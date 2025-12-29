【ソッカー（女子）】祝！１部昇格！TEAM2025の軌跡を振り返る！（前編）／ソッカー女子２０２５年末特別版

今季、２部優勝を果たし、悲願の１部昇格を達成したソッカー部女子。
今回は『祝！１部昇格！TEAM2025の軌跡を振り返る！』と銘打って、ケイスポが取材した後期第２節以降の全試合をマッチレビュー形式で振り返る。
前編は、運命の首位攻防・国士舘大戦から因縁のアウェイ・立教大戦までをプレイバック！
感動の記憶が今蘇る！
年末もソッカー部女子特集をお楽しみください！
～躍進～ チーム発足から後期第１節まで
２０２２年から始まった２部での戦いも、４年目となる今シーズン。１部に昇格するために必要なものは、いったい何なのか。TEAM2025発足以降、選手たちが幾度も話し合いを行い、導き出したスローガンは『細部に宿せ』。練習から一本のショートパスにこだわり、細部を徹底することを掲げた。
また、『賢く泥臭く、虜にさせる』というビジョンのもと、３月の沖縄遠征などでタフなトレーニングを重ね、４月にシーズンが開幕した。
しかし、開幕戦を引き分けると、続く国士舘大戦で敗北。２試合終了時点で勝ち点１と、厳しい滑り出しに。そんな中でも、自分たちのプレーを信じ、パスサッカーを貫いて戦い続けると、前期第３節の初勝利から勢いに乗る。圧巻の攻撃力に、接戦での勝負強さも発揮し、破竹の８連勝を達成。順位を昇格入れ替え戦進出圏内の２位まで上げる。
２位で迎えた後期第２節の相手は、シーズンで唯一敗れている１位・国士舘大。勝利すれば国士舘大と勝ち点で並び、得失点差で上回るため、自動昇格圏の１位に浮上する首位攻防戦。４年越しの悲願達成へ、運命の天王山が訪れた。
後期第２節試合前時点での順位表
順位
チーム名
勝ち点
消化試合
得失点差
総得点
残り試合
１
国士舘大学
２８
１０
１９
２０
８
～↑自動昇格ライン↑～
２
慶應義塾大学
２５
１０
２４
２９
８
※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている
～運命～ 後期第２節 国士舘大戦
２０２５年７月６日 @国士舘大学町田キャンパスサッカーグラウンド
前節で守備の要・岡田恭佳（環３・十文字）が故障し、離脱を余儀なくされた慶大。試合前に岡田の３番のユニフォームを掲げ、チーム一丸となって天王山に臨む。
開始早々はロングボールから押し込まれながらも、３バックを中心とした統率された守備で耐え抜くと、試合中盤から得意のポゼッションが機能。竹内あゆみ（看３・日ノ本学園）や佐藤凜（総３・常盤木学園）らのテクニックで相手を翻弄し、クロスやスルーパス、コーナーキックなど多彩な攻撃で相手ゴールに迫る。
前半をスコアレスで終えるも、５４分、右サイドからのクロスに反応した髙松芽衣（環２・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）が絶妙なトラップで相手ＤＦの前に入ると、ニアサイドを抜くシュートを決め、先制に成功する。
さらに７６分、クロスボールをダイレクトで合わせた髙松が再びネットを揺らし、２―０とする。終盤も、アウェイ・町田の地に駆け付けた保護者の大応援団による声援がチームを鼓舞し、選手たちもハードに戦い続け、ついに長いホイッスルがこだました。運命の首位攻防戦で勝利した慶大。国士舘大を上回り、自動昇格圏の首位に立った。
【試合結果】
慶大２―０国士舘大
【慶大得点】
５４分 髙松芽衣（野口初奈）
７６分 髙松芽衣（竹内あゆみ）
【試合後インタビュー】
――２０２１年以来の１部に向けて意気込みを教えてください。
小熊：自分たちは（２０２２年に）入学してから１部昇格を目標にしてきたんですけど、その想いも叶わずその努力も足りずずっとやってきたので、ラストイヤーで１部に上げて、下の代に１部を経験して欲しいと思います。
――今後のリーグ戦に向けて意気込みをお願いします。
髙松：今日首位に立つことが出来たので、地に足をつけて浮かれることなく、自分たちのサッカーの精度をもっと上げて、よりレベルの高い見ていて面白いサッカーでこのまま首位を譲らずにいきたいと思います。
～節目～ 後期第３節 日本女子体育大戦
２０２５年７月１３日 @下田グラウンド
９連勝中と絶好調の慶大。首位で夏のリーグ戦中断期間前ラストマッチを戦う。
主将・小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定）が内定先チームの活動で欠場する中ではあったが、開始早々、野村亜未（総３・十文字）がこぼれ球を押し込み、先制すると、その直後にも華麗な抜け出しから野村がゴールを決め、２－０で折り返す。５３分にはルーキー・森原日胡（総１・作陽学園）がリーグ戦初ゴールを挙げると、森原は６５分にもクロスボールを滑り込みながら押し込み、２ゴール目を記録。
さらに終盤、野村のハットトリック達成となるダメ押し点などで突き放し、６―１で勝利。
圧倒的な攻撃力を見せつけ、節目の１０連勝となった。
また、同節で国士舘大が引き分けたため、勝ち点差を２としてリーグ戦中断期間に突入した。
【試合結果】
慶大６―１日本女子体育大
【慶大得点】
４分 野村亜未
１５分 野村亜未（森原日胡）
５３分 森原日胡
６５分 森原日胡（野村亜未）
７１分 野村亜未（髙松芽衣）
９２分 田中紗莉
～経験～ リーグ戦中断期間
およそ２か月のリーグ戦中断期間では、８月上旬の韓国遠征や、８月１７日の早慶定期戦などで実戦経験を重ね、チームの強化を図った。しかし、再開２週間前に行われた関西遠征ではなかなか結果を残せず、選手たちにとっては不安の残る状況でリーグ戦再開を迎えた。
再開からの３戦は、いずれも入れ替え戦進出を射程圏内とする強敵。チームとして、「昇格に向け大事な３試合」と位置付けて挑む。
～緊張～ 後期第４節 国際武道大戦
２０２５年９月２８日 @国際武道大学サッカー場
ここ数年で初めて“追われる立場”となった慶大。国際武道大応援団による太鼓の音が鳴り響き、プレッシャーのかかる中、キックオフのホイッスルが吹かれた。
序盤からボールを握り、左サイドからのクロスなどで何度かチャンスを作るも、低いラインで構える相手の守りをなかなか破ることができない。屈強なフィジカルにも苦戦し、０―０で前半を終える。
保持しながらも攻めきれないという嫌な流れかと思われたが、後半開始早々、米口和花（総２・十文字）のパスを受けた野口初奈（環３・十文字）がペナルティアーク付近から右足を振り抜くと、これがゴール右上の隅に収まり、先制に成功する。
さらに３分後、野口がゴールほぼ正面から完璧な直接ＦＫを決め、リードを拡げる。
６０分に１点を返されるも、終了間際に途中出場の山田葵（総１・聖和学園）が相手ＤＦラインの裏に抜け出すと、キーパーとの一対一を冷静に流し込み、ダメ押し。
その後、１０分ほどあったアディショナルタイムを無失点で守り抜き、３―１で勝利した。また、同節で２位の国士舘大が引き分けたため、勝ち点差は４に。昇格に向け一歩前進した。
【試合結果】
慶大３―１国際武道大
【慶大得点】
４９分 野口初奈（米口和花）
５２分 野口初奈
９０分 山田葵（野村亜未）
【試合後インタビュー】
――得点シーンを振り返ってください。
山田：亜未さん（野村）が抜け出しているのが見えて、中に行ったら「ボール来るかな」と思って走ったら、しっかりボールが来たので、キーパーと１対１ですごく緊張したんですけど、ちゃんと隅に流し込めて良かったと思います。
――次節に向けての意気込みをお願いします。
森原：これからあと２節がまず山場になると思うので、そこに向けてしっかり準備をして、個人としてはもっと得点に絡むプレーが出来るように頑張りたいです！
～因縁～ 後期第５節 立教大戦
２０２５年１０月５日 @立教大学富士見総合グラウンド
アウェイ・立教大学富士見総合グラウンドに乗り込む慶大。このグラウンドはソッカー部女子にとって、因縁の場所だ。
２０２３年シーズンは、後期第２節、富士見総合グラウンドでの立大戦で引き分け、昇格の可能性が消滅。さらに２０２４年シーズンも、後期第４節、立大に富士見総合グラウンドで悪夢の逆転負けを喫し、２年続けてこの地で昇格の道が絶たれた。
先輩たちから受け継いだ“１部昇格”の目標を叶えるため。そして、悔し涙を流してきたグラウンドで雪辱を果たすため。ただならぬ想いでこの一戦に臨む。
この日も試合は慶大ペース。ＤＦラインの安定したつなぎでボールを保持し、サイド攻撃を中心に相手ゴールに迫る。しかし、硬い守りをなかなかこじ開けられず。選手交代で攻撃的な布陣にシフトしながらも、スコアレスで終盤まで進む。
引き分け濃厚かと思われた８３分、直接ＦＫのチャンスを得る。キッカーは、前節、直接ＦＫを決めている野口。右足から放たれたボールは美しい弧を描くと、ゴールに吸い込まれ、待望の先制点を挙げる。
この一撃で完全にペースを掴んだ慶大。８９分にＣＫのこぼれ球を宮嶋ひかり（環２・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）が押し込み、点差を拡げると、９０＋４分には田中紗莉（総２・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）がエリア外から左足を振り抜き、ゴール左上に突き刺すゴラッソで３点目。
まもなく長い笛が鳴り響き、試合終了。２年間の無念を晴らすような怒涛のゴールラッシュを見せ、３―０で勝利。連勝を１２に伸ばした。
【試合結果】
慶大３―０立大
【慶大得点】
８３分 野口初奈
８９分 宮嶋ひかり
９０＋４分 田中紗莉（佐藤凜）
【試合後インタビュー】
――タフなゲームを取りました。今の率直な気持ちを教えてください。
野口：立教戦は去年も一昨年もリーグ戦を通して悔しい終わり方をしていて、その２年分の想いというか、ここで勝って自分たちが１部昇格を掴み取る気持ちで臨んだので、取れて嬉しかったです！
――この勝利で連勝は続きました。次節以降の戦いに向け、意気込みをお願いします。
田中紗：波に乗っているときこそ、自分たちの力が試されると思うので、怠ることなく、やることをやって、次も勝ちたいと思います。
～佳境～ 残り４試合
後期第５節終了時点での順位表
順位
チーム名
勝ち点
消化試合
得失点差
総得点
残り試合
１
慶應義塾大学
３７
１４
３６
４３
４
～↑自動昇格ライン↑～
２
国士舘大学
３３
１４
１８
２４
４
※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている
４試合を残し、２位との勝ち点差は４。ここからは、１勝の重みがより大きくなっていく。
後期第６節の相手は、順天堂大。リーグ４位の強敵に、勝利することはできるか。
〜後編に続く〜
【ギャラリー】
