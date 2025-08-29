【レスリング】岡澤ナツラ　準優勝の好成績　瀧澤勇仁は３位　初インカレの黄金ルーキー２人が表彰台に

８月２１日から２４日にかけて行われた文部科学大臣杯令和７年度全日本学生レスリング選手権大会。大会４日目の２４日には慶大からはトーナメントを勝ち上がっていた瀧澤勇仁（経１・慶應）、岡澤ナツラ（法１・慶應）、佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）の３選手が出場した。佐藤はベスト８で敗れ、惜しくもメダルには届かなかったが、瀧澤は３位、岡澤は準優勝と１年生２人がメダルを獲得。好成績を修めた。

２０２５年８月２４日（日）@駒沢体育館

【試合結果】

〈男子フリースタイル７４㌔級〉

準々決勝

○瀧澤勇仁（慶大）［VPO 6:00=4-2］尾沼翔太（専修大）●

準決勝

●瀧澤勇仁（慶大）［VPO 6:00=1-6］山下凌弥（日本体育大）○

〈男子フリースタイル８６㌔級〉

準々決勝

○岡澤ナツラ（慶大）［VSU 1:00=11-0］中村駿文（山梨学院大）●

準決勝

○岡澤ナツラ（慶大）［VSU 4:14=10-0］矢作元貴（法政大）●

決勝

●岡澤ナツラ（慶大）［VSU 2:48=1-11］五十嵐文彌（山梨学院大）○

〈男子フリースタイル９２㌔級〉

準々決勝

●佐藤秀一郎（慶大）［VPO 6:00=1-2］松本晃大（中央大）○

〈スコア見方〉

（例）［VSU、4:30=11-1］

・VSU→勝利方法、詳しくは下の図を参照

・4:30→試合終了時間（この場合は試合開始から４分３０秒後に試合終了）

・11-1→試合終了時の点数（フォールによる勝利は点数を問わない）

VFA victory by fall フォールによる勝利 VIN victory by injury 負傷棄権による勝利 VCA victory by 3 caution 警告3回による勝利 VSU victory by technical superiority テクニカルフォール（10点差） VPO victory by points ポイント判定勝ち VFO victory by forfeit 不戦勝 危険試合による勝利 DSQ disqualification 罰則による失格 2DSQ double disqualification 両者失格

２１日・２２日に行われたグレコローマン８７㌔級にて３位という成績を修めた佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）。この日はフリースタイルでのメダル獲得を目指し、ベスト８に臨む。試合は第一ピリオドから膠着状態。相手がアクティビティタイムで得点を挙げられず、佐藤が１点を先取するも、第二ピリオドにテイクダウンを許し、逆転される。その後得点を挙げることは出来ず、１－２で敗れ、今大会２つ目のメダル獲得にはあと１歩叶わなかった。

慶應義塾高校時代から全国の舞台で活躍を見せ、４月のU20 JOCジュニアオリンピックカップでは準優勝に輝いた瀧澤勇仁（経１・慶應）は初のインカレでメダル獲得を目指す。準々決勝、１点を先制されるも、テイクダウンからのローリングで４点を奪いすぐさま逆転。その後１点を返されるが、試合巧者ぶりを見せ逆転は許さず。４－２と逃げ切り、準決勝進出を決めた。迎えた準決勝、序盤から小刻みに得点を重ねられ、０－６とビハインドを背負う。第二ピリオドに１点を返すも、反撃及ばす、１－６で敗れ、決勝進出は逃した。それでも、３位という好成績で初のインカレを終えた。

瀧澤と同じく高校時代から活躍を見せ、U20 JOCジュニアオリンピックカップで準優勝、明治杯で３位と大学入学後も順調に結果を残している岡澤ナツラ（法１・慶應）。まずは準々決勝。開始１５秒頃、相手を場外に押し出し幸先よく１点を先制すると、そのまま圧倒しテクニカルフォール勝ち。続く準決勝では落ち着いた戦いぶりを見せる。相手の攻撃に動じず、冷静に対処しながら隙を突き続けてポイントを重ねていくと、終わってみれば１０－０でテクニカルフォール勝ち。今大会慶大勢初の決勝進出を決める。

インカレの舞台で優勝すれば、１９７１年にフリースタイル６８㌔級で優勝した佐藤勝さん以来慶大５４年ぶりの快挙。岡澤はルーキーイヤーでの偉業達成に向け、決勝戦に臨む。開始早々から、８６㌔級を代表する五十嵐文彌（山梨学院大）相手に積極的に仕掛ける。右足にタックルを決めると、粘られながらも相手を場外に押し出し１点を先制。そのまま勢いに乗りたいところだったが、五十嵐に圧倒され、力及ばすテクニカルフォールで敗戦。優勝には及ばなかったが、準優勝という素晴らしい成績を修めた。

大会を通じて、佐藤がグレコローマン８７㌔級３位、瀧澤がフリースタイル７４㌔級３位、岡澤がフリースタイル８６㌔級２位と３つのメダルを獲得し、健闘を見せた慶大。今後の大会でもその活躍から目が離せない。

（取材：塩田隆貴、柄澤晃希）

【インタビュー】

◇岡澤ナツラ（法１・慶應）

――インカレ２位という結果に対する今の率直な気持ち

１年生で決勝に立てたというのが素直に嬉しいですし、元々、決勝で五十嵐さんと戦って８６㌔のトップレベルを知りたくてインカレ８６㌔で出ようって思ってたので、目標が有言実行できて素直に嬉しいです。結果はちょっとあれでしたけど。

――大会を通しての戦いぶり

やっぱりまだまだ戦い方がフィジカル的に弱くて、元々（大学入学後は）７９㌔でやってて、高校時代は８０㌔でやってて、８６㌔級で戦うのが３回目で、フィジカルというか一つひとつの動作にもスピードだったり重さだったり、そういうのが全体的に劣っているなと改めて感じる大会でした。

――決勝戦、開始早々の攻めについて

あれは作戦通りでした。相手の方すごい組み手が上手くて、後半それでやられちゃったんですけど、組み手を１つでも自分が壊したくて、自分からプレッシャーかけて浮いてきたところ狙ってみたいなのは作戦通りだったので、素直に嬉しかったです。

――１年生でインカレ２位、入部したころ想像できていたか

想像は全くしてなかったです。決勝の舞台で戦えるのですら、自分が４年生になっても戦えるかどうか分からないので、１年生で立ててすごく嬉しいです。

――今後の３年間でどんな選手になっていきたいか

８６㌔はオリンピック階級で、全日本とかは社会人のトップレベルでオリンピック出た方もいるので、いずれそこを追い付いて、ゆくゆくは越せるような選手になれるように、また１から地道にやっていきたいと思います。