかなと思います。

中村：僕は秋リーグの国際武道大学戦がすごく印象に残っていて、今まで４年間で国際武道に勝つことができてなくて慶應としてはすごく苦手としていた相手だったんですけど、春リーグでギリギリ勝ち切ることができて、秋リーグでは大差で勝つことができて、なおかつ自分も点数を決めたりディフェンスで貢献できたりする場面が多かったので、個人的にはすごく印象に残っています。

ーー早慶明定期戦での明大戦で接戦をものにできた要因は

松沢：相手がモチベーション的に少し舐めてかかっている節があったんですけど（笑）、そこをうまく突けたなというところと、逆に実力が相手の方がかなり上だったので、本当にのびのびと思いっきりプレーできたことで、全員で思いっきりのいいプレーがたくさん出たので、そこが勝因だったんじゃないですかね（笑）。

ーー早大には敗戦となったが明大と早大の違いとして感じたものは

松沢：（早大は）きちんと守ってきちんと攻めることができていて、個人ではなく組織でやってくるチームだなという印象がありました。

ーー今年のチームならではの特徴は

中村：一人ひとりが自分の役割を理解しているところかなと。交代の選手が試合の流れを変えてくれて、今まで４年間の中でそういったチームはなかったと思うのですごく良いなと思いますし、人数が多い分チームに関与する人が多くなって、総力戦で戦えているなと感じています。

竹中：自分は主務と選手を兼任しているので、なかなか主務だけでチームの運営をしていくわけにはいかない状況の中で、広報をやるスタッフが入ってきてくれたり、フィジカルや分析などいろんな役割をコート外の選手も担ってくれたりするようなチーム作りはできているので、そういうところがチームの団結力や成長の鍵になっているんじゃないかなと思います。

松沢：タレント揃いだなっていうのは思っていて、今までの泥臭いプレーももちろんですけど、見ていて楽しいような「わっ」となるようなプレーができるプレイヤーも入ってきて、一芸に秀でているような部員が多いのが去年までと違って、見ていても面白いだろうしやっていても楽しいなと思います。

ーー早慶戦に向けたチームの雰囲気や完成度は

中村：１０月の頭に秋リーグが終わって早慶戦が１１月末ということで約２ヶ月間ある中で、来年に向けた新チームも動いているので、その新チームと今の４年生の体制がうまく絡み合って化学反応を起こしてすごく良い雰囲気でできているのかなと思いますし、時間があるからこそ早稲田を意識して対策ができるので、今年はすごく自信があります。

竹中：４０連敗しているところがあるので、どうしても早稲田に対する敗北を阻止してここで勝ちたいという思いがみんなすごくあると思うので、だからこそ、早稲田という強敵相手にどういうふうに戦っていこうかという雰囲気はすごくあるんじゃないかなと思います。

松沢：多分部員の中で「勝つなら今年」というところは共通認識としてあると思うので、結果がそれなりに出ている代だからこそ勝ちたいなと思います。

ーー昨年の早慶戦を振り返って

中村：直近で一番いい勝負ができたというのも、残り１０分まで引き分けていて、最後は結果的に離されてしまったんですけど、やっている中で「今年は勝てそう」という雰囲気があって、去年も今年もＯＢの方々や周りの人からすごく期待されていて、去年と同じような雰囲気で迎えられているので、去年の悔しさを糧に今年こそはという感じです。

竹中：去年は本当に接戦で、４年生も２人しかいなかった状況で、その２人がインカレに行けなかった分「早慶戦で全力を出すんだ」という思いがチーム全体に伝わって良い戦いができました。今年はその２人しか抜けていないからこそ、去年の思いも引き継ぎつつほとんど去年のメンバーと変わらないまま早慶戦に臨めるのが良いかなと思っています。

松沢：去年は非常に接戦の中で自分自身がミスする場面もあって、悔やむにも悔やめない思いもあるので、今年はそれを晴らして勝ちたいなと思ってます。

ーー観客にどんなプレーをみせたいか

中村：自分の強みはフェイントと泥臭く切り込むカットインかなと思うので、慶應らしさである泥臭さや、「慶應ハンドボールとは何か」が観客に伝わるように、僕だけじゃなくてみんなでそういったプレーを体現できたらなと思います。

竹中：ゴールキーパーとして全ての時間出続けるわけではないと思うんですけど、だからこそ自分が出たタイミングでの流れを変えるようなセーブ、躍動感あるセーブをして、ピンチのときであっても接戦のときであっても流れをもたらせるような役割を自分が体現できたらなと思います。

松沢：注目してほしいプレーは運動量の多いディフェンスかなと思っていて、大学から始めたので、正直周りを「うわっ」と言わせるような華麗なプレーができる自負はないんですけど、ディフェンスだけはどこの相手とやってもかなり通用するという自信はあるので、それを生かしてチームの勝利に貢献したいなと思います。

中村：（松沢には）オフェンスもぜひ期待していただいて。すごいシュート上手いので。

松沢：（笑）

ーー慶大の中でキーマンを挙げるとしたら

中村：自分は１個下の３年生、奥本崇（経３・慶應）です。

松沢：毎年のね。頼まれてるんですよ（笑）。

中村：去年は早慶戦の出場機会がなかったので今年こそは出てもらって、彼は交代で流れを変える選手ですごく期待していますし、盛り上げ役でもあるので、「プレー」と「盛り上げ」の２つを発揮してほしいなと思います。

竹中：自分は正ゴールキーパーの田中佑樹（商２・盛岡第一）くんです。入って１年なんですけど、体格もあり技術もあり、すごくチームを救ってきた張本人だと思うので、この早慶戦でもビッグセーブを連発してもらって勝利に貢献してもらいたいなと思っています。

松沢：自分のキーマンは１年生の長井達大（法１・慶應）くんで、すごいロングシュートといいフェイントを持っていてオフェンスが武器なのは皆さんから見ても分かると思うんですけど、隣で守っていてかなりディフェンスの能力も高くて、正真正銘慶應のエースだと思うので一緒に頑張りましょう。

中村、竹中：（笑）

松沢：あともう１人、副キャプテンで３年生の嶋田涼太（環３・桐光学園）という選手がいて、かなりスキルも高いですしメンタルの部分でも「勝ちたい」というのを前面に出す非常にいいプレイヤーで、４年生の自分たちからしても尊敬するプレイヤーの１人なので、彼も本領発揮して頑張りましょう。期待するのは当たり前なので（笑）。

ーー皆さんにとって早慶戦とは

松沢：戦争？

中村、竹中：（笑）

竹中：自分にとってはハンドボール人生の集大成だなと思っていて、１０歳から１２年間このハンドボール一筋でやってきて、学生ハンドボールの最後の舞台が早慶戦だと思っているので、自分の全てを出し尽くして絶対に勝利を収めたいなと思っています。

中村：自分にとっての早慶戦は、周りへの恩返しかなと思っていて、４年間いろんな人たちに支えられましたし、早慶戦はみんな見に来てくれるイベントなので、４年間の集大成として周りへの恩返しの気持ちを一番に頑張っていきたいなと思っています。

松沢：学生生活最後の本気の勝負だなと思っています。自分の人生や周りへの感謝も全てコートに出ると思いますし、そういう思いが強いからこそ早慶戦に勝てるんじゃないかなと思うので、是非とも戦う気持ちを忘れずに頑張りたいと思います。

ーー改めて早慶戦への意気込みを

中村：昨年度で４０連敗してしまってて、本当に今年が節目の年ではありますし、僕たちが４年間いた中で一番仕上がっている年ですし、ここ何年かずっと早稲田との距離が縮まっているので、今年こそは絶対勝ちたいと思いますし、皆さんの期待に応えられるように４年生が姿勢を見せて背中で引っ張れたらなと思います。

松沢、竹中：以下同文です！

（取材：奥秋柚生、山内悠暉）