【ソッカー（女子）】祝！１部昇格！TEAM2025の軌跡を振り返る！（前編）／ソッカー女子２０２５年末特別版

今季、２部優勝を果たし、悲願の１部昇格を達成したソッカー部女子。

今回は『祝！１部昇格！TEAM2025の軌跡を振り返る！』と銘打って、ケイスポが取材した後期第２節以降の全試合をマッチレビュー形式で振り返る。

前編は、運命の首位攻防・国士舘大戦から因縁のアウェイ・立教大戦までをプレイバック！

感動の記憶が今蘇る！

年末もソッカー部女子特集をお楽しみください！

～躍進～ チーム発足から後期第１節まで

２０２２年から始まった２部での戦いも、４年目となる今シーズン。１部に昇格するために必要なものは、いったい何なのか。TEAM2025発足以降、選手たちが幾度も話し合いを行い、導き出したスローガンは『細部に宿せ』。練習から一本のショートパスにこだわり、細部を徹底することを掲げた。

また、『賢く泥臭く、虜にさせる』というビジョンのもと、３月の沖縄遠征などでタフなトレーニングを重ね、４月にシーズンが開幕した。

しかし、開幕戦を引き分けると、続く国士舘大戦で敗北。２試合終了時点で勝ち点１と、厳しい滑り出しに。そんな中でも、自分たちのプレーを信じ、パスサッカーを貫いて戦い続けると、前期第３節の初勝利から勢いに乗る。圧巻の攻撃力に、接戦での勝負強さも発揮し、破竹の８連勝を達成。順位を昇格入れ替え戦進出圏内の２位まで上げる。

２位で迎えた後期第２節の相手は、シーズンで唯一敗れている１位・国士舘大。勝利すれば国士舘大と勝ち点で並び、得失点差で上回るため、自動昇格圏の１位に浮上する首位攻防戦。４年越しの悲願達成へ、運命の天王山が訪れた。

後期第２節試合前時点での順位表 順位 チーム名 勝ち点 消化試合 得失点差 総得点 残り試合 １ 国士舘大学 ２８ １０ １９ ２０ ８ ～↑自動昇格ライン↑～ ２ 慶應義塾大学 ２５ １０ ２４ ２９ ８

※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている

～運命～ 後期第２節 国士舘大戦



２０２５年７月６日 @国士舘大学町田キャンパスサッカーグラウンド

前節で守備の要・岡田恭佳（環３・十文字）が故障し、離脱を余儀なくされた慶大。試合前に岡田の３番のユニフォームを掲げ、チーム一丸となって天王山に臨む。

開始早々はロングボールから押し込まれながらも、３バックを中心とした統率された守備で耐え抜くと、試合中盤から得意のポゼッションが機能。竹内あゆみ（看３・日ノ本学園）や佐藤凜（総３・常盤木学園）らのテクニックで相手を翻弄し、クロスやスルーパス、コーナーキックなど多彩な攻撃で相手ゴールに迫る。

前半をスコアレスで終えるも、５４分、右サイドからのクロスに反応した髙松芽衣（環２・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）が絶妙なトラップで相手ＤＦの前に入ると、ニアサイドを抜くシュートを決め、先制に成功する。

さらに７６分、クロスボールをダイレクトで合わせた髙松が再びネットを揺らし、２―０とする。終盤も、アウェイ・町田の地に駆け付けた保護者の大応援団による声援がチームを鼓舞し、選手たちもハードに戦い続け、ついに長いホイッスルがこだました。運命の首位攻防戦で勝利した慶大。国士舘大を上回り、自動昇格圏の首位に立った。

【試合結果】

慶大２―０国士舘大

【慶大得点】

５４分 髙松芽衣（野口初奈）

７６分 髙松芽衣（竹内あゆみ）

【試合後インタビュー】

――２０２１年以来の１部に向けて意気込みを教えてください。

小熊：自分たちは（２０２２年に）入学してから１部昇格を目標にしてきたんですけど、その想いも叶わずその努力も足りずずっとやってきたので、ラストイヤーで１部に上げて、下の代に１部を経験して欲しいと思います。

――今後のリーグ戦に向けて意気込みをお願いします。

髙松：今日首位に立つことが出来たので、地に足をつけて浮かれることなく、自分たちのサッカーの精度をもっと上げて、よりレベルの高い見ていて面白いサッカーでこのまま首位を譲らずにいきたいと思います。

～節目～ 後期第３節 日本女子体育大戦



２０２５年７月１３日 @下田グラウンド

９連勝中と絶好調の慶大。首位で夏のリーグ戦中断期間前ラストマッチを戦う。

主将・小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定）が内定先チームの活動で欠場する中ではあったが、開始早々、野村亜未（総３・十文字）がこぼれ球を押し込み、先制すると、その直後にも華麗な抜け出しから野村がゴールを決め、２－０で折り返す。５３分にはルーキー・森原日胡（総１・作陽学園）がリーグ戦初ゴールを挙げると、森原は６５分にもクロスボールを滑り込みながら押し込み、２ゴール目を記録。

さらに終盤、野村のハットトリック達成となるダメ押し点などで突き放し、６―１で勝利。

圧倒的な攻撃力を見せつけ、節目の１０連勝となった。

また、同節で国士舘大が引き分けたため、勝ち点差を２としてリーグ戦中断期間に突入した。

【試合結果】

慶大６―１日本女子体育大

【慶大得点】

４分 野村亜未

１５分 野村亜未（森原日胡）

５３分 森原日胡

６５分 森原日胡（野村亜未）

７１分 野村亜未（髙松芽衣）

９２分 田中紗莉

～経験～ リーグ戦中断期間

およそ２か月のリーグ戦中断期間では、８月上旬の韓国遠征や、８月１７日の早慶定期戦などで実戦経験を重ね、チームの強化を図った。しかし、再開２週間前に行われた関西遠征ではなかなか結果を残せず、選手たちにとっては不安の残る状況でリーグ戦再開を迎えた。

再開からの３戦は、いずれも入れ替え戦進出を射程圏内とする強敵。チームとして、「昇格に向け大事な３試合」と位置付けて挑む。

～緊張～ 後期第４節 国際武道大戦



２０２５年９月２８日 @国際武道大学サッカー場

ここ数年で初めて“追われる立場”となった慶大。国際武道大応援団による太鼓の音が鳴り響き、プレッシャーのかかる中、キックオフのホイッスルが吹かれた。

序盤からボールを握り、左サイドからのクロスなどで何度かチャンスを作るも、低いラインで構える相手の守りをなかなか破ることができない。屈強なフィジカルにも苦戦し、０―０で前半を終える。

保持しながらも攻めきれないという嫌な流れかと思われたが、後半開始早々、米口和花（総２・十文字）のパスを受けた野口初奈（環３・十文字）がペナルティアーク付近から右足を振り抜くと、これがゴール右上の隅に収まり、先制に成功する。

さらに３分後、野口がゴールほぼ正面から完璧な直接ＦＫを決め、リードを拡げる。

６０分に１点を返されるも、終了間際に途中出場の山田葵（総１・聖和学園）が相手ＤＦラインの裏に抜け出すと、キーパーとの一対一を冷静に流し込み、ダメ押し。

その後、１０分ほどあったアディショナルタイムを無失点で守り抜き、３―１で勝利した。また、同節で２位の国士舘大が引き分けたため、勝ち点差は４に。昇格に向け一歩前進した。

【試合結果】

慶大３―１国際武道大

【慶大得点】

４９分 野口初奈（米口和花）

５２分 野口初奈

９０分 山田葵（野村亜未）

【試合後インタビュー】

――得点シーンを振り返ってください。

山田：亜未さん（野村）が抜け出しているのが見えて、中に行ったら「ボール来るかな」と思って走ったら、しっかりボールが来たので、キーパーと１対１ですごく緊張したんですけど、ちゃんと隅に流し込めて良かったと思います。

――次節に向けての意気込みをお願いします。

森原：これからあと２節がまず山場になると思うので、そこに向けてしっかり準備をして、個人としてはもっと得点に絡むプレーが出来るように頑張りたいです！

～因縁～ 後期第５節 立教大戦



２０２５年１０月５日 @立教大学富士見総合グラウンド

アウェイ・立教大学富士見総合グラウンドに乗り込む慶大。このグラウンドはソッカー部女子にとって、因縁の場所だ。

２０２３年シーズンは、後期第２節、富士見総合グラウンドでの立大戦で引き分け、昇格の可能性が消滅。さらに２０２４年シーズンも、後期第４節、立大に富士見総合グラウンドで悪夢の逆転負けを喫し、２年続けてこの地で昇格の道が絶たれた。

先輩たちから受け継いだ“１部昇格”の目標を叶えるため。そして、悔し涙を流してきたグラウンドで雪辱を果たすため。ただならぬ想いでこの一戦に臨む。

この日も試合は慶大ペース。ＤＦラインの安定したつなぎでボールを保持し、サイド攻撃を中心に相手ゴールに迫る。しかし、硬い守りをなかなかこじ開けられず。選手交代で攻撃的な布陣にシフトしながらも、スコアレスで終盤まで進む。

引き分け濃厚かと思われた８３分、直接ＦＫのチャンスを得る。キッカーは、前節、直接ＦＫを決めている野口。右足から放たれたボールは美しい弧を描くと、ゴールに吸い込まれ、待望の先制点を挙げる。

この一撃で完全にペースを掴んだ慶大。８９分にＣＫのこぼれ球を宮嶋ひかり（環２・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）が押し込み、点差を拡げると、９０＋４分には田中紗莉（総２・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）がエリア外から左足を振り抜き、ゴール左上に突き刺すゴラッソで３点目。

まもなく長い笛が鳴り響き、試合終了。２年間の無念を晴らすような怒涛のゴールラッシュを見せ、３―０で勝利。連勝を１２に伸ばした。

【試合結果】

慶大３―０立大

【慶大得点】

８３分 野口初奈

８９分 宮嶋ひかり

９０＋４分 田中紗莉（佐藤凜）

【試合後インタビュー】

――タフなゲームを取りました。今の率直な気持ちを教えてください。

野口：立教戦は去年も一昨年もリーグ戦を通して悔しい終わり方をしていて、その２年分の想いというか、ここで勝って自分たちが１部昇格を掴み取る気持ちで臨んだので、取れて嬉しかったです！

――この勝利で連勝は続きました。次節以降の戦いに向け、意気込みをお願いします。

田中紗：波に乗っているときこそ、自分たちの力が試されると思うので、怠ることなく、やることをやって、次も勝ちたいと思います。

～佳境～ 残り４試合

後期第５節終了時点での順位表 順位 チーム名 勝ち点 消化試合 得失点差 総得点 残り試合 １ 慶應義塾大学 ３７ １４ ３６ ４３ ４ ～↑自動昇格ライン↑～ ２ 国士舘大学 ３３ １４ １８ ２４ ４

※勝ち点に次ぐ順位決定要項は、得失点差、総得点、直接対決の戦績、フェアプレーポイント、それでも並んでいる場合は抽選、という順になっている

４試合を残し、２位との勝ち点差は４。ここからは、１勝の重みがより大きくなっていく。

後期第６節の相手は、順天堂大。リーグ４位の強敵に、勝利することはできるか。

〜後編に続く〜

後編は１２月３０日（火）の１９時公開予定です！乞うご期待！

【ギャラリー】

（記事：柄澤晃希）