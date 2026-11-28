２５日、令和８年度東日本学生レスリング選手権大会（秋季大会）の大会３日目（最終日）。

慶大からは３選手が出場。選手権フリースタイル９２㌔級の佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）は大技を連発し、優勝。来春の明治杯（年末の天皇杯に並ぶ国内最大の大会）の出場権を手にした。選手権フリースタイル６５㌔級の天田陽希（理３・ 慶應志木）、選手権グレコローマン８２㌔級の近藤大朗（総３・名古屋）は初戦敗退に終わった。

令和８年度東日本学生レスリング選手権大会（秋季大会）

２０２６年１１月２５日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

慶大選手成績

※スコアはすべて慶大選手を左に掲載

フリースタイル６５㌔級

１回戦

天田陽希●［VSU 2:24=0-10］○小林楓駕（立教大学）

フリースタイル９７㌔級

準々決勝

佐藤秀一郎○［VSU 2:19=10-0］●市吉輝星（山梨学院大学）

準決勝

佐藤秀一郎○［VFA 1:56=4-1］●石川翔大（日本大学）

決勝

佐藤秀一郎○［VPO 6:00=5-3］●伏部内皓汰（育英大学）

グレコローマン８２㌔級

近藤大朗●［VSU 2:10=8-0］○デンジャフィールドルーシアスアポロ（神奈川大学）

フリースタイル９２㌔級には佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）が出場。

初戦の準々決勝は先にスタンド状態からの投げ技で４点を先制すると、勢いそのままテイクダウンからのローリングを決め、最後は片足タックルによるテイクダウンを奪い１０―０のテクニカルスペオリティ勝ちとなった。

続く準決勝では、序盤にステップアウトで相手に１点のリードを許しながらも、両肩を強く沈めるダイナミックな技を成功させ、見事なフォール勝ちを決めた。

決勝では、相手のコンタクトレンズが外れるアクシデントからスタート。試合が再開されると、相手のパッシブにより１点を先制する。第２ピリオドに入ると、今度は佐藤がパッシブにより１点を与えられ１―１の同点に。しかし直後、スタンド状態からの豪快なタックルで判定モニターが倒れるほど激しくデンジャーポジションに追い込み、一挙４点を奪取して５―１と突き放す。終盤に相手のテイクダウンを許すも、その後は徹底した守りで５―３で勝利。見事優勝を収めた。

フリースタイル６５㌔級に出場したのは、天田陽希（理３・ 慶應志木）。相手に頭を下げられ、背後に回られて２点を失うと、 そのままローリングを決められ、０－６とリードを広げられる。 さらに、 投げ技によるテイクダウンとタックルからのテイクダウンを立て続 けに奪われ、０－１０でテクニカルスペリオリティ負けを喫した。

グレコローマン８２㌔級の近藤大朗（総３・名古屋）。試合が始まると両者攻め手を探る展開となる。両者攻めあぐねる中、試合開始１分２１秒でレフェリーは近藤が消極的だったとしてパッシブの反則をとり、近藤は苦しい展開となる。さらに相手の勢いを止められない。バーテレポジションから相手に体を持ち上げられて一気に頭の上を通って体を返され、デンジャーポジションとなる。これで相手に５点を奪われる。さらにそのままガッツレンチで２点を奪われ、勝負あり。８点差をつけられてテクニカルスペリオリティで為す術なく敗戦した。

【インタビュー】

佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）

――今の気持ち

（東日本学生選手権は）１年生から春秋通してフリーもグレコも出てきて、今回やっと優勝できてひとまずほっとしています。

――最近の調子は

最近は体重調整とかもうまくいかなくて、思うように体が動かなくて、自分でもタックルのタイミングとか分からなくなっていたんですけど、きょう２戦目の時に接戦になると思っていた相手にすんなりフォールできて、そこで吹っ切れたというか、緊張がほどけて決勝は思うように体が動きました。

――準決勝のフォールにつながった投げ技を振り返って

中学校の頃から得意技でやってきている技なので、うまく決まりましたね。

――お父様の秀男さんもあれが得意技だったと話していた

そうです。あれだけですねたぶん（笑）。

――決勝は１－１のラストポイントでリードを許していたが

何回かやったことある選手で、（試合前は）タックルが決まるとは思っていたんですけど、あんまりタックルが決まらなくて焦りもあった中で、２ラウンド目で１－１で最後までいくことがないようにタックルを仕掛けようと思っていました。

――決勝の４点技について

相手がちょっと体勢崩れた時に押したらタックルにつながって、うまく４点取れたので、ちょっとラッキーというか、狙ったものではなかったですね。

――来月の天皇杯に向けて

大学生として出る最後の天皇杯なので、集大成にしたいと思います。

（取材・記事：柄澤晃希、片山春佳、小林由奈、檜森海希、山内悠暉）