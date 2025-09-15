【野球】粘りの攻撃を見せるも延長１１回で力尽きる　今季初勝利は翌日以降へ持ち越し／東京六大学野球秋季リーグ戦 法大２回戦　@明治神宮野球場

２０２５年９月１４日（日）東京六大学野球秋季リーグ戦 法大２回戦 @明治神宮野球場

慶大は初回、４点を先制されるも直後の攻撃で３点を返し、１点差に迫る。３回に追加点を許すが、直後に中塚遥翔（環２・智辯和歌山）の本塁打で再び１点差に。４回には相手の失策を逃さず１点をもぎ取り、ついに同点に追いつく。しかし、５回表に先発・外丸東眞（環４・前橋育英）が藤森康淳（営３・天理）に本塁打を浴び、勝ち越しを許して降板。それでも６回裏、竹田一遥（環１・聖光学院）にリーグ戦初安打が生まれると、森村輝（総４・小山台）の犠飛、小原大和（環３・花巻東）の適時二塁打で逆転に成功。今季初めてリードを奪ったものの、４番手・水野敬太（経２・札幌南）が８回にピンチを招くと、境亮陽（営１・大阪桐蔭）に適時打を許し７－７の同点となり延長戦へ突入。そして１１回に６番手・鷲見旺宥（環２・岐阜）が痛恨の押し出し四球で失点。その裏の攻撃で得点を挙げることができず、悔しい敗戦となった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計 法大 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 8 慶大 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 [3] 今津慶介（総３・旭川東） 右飛 左飛 左犠飛① 右安 死球 遊ゴロ [8]9 小原大和（環３・花巻東） 四球 投ゴロ 空三振 左２① ニゴロ 空三振 [5] 渡辺憩（商２・慶應） 二失 右安 三ゴロ 右飛 四球 R8 丸田湊斗（法２・慶應） H 加藤右悟（環１・慶應） 空三振 [7] 常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢） 中安① 遊併 左安 右飛 敬遠 [9] 中塚遥翔（環２・智辯和歌山） 一ゴロ① 中本① 空三振 空三振 9 一宮智樹（経１・八千代松陰） H 小山春（政４・鎌倉学園） 右飛 5 上田太陽（商３・國學院久我山） [6] 林純司（環２・報徳学園） 中３① 左飛 左飛 中安 見三振 ［4］ 竹田一遥（環１・聖光学院） 中飛 空三振 右安 遊ゴロ ニゴロ [2] 吉開鉄朗（商３・慶應） 四球 遊失 三ゴロ 遊ゴロ 三ゴロ [1] 外丸東眞（環４・前橋育英） 投犠打 左安 1 小川琳太郎（経４・小松） H 森村輝（総４・小山台） 左犠飛① 1 坂中大貴（商４・高松商業） 1 水野敬太（経２・札幌南） 空三振 H 今泉将（商４・慶應） 空三振 1 田上遼平（商３・慶應湘南藤沢） 1 鷲見旺宥（環２・岐阜）

◆慶大投手成績

選手 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 与四死球 三振 失点 自責点 先発 渡辺和大（商３・高松商業） 4 21 68 8 1 0 0 6 5 2 小川琳太郎（経４・小松） 2 7 31 1 0 0 2 0 0 3 坂中大貴（商４・高松商業） 2/3 3 18 0 0 1 0 0 0 4 水野敬太（経２・札幌南） 3 1/3 15 59 3 0 2 4 1 1 5 田上遼平（商３・慶應湘南藤沢） 1/3 2 7 0 0 1 0 1 1 6 鷲見旺宥（環２・岐阜） 2/3 5 24 0 0 3 1 0 0

激しい乱打戦を引き分けに終えた開幕戦。打撃陣は６回まで完璧に抑えられるも、７回以降打線が爆発し１０安打７得点を挙げた。前日からの勢いそのままに、初回から積極的に攻撃することができるか。先発を任されたのはエース・外丸。昨季はチームトップの４勝（３敗）も、防御率４．１３と振るわなかった。先日プロ志望届を提出した外丸は１０月のドラフト会議を見据え、チームを初勝利に導く投球でアピールしたいところだ。

外丸は先頭打者の境に二塁打を浴びるも吉開鉄朗（商３・慶應）の好判断で、犠打による三塁への進塁を防ぐ。しかし藤森に三遊間へ深い当たりを許すと、林純司（環２・報徳学園）の一塁送球が逸れて１死一、三塁とピンチが拡大。すると４番・松下歩叶（営４・桐蔭学園）、片山悠真（文３・八王子学園八王子）に連続適時打を打たれるなど、一挙４点を失う苦しい立ち上がりとなる。

その裏、１番・今津慶介（総３・旭川東）は右飛に倒れるも、２番・小原が四球。続く渡辺憩（商２・慶應）は敵失で出塁し１死一、二塁と好機を広げると、４番・常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）が泳ぎながらも中前適時打を放ち１点を返す。勢いに乗りたい慶大は５番・中塚の一ゴロ間に２点目を入れると、続く林純が中堅手の頭を越える適時三塁打を放ち３－４と１点差まで追い上げる。

外丸が２回を三者凡退に抑えたその裏、先頭打者の吉開が四球を選び、外丸の投犠打で１死二塁とする。しかし後続が繋がらず、２回は両チームとも無得点。

すると３回表、外丸は先頭の松下を三失、片山に中前安打、その後犠打を決められ１死二、三塁を招くと犠飛で１点を追加され、３ー５の再び２点差に広がる。勢いを断ちたい慶大はその裏、先頭・渡辺憩が右前打で出塁も、続く常松が痛恨の遊併殺打でチャンスを潰してしまう。それでも中塚がフルカウントからセンターへ大飛球を放ち、そのままスタンドへ飛び込むソロ本塁打でまたも１点差に迫る。

４回、法大は投手を藤森粋七丞（キャリア４・青森山田）にスイッチ。先頭・竹田一は凡打に終わったが、吉開が遊失で出塁すると、カウント２ー１から相手バッテリーのミスを誘う走塁で二塁に進塁。外丸は左前打で１死一、三塁と得点機を作ると、続く今津の左犠飛で試合を振り出しに戻す。

なんとか粘りたい外丸だったが、５回先頭の藤森康に右翼ポール際へ被弾すると、堀井監督がボールを持ってマウンドへ。外丸は４回０／３を６失点（自責５）と精彩を欠き、無念の降板。代わった小川琳太郎（経４・小松）は今泉秀悟（キャリア２・石見智翠館）に中前打を許すも無失点で切り抜ける。

６回表、小川琳は２者連続三振を含む三者凡退で抑えて味方の援護を呼び込む。するとその裏、竹田一がリーグ戦初安打となる右安打で出塁。吉開の三ゴロ間に二塁へ進塁すると、暴投間に一気に三塁へ。小川琳の代打・森村が堅実な打撃で左犠飛を放ち、再び同点に。さらに今津が９打席目でようやく一、二塁間を抜ける今季初安打を放つと、好調・小原が左中間を破る適時二塁打を放ち、７－６と一気に勝ち越した。

７回表、３番手・坂中大貴（商４・高松商業）がマウンドに上がると、２死から４番・松下に四球を与えるも、ここで代わった４番手・水野が片山を中飛に打ち取る。しかし８回表、水野は先頭・今泉秀に死球、続く熊谷陸（人２・花巻東）に犠打を決められ１死二塁とピンチを迎える。８番・品川侑生（文４・三重）から空振り三振を奪い２死も、代打・浜岡陸（法４・花咲徳栄）に左安打、境に右前適時打を許し、同点に追いつかれた。

９回の水野は２死から片山に四球、途中出場・土肥憲将（キャリア３・鳴門）の内野安打で一、二塁と得点圏に走者を背負う。しかし後続の熊谷に真っ向勝負で見事空振り三振を奪い、サヨナラの流れを作る。

その裏、１死から渡辺憩が四球を勝ち取ると、堀井監督はすかさず代走に丸田湊斗（法２・慶應）を起用。丸田は初球から俊足を生かして二盗に成功すると、常松は申告敬遠で一、二塁。ここで途中出場・一宮知樹（経１・八千代松陰）に代わって代打・小山春（政４・鎌倉学園）が告げられると、一塁スタンドから大きな歓声が上がった。これがリーグ戦初出場・初打席となった小山は、ファールで粘った末右飛、その間に丸田は三塁にタッチアップし２死一、三塁。そしてこの日２安打１打点の林純が打席に入るも、フルカウントからカーブを見逃し三振。絶好のサヨナラ機を逃し、延長戦に突入する。

１０回のマウンドにも水野の姿が。３イニング目であったが三者凡退に抑え、サヨナラを待つ。しかしその裏、この回から登板の法大のエース・野崎槙裕（営４・県岐阜商）の前に竹田一、吉開、代打・今泉将（商４・慶應）はなす術もなく三者凡退。

そして１１回、水野から５番手・田上遼平（商３・慶應湘南藤沢）にスイッチ。しかし先頭中村騎士（営２・東邦）に死球を与えると、３番・藤森康に犠打を決められ１死二塁。４番松下を敬遠したところで、リーグ戦初登板の鷲見にマウンドを託すと、９回から途中出場の西凌矢（法３・広陵）に四球を与え、１死満塁の絶体絶命のピンチを迎える。そして土肥にフルカウントから痛恨の押し出し四球を与え、ついに７－８と勝ち越しを許した。

なんとしても追いつきたい慶大は１番・今津から始まる好打順。しかし今津は遊ゴロ、小原が空振り三振に倒れ２死。追い込まれた慶大は、前日の試合で走者一掃の適時打を放った代打・加藤右悟（環１・慶應）を起用も空振り三振に倒れ、法大にカード先勝を譲った。

最大７点差を追いついた開幕戦の勢いのまま、慶大打線は初回から積極的な攻撃を見せ、序盤から追撃を続けた。６回には竹田一のリーグ戦初安打が飛び出すと、その後も打線が繋がり一時逆転に成功。しかし外丸が初回に４点を失うなど、先発が２試合で１３失点と粘りきれず。延長１１回には押し出し四球で勝ち越しを許すと、最後は法大エース・野崎の前にあと１点が遠かった。３戦目となる翌日こそは投打ともに粘りを見せ、今季初勝利を狙いたい。

（記事：奈須龍成、島﨑凜、写真：神戸佑貴、河合亜采子、加藤由衣）