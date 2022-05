【バレーボール】強豪相手に善戦するも、あと一歩及ばず敗北を喫す／春季関東大学男子１部バレーボールリーグ戦 第３戦ｖｓ中大

【バレーボール】強豪相手に善戦するも、あと一歩及ばず敗北を喫す/春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 第3戦vs中大

Posted by keispo on 4/30/22 • Categorized as 2022年度 バレーボール,バレーボール