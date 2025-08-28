【アメフト】激しく競り合うUNICORNS・ＲＢ最前線　須藤大樹 × 橋口塁× 山内啓耀／２０２５秋リーグ戦直前対談②

アメリカンフットボール部UNICORNSは、 8/31(日)に関東大学アメリカンフットボール 2025年度秋季リーグ戦の開幕を迎える。そこで弊会では、これに合わせた連載企画として部内の選手同士の対談を行った。

第２弾は、もっとも競争の激しいＲＢ（ランニングバック）の須藤大樹（理３・慶應）、橋口塁（経３・慶應湘南藤沢）、山内啓耀（経４・慶應）の３選手！ＲＢの魅力を力強く語ってくれました！

――お三方ともＲＢ。ＲＢというポジションの魅力とは

須藤：ＲＢはＯＬが作ってくれた道を走り抜けてるという爽快感だったり、相手のＬＢだったりＤＢだったりと、一対一の駆け引きを勝ち切る楽しさがあります。

――ＲＢはもっとも競争が激しいポジション。ポジションの雰囲気や状態は

橋口 ポジションは普段すごく和気藹々としていて、和やかな雰囲気が流れているんですけど、いざ試合や練習が始まると各々がライバル意識をもって、お互いが高めあって練習している状態です。

――皆さんの強み、アピールポイントを教えてください

須藤 自分の強みは、安定性にあると思っています。スピードにもフィジカルにもそれなりに自信があるので、外のランだったり中のランだったりっていうのをコンパクトにゲインできるところが自分の強みかなっていう風に思います。

橋口 僕は二つあって、思い切りの良さとスピードです。試合では緊迫した状態でビッグプレーメイカーとして大きなゲインをもたらすようなランプレーを繰り出します。

山内 僕の強みは笑顔かなと思っています（笑）。というのはさておき、三年間やってきた経験があるので、しっかりこれまで培ってきたものを試合に発揮できたらいいなと考えています。

――最後に、試合に向けて意気込み・メッセージを代表してお聞かせください

山内 今年のランニングバックパートは、去年から打って変わって沢山いろんなアサイメントだったり、面白いプレーをすると思うので、本当に楽しく自分たちらしさを出せる試合にしたいなと思っています。ぜひ、会場にお越し下さい。よろしくお願いします。

――ありがとうございました！

（記事・取材、伊藤梨菜）