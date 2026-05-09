【ラグビー】後半に５トライの猛攻で２連勝！　招待試合２連戦に向け好調をキープ／第１５回関東大学ラグビー春季交流大会Ｂグループ　第３節　ｖｓ流通経済大学

ゴールデンウィーク２日目、多くの観客が詰めかけた慶大日吉グラウンドで、春季大会２戦目となる流経大戦が行われた。前半はアタック時に要所で決定力を欠き、無得点のまま試合を折り返したが、後半にしっかりと修正。モールから奪った２トライを含む５トライ／３１得点の猛攻で逆転し、開幕２連勝を飾った。来週に迎える早慶戦、再来週に迎える慶明戦に向け、確かな手応えを得られる試合となった。

２０２６年５月３日（日）第１５回関東大学ラグビー春季交流大会Ｂグループ ｖｓ流通経済大学 ＠慶大日吉グラウンド

◯慶大 ３１｛０－５，３１－０｝５ 流経大●

第15回関東大学春季交流大会Bグループ 第3節 慶應義塾大学 2026/05/03（日）

13:00 K.O.

＠慶應義塾大日吉グラウンド 流通経済大学 前半 後半 前半 後半 ０ ５ トライ（T） １ ０ ０ ３ コンバージョン（G） ０ ０ ０ 0 ペナルティゴール（PG） ０ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ ０ ３１ 計 ５ ０ ３１ 合計 ５ 後半６分 申（T） 後半７分 田村（G） 後半１９分 井吹（T） 後半２５分 申（T） 後半７分 田村（G） 後半３８分 加藤（T） 後半４１分 尾関（T） 後半４２分 脇（G） 得点者 前半３９分 トゥラガ（T）

慶應義塾大学 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 小川 士潤 172/100 経３ 慶應 2 藤森 貴大 173/102 経４ 慶應 3 中谷 太星 180/115 環３ 東福岡 4 山﨑 太雅 189/107 商２ 県立浦和 5 トーマス ニコラス パパス 199/106 総２ Anglican Church Grammar School 6 西野 誠一朗 184/97 法２ 桐蔭学園 7 申 驥世 175/97 文２ 桐蔭学園 8 中野 誠章 176/107 文３ 桐蔭学園 9 森 航希 170/75 環４ 桐蔭学園 10 脇 龍之介 171/83 商３ 慶應 11 金谷 悠世 170/76 法２ 慶應 12 松田 怜大 174/86 環４ 桐蔭学園 13 諸田 章彦 172/82 環３ 桐蔭学園 14 草薙 拓海 176/88 政２ 桐蔭学園 15 田村 優太郎 174/80 環３ 茗溪学園 16 井吹 勇吾 175/101 環３ 桐蔭学園 17 山北 響己 178/108 経２ 慶應志木 18 喜 瑛人 171/100 文１ 桐蔭学園 19 キーヴァー ブラッドリー京 182/90 総３ 常翔学園 20 本田 李成 180/93 政２ 慶應 21 尾関 航輔 166/70 政２ 慶應 22 加藤 旭陽 166/84 政３ 慶應志木 23 木内 悠佑 169/77 経３ 慶應 24 恩田 優一郎 177/100 政４ 慶應 25 青木 晟時 175/85 経４ 本郷 26 横山 卓哉 177/85 総２ 報徳学園

流通経済大学 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 土方 倖矢 180/104 スポ３ 流経大柏 2 土井 雄斗 170/96 スポ３ 流経大柏 3 谷口 咲稀 183/134 スポ２ 栄徳 4 木下 凛太郎 185/96 スポ２ 光泉カトリック 5 キム ボムソック 187/108 スポ３ Daegu sangwon highschool 6 園田 虎之介 186/103 スポ４ 熊本工 7 佐藤 椋介 177/93 スポ３ 流経大柏 8 ジェフリー トゥラガ 186/92 流通情報３ Bloomingdale Senior High School 9 奈良 夏 168/66 スポ２ 京都成章 10 隈江 隆希 172/79 スポ２ 高鍋 11 濱谷 陸斗 176/72 スポ３ 札幌山の手 12 サナイラ ロコトゥイブナ 183/95 スポ１ 大分舞鶴 13 中川 輝也 180/92 スポ４ 熊本西 14 加藤 アディナン 174/87 スポ４ 流経大柏 15 手嶋 風碧 177/83 スポ３ 浮羽究真館 16 菊池 優詩 180/107 経４ 流経大柏 17 康 誠嗣 170/93 スポ１ 大阪朝鮮 18 冨永 凱士 178/110 スポ３ 草加 19 田積 拓斗 173/81 スポ３ 牛久 20 ナモアフェレティリキ サーフ 180/94 スポ１ 流経大柏 21 長谷川 煌詞 180/84 スポ１ 流経大柏 22 大野 遼太郎 170/83 スポ４ 流経大柏 23 西條 歩 178/83 スポ２ 常翔学園 24 山口 遼馬 173/84 法３ 流経大柏 25 ノア スマイラ 185/91 スポ３ Fraser High School 26 小野塚 勇太 174/77 スポ４ 流経大柏

春季交流大会初戦を快勝で飾った慶大。５月の第２週から迎える早大、明大との招待試合に向けて勝利で勢いに乗りたい中で、流経大との一戦を迎えた。ゴールデンウィーク２日目に開催され、日吉グラウンドには多くの観客が詰めかけた。この試合の注目ポイントは、Ｕ２０日本代表活動に帯同していた山﨑、西野、申がチームに再合流したこと。彼らが代表活動を通して得た経験値は、どのような形でチームに還元されるのか。

世代別代表３人組が復帰した慶大ＦＷ陣は、まずスクラムで魅せた。４分、自陣２２ｍライン内のスクラムで相手のコラプシングを誘い、ピンチの芽を摘む。さらに５分、敵陣で流経大のラインアウトが乱れたところを藤森がスティール。ここから素早いパスワークで左右に揺さぶり、ＷＴＢの金谷、草薙が切れ味鋭いステップでゲインすると、脇のパスダミーからの突破を中野がサポートし、タックラーを引きずりながらインゴールまであと５ｍまで迫る。ここで流経大のペナルティを誘い、ラインアウトからの得点を試みたが、ノットストレートを取られチャンスを逸する。

大柄でフィジカルに優れる選手を多数擁する流経大に対して、アタックでは敵陣に迫りながらも決定力を欠いた一方、ディフェンスでは集中力を保って隙を作らず、スコアレスの展開に持ち込んだ。１３分にはハーフライン付近で中野が鋭くラックに絡んでノットリリースザボールを誘発し、１７分には自陣２２ｍライン内での相手ボールラインアウトを山﨑がインターセプト。２６分には中谷もスティールを見せた。昨季、対抗戦で経験を積んだ２，３年生が守備でチームを引っ張り、先制点は許さない。

慶大のチャンスは３０分、敵陣深くで得たラインアウトから、まずはモールで前進。すると、このモールを流経大が故意に崩したとしてコラプシングとなる。ここで申がクイックリスタートを選択してインゴールに突撃し、さらにピック＆ゴーでパパスが得点を狙ったが、最後は流経大の粘り強いディフェンスの前にグラウンディングできず、ここも得点とはならない。

すると前半終了間際の３９分、ラインアウトモールを起点とした流経大ＦＷ陣の猛攻をしのぎきることが出来ず、先制トライを許す。コンバージョンキックに対して草薙が猛プレッシャーをかけたことで、２点の追加は阻止し、０－５というロースコアで試合を折り返す。

粘り強いディフェンスと流動的なアタックで流経大を揺さぶったものの、要所要所の接点で相手に上回られ、今季初めてビハインドで試合を折り返すこととなった慶大。それでもハーフタイムにしっかりと修正を施すと、後半、黒黄軍団の逆襲が始まる。

４３分、中野のタックルでノックオンを誘うと、さらにこのスクラムでオフサイドを誘発する。ここで脇の飛距離十分のキックに相手のダイレクトタッチが重なり、敵陣でラインアウトを得ると、モールで２２ｍラインの内側に侵入。さらにＢＫ陣の細かいパスワークから左サイドのタッチライン際でボールを受けた中野がダブルタックルを受けながら力強いゲインを見せ、インゴール目前まで迫る。最後は申が巧みなボディコントロールを見せて体ごとインゴールにねじ込み、待望の今季初トライを記録。昨季、デビューシーズンながら対抗戦でＭＩＰ（モスト・インプレッシブ・プレイヤー）を２度獲得し、今季は２年生ながらＦＷリーダーを務める若き支柱の一撃で、慶大が同点に追いつく。さらに前節からキッカーを務めるＦＢ田村がコンバージョンを沈め、逆転に成功した。

勢いを継続したい慶大は５４分、最初の交代を決断。フロントローの小川、藤森、中谷に替えて山北、井吹、喜を投入。昨年度の花園優勝メンバーである喜は１年生ながら春季大会２戦目で黒黄デビューとなった。

すると５８分、途中投入のフロントローが躍動する。まずは敵陣２２ｍライン上の相手ボールスクラムでペナルティを誘い、フリーキックを獲得。このラインアウトからのモールで、決死のディフェンスを見せる流経大を前に巧みに進行方向を変えながら一気になだれ込み、最後は井吹がグラウンディングして点差を７点に広げる。

慶大はさらに攻勢を強めるべく、５９分に諸田に替えて横山を、６２分にパパスに替えてキーヴァーを、中野に替えて恩田をグラウンドへ送り出す。すると直後のラインアウトでキーヴァーが相手ボールのラインアウトをスティール。得意とする空中戦で持ち味を発揮したキーヴァーのプレーで、流経大に流れを渡さない。

すると６５分、流経大が続けざまにペナルティを犯した隙を見逃さず、再びラインアウトモールを組んでインゴールへ一直線。最後は申がこの日２トライ目を記録。田村のコンバージョンも決まってスコアは１９－５となる。

得点後、森に替えて尾関を、田村に替えて加藤を投入した。

６８分、スピードに乗った流経大の選手を試合途中から松田の完璧なタックルで止めると、チーム全体も素早く帰陣。流経大にアタックの選択肢を与えず、難しいプレーを選択させてノックオンを誘発した。さらに直後のスクラムで喜がコラプシングを誘い、陣地を回復。７１分にはキーヴァーがキックチャージを見せるなど、疲労を感じさせない高い集中力を発揮。アタック、ディフェンス、セットピースの全局面で試合を支配する。

７２分、相手のキックをキャッチした加藤が一気にスピードを上げてディフェンスラインを突破し、自陣から一気に敵陣２２ｍラインの内側に侵入するビッグゲインを見せ、さらにこのランで相手のイエローカードを誘発。志木高出身の新たなスピードスターが自慢の快速をアピールした。７５分には西野に替えて本田を投入し、さらにフレッシュなメンバーを加えて流経大に圧力をかける。

試合終了間際の７８分、疲労が溜まり反則が増えた流経大に対し、アドバンテージを活かしたダイナミックかつ緻密なアタックを見せる。ＳＨ尾関がクイックリスタートで仕掛けてオフサイドを誘うと、山﨑、山北、横山、松田の細かいパスワークで流経大のディフェンスラインの足を止め、最後は松田からのロングパスを受けた加藤が相手の追跡を振り切った。

昨季の慶大をけん引したトライゲッター・石垣慎之介（令８政卒）を彷彿とさせる圧巻のスピードを見せた加藤が今季初トライを挙げ、流経大を突き放す。さらに慶大は横山に替えて青木を投入した。

最後まで攻撃の手を緩めない慶大は８０分、キーヴァーのスティールでボールを奪い返すと、ラインアウトから丁寧にフェーズを積み重ねる。すると、相手の意表を突く形でラックから喜がボールを運び出し、密集を突破。喜をサポートした申から尾関へとボールが渡って、そのままゴールポストの真裏にグラウンディング。ダメ押しのトライとなった。さらに脇のコンバージョンも決まって３１－５としたところで、ノーサイドを告げるホイッスルが鳴った。

試合を通してディフェンスでは高い集中力を発揮して流経大の得点を１トライのみに抑え、アタックでもスコアを挙げられなかった前半から一転、後半は５トライを挙げての大勝となった。開幕から危なげなく２連勝を飾った慶大蹴球部は、ここから赤黒、紫紺との２連戦に臨む。新チーム始動から「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き通してきた成果を見せ、強豪２校から勝利をもぎ取りたい。

選手インタビュー

♢ＦＬ・申驥世（文２・桐蔭学園）

ーーＵ２０日本代表の活動を経て、個人として春初戦だったと思うが、どういうマインドで臨んだか

シーズン中にＵ２０の活動に行かせてもらっていたので、その分何かを得て、蹴球部に還元したいという思いがありました。個人としては、レベルの高い相手とのコンタクトやコリジョンを経験したので、それを伝えるという部分と、体を張って得たものを出すという部分を意識しました。

ーー今日の試合を振り返ってポイントだった部分は

流通経済大学さんの力強いフォワードとか縦のプレーに対して、コンタクトで負けないところやディフェンスを早くセットするところなど、基礎的な部分やボールキャリアの部分を徹底してやろうという話をしていました。しかし、前半は圧力を受けたというよりも自分たちで自滅してしまって、やるべきことが出来ませんでした。後半は少し修正できましたが、前半からできなかったところが自分たちの課題なのかなと思っています。

ーー前半無得点だったところ後半はトライもあって逆転したが、試合の中でターニングポイントとなった部分は

自分としてはハーフタイムだと思っています。ハーフタイムに全員で集まって、ＦＷとＢＫに分かれて、自分たちのやるべきことを確認しました。また、全体で話した時でも、ボールキャリアのボールダウンするところや２人目はオーバーするところを徹底してやろうとディティールを詰めて話しました。それで後半、徐々によくなったのかな、と。プレイ中ではないが、ハーフタイムに建て直せたのがよかったと思います。

ーー自分のトライを振り返ってみて

自分は最後に置いただけだが、チャンスがあれば窺っているので、そこはよかった。だけど、最後右側でモールが組めなくて出なきゃいけない場面で、自分が持ちこんで最後トライを取り切れなかったので、そこは修正しないといけないと思います。

ーー次戦・早慶戦に向けて一言

今日みたいな試合をしたら、前半で早稲田さんに４０点、５０点取られてしまうと思います。だから、本当に修正して、相手がどうこうではなく、自分たちのやるべきことをどれだけやりきれるか。そこを意識して１週間練習を積んでいきたいです。

♢中野誠章（文３・桐蔭学園）

ーー今日の試合を振り返って

前半うまくいかない時間も結構長かったんですけど、後半そこをしっかり修正してちゃんと勝ちきれたので、チームにとってプラスになったかなと思います。

ーー前半なかなか点が取れない中、後半トライを量産した要因は

試合前に自分たちがやろうと決めていたことにしっかり立ち返ろうと意識して、ラックにしっかり集まってマイボールを確保し続けるとか、ディフェンスだったらセットを早くするとか。そういったところに立ち返ったことによって、自分達のいい流れというのが出始めた要因かなと思います。あともう１つ、フォワードのモールがそのタイミング（後半）から良い感じになってきたところが、結果的にトライに繋がったのかなと思います。

ーー体の大きい選手が多い流経大との対戦。ＦＷ全体として、セットプレーや接点での手ごたえは

最初の方はうまくいかないとまでは言わないが、イーブンくらいだったと思うのですけど、最後の方はスクラムでペナルティーが取れたりとか、モールでトライを何度も取ったりとか、後半良い流れが作れたので、フォワードとして勝てたのかなと思います。

ーー代名詞のスティールやディフェンスラインから突破するランもあったが、ご自身のプレーを振り返って

今日はスティール含め、ディフェンスのところはラックにしっかり入っていけて良かったと思いますし、タックルでも相手を押し返せた感触があったので、自分の中でいいプレーができたのかなと思います。アタックでは、ゲインは出来たのですけど最後はトライまで行ききれなかったりとか、まだまだもう少し詰めれるところもあったので、そこは自主練習をしてさらに磨いた上で、早稲田や明治に挑みたいですね。

ーー来週の早慶戦に向けて意気込み

今日みたいなプレーをしてたら絶対勝てる相手ではないと思うので、１週間いい準備して早慶戦に勝てるように。まずはリカバリーして良い準備をしようかなと思います。

（取材：浅井外熙、神谷直樹、佐藤成、塩田隆貴、髙木謙、髙山絵恋、中島冬奈、原田武郎）