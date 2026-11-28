関東大学男子１部秋季リーグ戦第１０日目。前日の学芸大戦で１部リーグ初勝利を挙げた慶大だったが、１部残留に向けて負けられない戦いが続く。第１セットを２５ー１０と大差で先取すると、ＯＰ・中村玲央（総２・福大附大）が連続ブレイクで得点を重ね、ライトからの攻撃で存在感を示した。また、ＯＨ・江原修平 （経１・慶應）もスパイクで相手を圧倒し、攻撃を牽引。Ｌ・今田匠海（政３・慶應）も安定したレセプションでチームを支えた。ストレート勝ちで２連勝を飾り、１部残留に向けて大きく前進した。

１０月１８日（日）関東大学バレーボール秋季１部リーグ戦vs法政大学 ＠小田原アリーナ

慶大 セット 法政大 ２５ １ １０ ２５ ２ １５ ２５ ３ ２０

出場選手 ポジション 背番号 名前（学部学年・出身校） ＭＢ ２２ 稲井正太郎（法３・慶應） ＯＰ ７ 中村玲央（総２・福大附大濠） ＯＨ １ 山口快人（経４・慶應） ＭＢ １６ 石田玲之（経３・芝） Ｓ １３ 松田悠冬（商２・慶應） ＯＨ ３３ 江原修平（経１・慶應） Ｌ ４ 今田匠海（政３・慶應） 途中出場 Ｌ ３ 緒方哲平（総３・日向学院） Ｌ １２ 重枝良政（経２・慶應湘南藤沢）

第１セットは慶大の先制から始まった。前半からＭＢ・稲井正太郎（法３・慶應）を中心に４連続得点を重ね法大を攻め立てると、本試合が怪我明け２試合目のＯＰ・中村玲央（総２・福大附大濠）が打点の高いアタックなどで法大のブロックをもろともせず５連続得点を重ね相手を突き放す。慶大はその後も調子良く得点を積み重ね、慶大は法大相手にリードを広げ２５ー１０でセットを先取した。

続く第２セット、序盤はＯＨ・山口快人（経４・慶應）のスパイクから好調な滑り出しを見せ、８ー５の場面では３枚ブロックで相手をシャットアウトするなど、主導権を握る慶大。その後もＯＨ・山口が相手ブロックを１枚で相手を封じたほか、ＭＢ・稲井のクイックも決まり得点を量産。２０ー１３の場面ではＯＰ・中村が攻守の両面で活躍し、４点連続で得点を挙げる。最後までリードを守り切り、第２セットも危なげなく奪った。

慶大は１部リーグ残留に向け重要なこの試合。この第３セットを取れば一部残留に大きく近づく中、慶大は法大の攻撃により逆転を許す場面がみられるも、ＭＢ・稲井、 ＯＨ・江原の活躍により得点を重ねる。２２ー２０の場面では、ＭＢ・石田玲之とＯＨ・江原の２枚ブロックで２３点目を取ると、最後にはＭＢ・稲井がブロックで相手のスパイクを沈め、セットカウント３ー０で慶大はストレート勝利を飾った。

（取材：松永一真、根本佳奈）

以下、インタビュー

ＯＰ・中村玲央（総２・福大附大濠）

ーー試合を振り返って

久しぶりということもあり、試合の感覚が抜けている場面もありましたが、仲間からの手厚いフォロー でちょっとずつ感覚を取り戻していった感じです。

ーー怪我から復帰してからの試合になりましたが、ご自身の役割は果たせましたか

あまり果たせてはいなかったと思います。僕は相手のエースを止める役割ですが、一本も止められなかったというのが現状で、フィニッシャーとしての役割もまだまだだと思います。

ーー最終戦への意気込み

最終戦は悔いなく、思いっきり行きたいと思います！

Ｌ・緒方哲平（総３・日向学院）

ーー試合を振り返って

今日の試合は入れ替え戦がかかった大事な試合ということで、準備の段階からこの試合は絶対勝つという意識がみんなの中であったので。勝ち気の部分が勝利の原因かなと思います。

ーー緊張感のある場面での投入が多いが、プレッシャーにはどう対応しているか

途中交代って緊張感のある状態なんですけど、自分はあまり緊張しないで、やるしかないという気持ちで臨んでいます。秋季リーグ全体を通してサーブ攻めれていないなと思っていて。今日もあまり攻めれていなかったんですけど。来週以降はもう少し強気で打てるようにしていきます。

ーーリリーフサーバーとして出場するにあたりどんな影響をチームに与えたいか

１つ目はチームの雰囲気を変えるっていうところで。チームを明るくしたり、気合いを入れ直したりっていうのが１つ目の役割で。２つ目がサーブを絶対に入れて守備に貢献するっていうところで。守備に力を入れているところがあるので、しっかりサーブのミスをせずに次の守備に繋げるっていうところを自分の役割として意識しています。