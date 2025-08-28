【レスリング】瀧澤勇仁　岡澤ナツラ　佐藤秀一郎がベスト８へ　メダル獲得まであと一勝に迫る／文部科学大臣杯令和７年度全日本学生レスリング選手権大会　３日目

８月２１日から２４日にかけて行われた文部科学大臣杯令和７年度 全日本学生レスリング選手権大会。 大会３日目の２３日には慶大からは出久根慈英（経３・St. Mary’s International School）、中尾勇貴（経４・都立国際）、瀧澤勇仁（経１・慶應）、則政大和（法１・慶應）、近藤大朗（総２・名古屋）、岡澤ナツラ（法１・慶應）、佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）が出場した。瀧澤、岡澤、佐藤はベスト８進出を決め、翌日に迫る準々決勝に期待が高まった。

２０２５年８月２３日（金）@駒沢体育館

【試合結果】 〈男子フリースタイル７０㌔級〉 １回戦 ●出久根慈英（慶大）［VSU 2:03=0-11］山田希海 （国士舘大）○ ●中尾勇貴（慶大）［VSU 0:53=0-10］大田譲（同志社大）○

〈男子フリースタイル７４㌔級〉

１回戦

○瀧澤勇仁（慶大）［VSU 2:58=10-0］中本圭作（帝塚山大）●

２回戦

○瀧澤勇仁（慶大）［VSU 0:33=10-0］武田瑛太（防衛大）●

３回戦

○瀧澤勇仁（慶大）［VPO 6:00=9-6］藤澤汰陽（国士舘大）●

〈男子フリースタイル７９㌔級〉

１回戦

●則政大和（慶大）［VFA 1:46=0-10］ 中村圭佑 （国士大）○

３回戦

●近藤大朗（慶大）［VSU 3:41=0-10］今井海陽（日大）○

〈男子フリースタイル７９㌔級〉

１回戦

○岡澤ナツラ（慶大）［VSU 2:10=13-2］飯塚康太（神大）●

２回戦

○岡澤ナツラ（慶大）［VSU 1:14=10-0］松崎繕弘（拓大）●

〈男子フリースタイル９２㌔級〉

１回戦

○佐藤秀一郎（慶大）［VSU 1:43=11-0］箱石彪宇（国士舘大）●

２回戦

○佐藤秀一郎（慶大）［VFA 1:12=12-5］浅田心穏（山学大）●

〈スコア見方〉

（例）［VSU、4:30=11-1］ ・VSU→勝利方法、詳しくは下の図を参照 ・4:30→試合終了時間（この場合は試合開始から４分３０秒後に試合終了） ・11-1→試合終了時の点数（フォールによる勝利は点数を問わない） VFA victory by fall フォールによる勝利 VIN victory by injury 負傷棄権による勝利 VCA victory by 3 caution 警告3回による勝利 VSU victory by technical superiority テクニカルフォール（8点差） VPO victory by points ポイント判定勝ち VFO victory by forfeit 不戦勝 危険試合による勝利 DSQ disqualification 罰則による失格 2DSQ double disqualification 両者失格

出久根慈英（経３・St. Mary’s International School）はフリースタイル男子７０㌔級に出場。初戦は試合序盤に一気に５点を奪われ、不利な展開に。その後も足元を狙われ、なかなか対処することができず。テクニカルフォール負けを喫した。

中尾勇貴（経４・都立国際）はフリースタイル男子７０㌔級に出場。中尾は序盤から苦しい展開が続く。徐々に得点を奪われていくと、試合開始から１分経たずにテクニカルフォール負け。悔しい結果に終わった。

瀧澤勇仁（経１・慶應）はフリースタイル男子７４㌔級に出場。初戦は中本圭作（帝塚山大）と対戦。勢いよく２点を奪うと、第１ピリオド終了間際に相手の背後を取り、回転技で点数を奪うと、１０ー０でテクニカルフォール勝ちをおさめた。瀧澤の続く２回戦。序盤からまたも回転技で得点を奪い、一気に得点を重ねると、わずか３０秒でテクニカルフォール勝ち。３回戦進出を決めた。

３回戦では序盤に２点を奪われるも、なかなか得点を奪うことが出来ない状況が続いたが、相手の背後を取り同点に追いつくと、４－２と逆転し、第２ピリオドを迎える。後半は取って取られてのシーソーゲームに。一時は６－５と僅差に追い込まれるも、最後は相手を突き放し、９－６で試合は終了。ベスト８進出を決めた。

則政大和（法１・慶應）はフリースタイル男子７９㌔級に出場。初戦は不戦勝で勝ち上がり、迎えた２回戦。試合序盤から、回転技で点差をつけられると、その後も相手の力に圧倒され、開始１分半でフォール負け。新人戦では見事優勝を果たした則政だったが、今大会では力及ばず、２回戦敗退に終わった。

近藤大朗（総２・名古屋）はフリースタイル男子７９㌔級に出場。初戦は不戦勝で勝ち進み、続く２回戦、序盤から徐々に失点を重ねていくと、最後は４点技を決められ、テクニカルフォール負け。悔しい結果に終わった

岡澤ナツラ（法１・慶應）は階級を上げ、フリースタイル男子８６㌔級に参戦。１回戦は安定感のある攻撃で得点を重ねると、最後は回転技で試合を決め、１３ー２で難なく勝利した。続く２回戦、序盤から勢い良く攻めかかり、回転技で８－０とすると、最後は相手の背後を奪って１０－０でテクニカルフォール勝ち。瀧澤に続いて岡澤もベスト８進出を決めた。

佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）はフリースタイル男子９２㌔級に出場。初戦は箱石彪宇（国士舘大）と対戦。序盤から圧倒的な展開で相手を寄せ付けず、試合開始１分半経ったところで、相手を押し出し１０点目。１０ー０でテクニカルフォール勝ちをおさめた。

佐藤の２回戦。浅田心穏（山学大）と対戦。相手を持ち上げ、いきなり５点を奪うも、即座に４点を奪われる。さらにもう１点を奪われ、５－５と同点とされるも、戦況をひっくり返す５点技を決め切り、最後はフォール勝ち。グレコローマンでの雪辱を果たすべく、ベスト８へと進んだ。

（取材：塩田隆貴）