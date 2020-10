【ホッケー（女子）】１３年ぶりの早慶戦勝利！リーグ初戦を白星で飾る／関東学生ホッケー秋季リーグ　ＶＳ早大

【ホッケー(女子)】13年ぶりの早慶戦勝利!リーグ初戦を白星で飾る/関東学生ホッケー秋季リーグ VS早大

