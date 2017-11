【ホッケー（女子）】体現した『全員戦力』！！ＴＥＡＭ２０１７ラストを大勝で飾る／関東学生ホッケー秋季リーグ　５－６位決定戦　防衛大戦

【ホッケー(女子)】体現した『全員戦力』!!TEAM2017ラストを大勝で飾る/関東学生ホッケー秋季リーグ 5-6位決定戦 防衛大戦

