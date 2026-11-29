１１月２８日（土） オール早慶戦ｉｎ甲子園 @阪神甲子園球場

秋の神宮で春秋連覇を懸けて戦った宿敵と、今度は甲子園で顔を合わせた。初回、先頭の丸田湊斗（法３・慶應）が一塁線を破る二塁打を放つと、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の左前適時打で先制。３回にも１点を追加し、点差を２点とする。先発・鈴木佳門（経２・慶應）も３回を無失点に抑えた。４回、代わった松井喜一（経３・慶應）が追いつかれると、５回には植田響介（令３総卒・現ENEOS）の適時打で勝ち越すも、その裏に２点を奪われ、３―４と初めてリードを許す。直後の６回、四球と盗塁で二塁に進んだ服部翔（政３・星稜）を、代打・吉野太陽（法４・慶應）が右前適時打で迎え入れ同点とする。なおも１死満塁から橋本典之（令４環卒・現大阪ガス）の押し出し四球で勝ち越し、中塚の中犠飛で６―４とした。終盤は８、９回にも１点ずつを加え、最後は１年生の品川千尋（商１・慶應）が２回を無失点に抑えた。全慶大が８―４で競り勝ち、１７年ぶりに甲子園で行われたオール早慶戦を白星で飾った。



1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 全慶大 1 0 1 0 1 3 0 1 1 8 全早大 0 0 0 2 2 0 0 0 0 ４

全慶大バッテリー：鈴木佳、松井、舩見、品川ー渡辺憩

全早大バッテリー：中森、宮城、俵積田、山田、安田、小松一、前田、松本、髙橋煌ー尾形、大越

全慶大本塁打：なし

全早大本塁打：なし

◆慶大出場選手

打順 守備位置 選手名 1 ［８］ 丸田湊斗（法３・慶應） 2 ［７］９ 橋本典之（令４環卒・現大阪ガス） 3 ［９］ 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） R 嘉村幸太郎（環２・敦賀気比） 6 八木陽（法３・慶應） 4 ［D］ 植田響介（令３総卒・現ENEOS） R 若林将平（令４環卒・現日本新薬） H3 市橋慶祐（商３・小野） 5 ［５］ 福井直睦（商３・慶應） 5 本間颯太朗（令７総卒・現Panasonic) H5 竹田一遥（環２・聖光学院） 6 ［４］ 朝日晴人（令５環卒・現三菱重工West） 4 服部翔（政３・星稜） 7 ［３］ 延末藍太（商３・慶應） H３ 吉野太陽（法４・慶應） H 林李峰（法２・中京） 1 品川千尋（商１・慶應） 8 ［２］ 渡辺憩（商３・慶應） 9 ［６］ 林純司（環３・報徳学園） H 古野幹（令７理卒・現SAMTY） 7 藤田一波（環１・智辯和歌山）

神宮で幾多の名勝負を重ねてきた早慶両校が、この日は高校野球の聖地・甲子園で相まみえた。オール早慶戦が甲子園で開催されるのは実に１７年ぶり。３年前の夏、この地で日本一を争った慶應高と仙台育英。その中心選手であった、丸田、髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）をはじめとして、高校時代に甲子園の舞台を彩った選手たちが、今度は早慶のユニフォームをまとって、再びこの舞台に立った。

初回、先頭の丸田が初球を引っ張り、一塁線を破る二塁打で口火を切った。続く橋本は空振り三振に打ち取られるも、３番・中塚が初球を左前に運び、丸田が生還。いきなり先制に成功する。続く植田も、左安打を放ち、１死一、二塁の好機を作る。しかし、後続が打ち取られ、追加点は得られない。

先発の鈴木佳は初回、２死一、二塁から霜結太（国際２・マクレーン）を見逃し三振に仕留めた。２回にも２死一、二塁とされたが、阿部葉太（スポ１・横浜）を三ゴロに打ち取り、相手に流れを渡さない。

３回表、打線はこの回からマウンドにあがった宮城誇南（スポ４・浦和学院）を攻めたてる。先頭の丸田は二ゴロに打ち取られるも、橋本が三塁線へ二塁打を放つと、中塚も右安打で続き、１死一、三塁とする。植田が遊撃手の正面へ強い打球を放つと、失策を誘い、２点目を追加する。

その裏、先頭への四球と失策で、無死三塁とされるが、岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）を三振に切って取ると、德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）、霜をいずれも外野飛に打ち取り、無失点で切り抜ける。鈴木佳はこの回で降板。毎回得点圏へ走者を進められるも、要所をしめ、全早大打線を無失点に封じる。

４回裏、この回から松井がマウンドにあがると、２死一、二塁から阿部に左前適時打を浴び、１点を返される。さらに湯浅桜翼（スポ２・仙台育英）、岡西への連続死球で押し出しとなり、同点に追いつかれてしまう。

直後の５回表、先頭の丸田が代わった安田虎汰郎（スポ３・日大三）から三塁線上に落ちる打球を放つと、快足を飛ばし、この日２本目の二塁打とした。続く橋本の邪飛で丸田が進塁し、１死三塁としたところで打席には、初回に丸田を先制のホームに迎え入れた中塚が立った。中塚の打球が遊撃手のもとへ転がると、丸田は本塁を突いたが憤死。その後、中塚が二塁へ進み、２死二塁としてから植田が左前へ適時打を放ち中塚が生還。慶大が３―２と勝ち越した。

しかしその裏、松井はいずれも代打の中村俊瑛（人２・滝川）、山本蒼空（商３・早稲田実業）に連打を浴び、無死一、三塁とされると、尾形樹人（スポ３・仙台育英）から三振を奪い１死とした後、盗塁と四球で満塁となり、石松悠太（教育１・鳥栖）の犠飛で再び同点に追いつかれる。ここで救援に立った舩見将太（環２・神戸）も阿部に右前適時打を許し、慶大は３―４と、この試合初めてリードを奪われる。

６回表、１点を追う全慶大はこの回から変わった相手投手の小松龍一（スポ２・花巻東）を攻め立てる。先頭の服部が四球で出塁するとすかさず盗塁を決め、代打・吉野が右適時打を放ちすぐさま同点とする。なおも渡辺憩（商３・慶應）が右安、林純司（環３・報徳学園）は三ゴロに倒れるも丸田が四球を選び１死満塁とすると、橋本が押し出し四球を選び勝ち越しに成功。続く中塚が中犠飛を放ち、さらに点差を広げる。

６回裏も舩見は続投。相手クリーンアップを三者凡退に切って取り全慶大に流れを呼び寄せる。

再び試合が動いたのは８回表。先頭の渡辺憩が左安で出塁すると、古野幹（令７理卒・現SAMTY）の打席で盗塁、丸田の中飛で進塁し２死三塁の好機を作る。ここで橋本が中適時打を放ち追加点を奪う。

9回表には右二塁打で出した林李峰（法２・中京）を渡辺憩が左適時二塁打で返しダメ押しの8点目を加え、点差を４点とする。

守備では８回裏から登板した品川が二塁手・服部や三塁手・竹田一遥（環２・聖光学院）の好守もあり2回を無失点に抑え、試合を締めくくり８－４でゲームセット。甲子園で行われた１７年ぶりのオール早慶戦を全慶大が勝利で飾った。

神宮であと一歩届かなかった春秋リーグ連覇。あの早慶戦から舞台を甲子園に移したこの日、全慶大は逆転を許した直後に打線をつないで再び主導権を握り、終盤も攻守で全早大を上回った。勝負のかかった中盤以降、上級生とともにグラウンドに立ち、勝利に貢献した下級生たち。１７年ぶりの甲子園での一戦は、来季、神宮で雪辱を期す次の世代にとっても確かな一歩となった。

◆活躍選手コメント

丸田湊斗（法３・慶應）選手

――この日の試合を振り返って

僕らの代がメインの試合で勝てたので良かったなと思います。

――３年ぶりの甲子園でしたがどうでしたか？

気持ちも高まる場所ですし、もう一回ここで（野球を）やれたってことが嬉しいですし、それが早慶戦っていうのもすごく貴重な経験をさせてもらったなと思います。

――OB選手との交流はどうでしたか？

一緒にプレーしていた本間さんと古野さんもいらっしゃいましたし、橋本さんとか直接大学では一緒にプレーしていないですけれど、今回ご一緒にプレーさせてもらってすごく刺激を受けましたし、ありがたい経験だったなと思います。

――来季に向けて

来季は最高学年としてチームを引っ張っていかないといけない立場だと思うので、プレーでもプレー以外の部分でもチームを引っ張っていければい良いなと思います。

林純司（環３・報徳学園）選手

――この日の試合を振り返って

今日の試合、２連敗した早慶戦から日が経って、そこを勝ちきれたらすごい良かったです。

――高校野球以来の甲子園の舞台となったが

もう高校の時と変わらず、甲子園の凄さと楽しさっていうのを実感しました。

――選手として来られたOBたちと交流はあったか

やっぱ社会人の高いレベルで野球やられてるんで、１球に対する集中力というか、すごい現役とはまた違うものがあるなという風に感じました。

――今後に向けて

来年のチームでは四冠っていうところで、そこに貢献するためにも、自分がもう２ランクぐらいレベルアップしないといけないと思うんで、この冬頑張りたいなと思います。

（記事：稲垣遥河、原田武郎／写真：奈須龍成、河合亜采子、神戸佑貴、山内悠暉／取材：奥秋柚生、藤原清麗）