【野球】左エース渡辺和の好投に打線が猛攻で応え 待望の今季初勝利！一宮のリーグ戦初安打が特大２点本塁打 ／東京六大学野球秋季リーグ戦 法大３回戦　＠明治神宮野球場

試合は初回、慶大が無死満塁から常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）の内野ゴロで先制。先発の渡辺和大（商３・高松商業） は４回に同点に追いつかれたものの、５回１失点と安定した投球を見せる。１－１の６回に渡辺憩（商２・慶應）が左翼線に２点適時二塁打を放ち勝ち越しに成功。さらに一宮知樹（経１・八千代松陰）がリーグ戦初安打初本塁打となる２点本塁打を放つなど、この回一挙５得点を奪って６－１とした。渡辺和は７回に１死一、二塁のピンチを背負って降板したが、２番手に坂中大貴（商４・高松商業）、３番手に荒井駿也（商４・慶應）、４番手に小川琳太郎（経４・小松）と小刻みな”４年生リレー”により無失点で切り抜けると、小川琳が８、９回も法大打線を０点に抑えて待望の今季初勝利を挙げた。またこの日の白星で法大との対戦成績を１勝１敗１分のタイに持ち込み、勝ち点の行方は４戦目に託された。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 1 0 0 0 0 5 0 0 0 6 法大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

慶大バッテリー：○渡辺和、坂中、荒井、小川琳ー吉開

法大バッテリー：●山床、藤森粋、丸山、助川ー井上和、土肥

慶大本塁打：一宮１号２ラン（６回）

法大本塁打：なし

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 渡辺憩（商２・慶應） 遊安 四球 空三振 左２② 空三振 見三振 [9] 小原大和（環３・花巻東） 遊安 投犠野 ニゴロ 9 一宮智樹（経１・八千代松陰） 左本② 三ゴロ [3] 加藤右悟（環１・慶應） 四球 空三振 見三振 左２ 四球 3 今泉将（商４・慶應） [7] 常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢） 遊ゴロ① 空三振 左安 中安① 7 丸田湊斗（法２・慶應） 左飛 [8] 今津慶介（総３・旭川東） 左飛 ニゴロ 空三振 四球 三直 [6] 林純司（環２・報徳学園） 遊ゴロ ニゴロ 右安／遊ゴロ 四球 [4] 竹田一遥（環１・聖光学院） 三ゴロ 中安 三犠打 左安 投犠打 4 上田太陽（商３・國學院久我山） [2] 吉開鉄朗（商３・慶應） 左安 右安 中安 一犠打 四球 [1] 渡辺和大（商３・高松商業） 空三振 投ゴロ 四球 ニゴロ 1 坂中大貴（商４・高松商業） 1 荒井駿也（商４・慶應） 1 小川琳太郎（経４・小松） 遊ゴロ

◆慶大投手成績

前日の２回戦は乱打戦となったが、延長戦の末惜しくも７－８のルーズヴェルトゲームを落として１分１敗と後がない慶大。１回戦で７回１死まで完全投球を許した法大先発の左腕・山床志郎（文２・高鍋）に対し、代打で３点適時二塁打を放った加藤右悟（環１・慶應）をリーグ戦初スタメンに起用するなど、６人の右打者を並べた。そして先発は１回戦で５回途中７失点（自責６）を喫した渡辺和。２試合で計１４得点と打線は好調なだけに先発が試合を作り、今季初勝利をつかみたい。

初回、この日「１番・三塁手」で先発起用の渡辺憩が遊安打で出塁すると、２番・小原大和（環３・花巻東） も三遊間への安打、３番・加藤は犠打の構えもストレートの四球で無死満塁のチャンスを作る。この場面で、４番の常松は内野ゴロに倒れるも三塁走者が生還し先制。１死二、三塁から５番の今津慶介（総３・旭川東）の打球は左翼へ。三塁走者の小原がスタートを切るも、法大・片山悠真（文３・八王子学園八王子）の好返球で追加点を上げることはできず。

その裏、中１日で先発の渡辺和は法大打線に対し、先頭の境亮陽（営１・大阪桐蔭）を三振に打ち取るも、２番・中村騎士（営２・東邦）の左前安打を常松が後逸。打者走者も二塁へ進塁すると、藤森康淳（営３・天理）にはフルカウントから四球を与えて１死一、二塁のピンチを背負う。しかし主将として大学日本代表でも活躍した４番の松下歩叶（営４・桐蔭学園）を遊併殺打に打ち取り、ピンチを脱した。

慶大打線は、２回、３回と走者を出すが無得点に終わる。その一方で、先発・渡辺和は二遊間の堅い守りにも助けられ、安定した投球で法大打線を無失点に抑える。

すると４回表、１死から竹田一遥（環１・聖光学院）が中前安打を放ち出塁すると、続く吉開鉄朗（商３・慶應）も続き１死一、二塁のチャンスを作る。しかし、渡辺和の犠打は失敗に終わると、渡辺憩も三振に倒れて無得点に終わる。

その裏、渡辺和は先頭の中村騎に二塁打を許し、その後１死三塁から松下に左翼手の頭上を越える適時二塁打を打たれて１－１の同点となる。

５回まで１ー１と、両軍拮抗する展開が続く中で試合が大きく動いたのは６回。林純司（環２・報徳学園）が右前安打で出塁すると、竹田一が犠打を決め１死二塁とする。続く吉開に中前安打、渡辺和が四球を選び１死満塁のチャンスを作る。一打勝ち越しの絶好の場面、渡辺憩の適時二塁打で２点を勝ち越すと、続く途中出場・一宮に左翼席へ飛び込むリーグ戦初本塁打が生まれ、さらに２点を追加。ここで法大は藤森粋七丞（キャリア４・青森山田）にスイッチ。それでも加藤の二塁打、常松の中適時打により１点を加え、結局慶大はこの回に６安打を集中し５点を獲得。６ー１と法大を大きく引き離した。

６回裏、渡辺和は今泉秀悟（キャリア２・石見智翠館）に内野安打を許すも、続く井上和輝（法１・駿台甲府）を二ゴロで打ち取り、追加点を与えず６回を切り抜けた。

７回裏、代打・佐藤哲平（スポ２・立命館慶祥）が竹田一の失策により出塁すると、続く境が遊内安打を放ち、１死一、二塁とされる。この日２安打、渡辺和に対し通算２本塁打と好相性を誇る中村騎を迎えたところで、慶大は投手を坂中に交代する。代打・浜岡陸（法４・花咲徳栄）を左飛で打ち取り、２死としたところで投手を荒井に交代するも、四球を与え、満塁のピンチを招いてしまう。ここで慶大はまたも投手を交代、３連投目となる小川琳を起用。対するは１回戦で本塁打を浴びた松下。一発出れば１点差の状況で、小川琳は松下を三球三振に退け、この日最大のピンチを凌いだ。

９回表、林純が四球を選び出塁すると、竹田一が犠打を決め、１死二塁とする。吉開が四球を選び、１死一、二塁のチャンスを生むも、後続が続かず、追加点とはならなかった。

その裏、小川琳は２死から土肥憲将（キャリア３・鳴門）に中安打、続く藤森康に遊安打を打たれて２死一、二塁とされる。それでも小川琳は緊張をものともせず、松下を右飛に打ち取り６ー１で試合を終えた。

前日の２回戦は惜敗に終わり、悔しい結果となった慶大。だがこの日は先発の渡辺和ら投手陣が安定した投球を見せると、打線は６回に一宮の本塁打など猛打を発揮。投打が噛み合い６ー１と法大を突き放して、３戦目でようやく今季初勝利を掴み取った。これで両チームともに１勝１敗１分。翌日の４回戦もこの日の勢いそのままに連勝し、法大から３季ぶりの勝ち点獲得を期待したい。

（記事：佐々木瞬、吾妻志穂、写真：奈須龍成。柄澤晃希、林佑真、加藤由衣）