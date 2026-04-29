【アメフト】「全ては勝利のために」異例のダブル主将体制へ　丹羽駿平×天野甲明　新主将対談／早慶戦直前企画②

昨季の悔しさを胸に、新体制で始動した慶大ＵＮＩＣＯＲＮＳ。今年度はチーム史上でも異例となる「ダブル主将体制」を敷き、オフェンスライン（ＯＬ）の丹羽駿平（商４・慶應）とディフェンスライン（ＤＬ）の天野甲明（政４・鎌倉学園）が共にチームの先頭に立つ。激しくぶつかり合った過去を乗り越え、強固な絆で結ばれた２人に、新体制への思いや今年度のスローガンに込めた決意、そして大一番となる春の早慶戦に向けた意気込みを伺った。

慶應スポーツ新聞会アメリカンフットボール班は、きたる４月２９日（水・祝）午前１２時から（時間が変更になっております）、駒沢陸上競技場にて『早慶アメフト号外』を４０００部配布いたします。１面は天野・丹羽両主将を据え、２面には当日出場が見込まれる選手たちを掲載。アメフト号外は２００６年以来２０年ぶり、カラーでの発行は弊会約５０年の歴史上初めてとなります。歴史的な１面をぜひお手に取ってご覧ください。

ーーまずはお互いの他己紹介を

丹羽：天野は、歴代の主将にはいなかったような独創的な発想を持った男です。私生活でも変わったところがあるんですが（笑）、それがプレーにもプラスに働いています。新チームを作っていく上で、彼のポジティブさや発想力にはすごく助けられています。

天野：丹羽は、キュートな顔をしていますが中身はものすごく熱い男です。勇ましい姿で毎日僕らを引っ張ってくれています。時に厳しく、時に優しく、彼が中心となって今年のユニコーンズは動いていると間違いなく言えます。背中で見せてくれる存在として、みんな期待しています。

ーーお２人はＯＬとＤＬと、練習では相対する存在

丹羽：そうですね。下級生の頃から毎日のように敵として当たっていたので、「こいつには負けない」というライバル心はお互いに強かったです。

天野：実は去年、練習中にヒートアップして取っ組み合いの喧嘩になったことがありました。でも、それがものすごくターニングポイントになったんです。仲違いするのではなく、その後にお互いを打ち解け合い、認め合う関係になれました。あの出来事が、今年の「ダブル主将」という形が成り立つ大きなきっかけになったと思っています。

ーーその「ダブル主将」に決まった経緯とは

丹羽：当初はダブル主将なんて全く考えていませんでした。４年生の中で主将の立候補者を募り、話し合いの末に僕と天野が残りました。最終的に「同期内の投票で１票でも差がついた方にしよう」と決めたのですが、その投票結果が『１２対１２』で見事に割れたんです。

そこで部員から「だったらダブル主将という形もやってみてはどうか」と提案されました。年末のオフ期間にお互い考えた結果、「新しい形でやってみるのも面白いんじゃないか」と意見が一致し、この体制になりました。

ーー副将を瀧口選手１名体制にした意図は

天野：主将が２人なので、意見を調整する役割が必要だと考えました。瀧口（瀧口新之助、商４・慶應湘南藤沢）はものすごく視野が広く、頭の切れる選手です。僕たち両方のサイドの気持ちや意見を的確に汲み取ってくれます。僕たちがチームを引っ張る中で、全体を調整してくれる重要な役割として彼に副将をお願いしました。

ーー今年度のスローガン『ＯＮＥ ｆｏｒ ＡＬＬ， ＡＬＬ ｆｏｒ ＷＩＮ』に込めた思いは

天野：４年生全員で付箋にキーワードを書き出して決めたのですが、今年はとにかく「勝ちたい」という思いが強かったんです。

一般的な解釈の「１人はみんなのために、みんなは１つの目的のために」というだけでなく、「オール・フォー・ウィン」にはダブルミーニングを込めました。「アメフトの１プレー１プレー、スタッフの１つ１つの仕事、その『すべて（ＡＬＬ）』が勝利に繋がるから全力でやろう」という意味を持たせています。

ーーチームを立て直す上で、現在どのようなことに取り組んでいますか？

丹羽：まずは環境面から立て直そうと、部員１人１人に掃除や備品の管理などを任せ、ただアメフトをするだけでなく、自分たちの置かれている環境に目を向けて土台を作っていこうとしています。

天野：環境という「見える部分」と同時に、理念や目標といった「見えない精神的な部分」へのアプローチも重視しています。最終目標である「日本一」、そしてその先にある景色や影響力を全員が意識し、同じ方向を向けるように働きかけています。

ーーオフェンス、ディフェンスそれぞれの今年の強みやテーマは何か

丹羽：オフェンスは「当たり前のことを誰よりも徹底する」ことです。ボールを扱う以上、１つのミスが負けに直結します。練習から厳しくミスをなくし、スタートとフィニッシュを徹底することにフォーカスしています。オフェンスリーダーの若月（若月伶士郎、商４・慶應）を中心に作り上げています。

天野：ディフェンスは「個々の選手の個性を出す」ことを大事にしています。相手オフェンスの動きに対して臨機応変に反応する中で、個人のバリエーションが増えれば相手を翻弄できます。もちろん、スタートとフィニッシュの徹底はディフェンスも同じです。こちらはディフェンスリーダーの渡辺（晴、経４・慶應）を中心にまとめています。

ーー今年、特に期待しているキーマンを教えてください。

天野：新１年生の大島拓也（１・慶應）です。高校時代も主将を務めていて、身長も１８６〜１８７ｃｍあり、オフェンス・ディフェンス・キッキングの全てを高いレベルでこなすユーティリティプレイヤーです。彼をどう成長させ、試合でどう活かしていくか非常に楽しみです。

丹羽：オフェンスでは３年生ＲＢの田中（玄樹、理３・本郷）です。下級生の頃から試合に出場していますが、今年からポジションリーダーに就任しました。上級生として、そして「エースとしての覚悟」を持ったプレーに注目してほしいです。

ーー最後に、春季早慶戦、そして今シーズンへの意気込みをお願いします。

丹羽：今年はとにかく「勝ち」にこだわります。勝ちたいという気持ちを前面に出し、結果で証明しなければいけない年です。春の早慶戦をはじめ、絶対に譲れない試合が続くので期待していてください。

天野：勝つためには「勝てる環境」を築くことが僕たちの使命です。２人で力を合わせてその環境を作り上げ、秋のシーズン本番で結果を出します。そして、応援してくれる方々やスタジアムに来てくれる子供たちに、勇気を与えられる存在になりたいと思います。

ありがとうございました！

（取材：水野 翔馬、神戸 佑貴）