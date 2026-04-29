【早慶アメフト号外】約２０年ぶりのアメフト号外を発行！　W主将で悲願達成へ　見どころ紹介＆紙面公開

慶應スポーツ新聞会（ケイスポ）では、４月２９日（水・祝）に駒沢陸上競技場にて行われる第７４回早慶アメリカンフットボール対校戦に向けて「早慶アメフト号外」を発行しました。新聞は試合当日に駒沢陸上競技場にて配布を行う予定です。また三田・日吉キャンパスのラックにも設置します！ぜひ手に取ってご覧ください！

〈１面〉

１面では天野・丹羽両主将を中央にあしらい、インタビューを通じて見えるお二方の主将就任の経緯と、全国への思いが綴られております。また加えてＵＮＩＣＯＲＮＳを率いて７年目となる前田監督のインタビュー記事も掲載。１面では首脳陣を通じたＵＮＩＣＯＲＮＳの姿に迫ります。

～担当者からのメッセージ～

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。ＵＮＩＣＯＲＮＳのダブル主将体制に対し、図らずも今年度の弊会アメフト班はチーフ２人体制となっております。

このたび弊会では、選手より号外発行の熱いご希望をいただき、２００６年以来２０年ぶり、カラー紙の発行では弊会５０年の歴史上初めてのアメフト号外の発行にこぎつけることができました。取材にご協力いただいた首脳陣・選手・スタッフの皆様、そして発行にあたり多大なるご協賛を賜りましたアメリカンフットボール三田会の方々に深く御礼申し上げます。

ＵＮＩＣＯＲＮＳ Ｆａｍｉｌｌｙのみなさまとともに頂へ。

製作担当：神戸佑貴

〈２面〉

2面では、出場が予定される選手たちの基本情報やカジュアルなアンケート結果なども掲載しており、アメフトに馴染みのない方でも楽しめる内容となっております。

～担当者からのメッセージ～

私自身、アメフト班チーフに就任して以来、最も責任を感じながら取り組んだのがこのアメフト号外の制作です。個人的に多忙な時期ではありましたが、アメフト部の皆さまをはじめ、同期や先輩方の多大なご協力により、こうして形となり、皆さまのお手元にお届けできることを大変嬉しく思います。２面では、出場予定選手の情報を豊富に掲載しております。ぜひご一読ください。

製作担当：水野翔馬

＜編集長より＞

２００６年以来２０年ぶりの早慶アメフト号外となった今号。慶大アメフト部は定期戦、リーグ戦含め約１０年間、その厚い臙脂（えんじ）の壁に阻まれています。「今年こそ悲願達成を」という思いで新聞の制作を決定しました。４月だけで３号新聞を発行するというのは異例のことでしたが、面担の２人のおかげで良い新聞が完成したと思います。当日はぜひ新聞をご覧になって、ご観戦いただければ幸いです。

編集長：塩田隆貴

新聞の設置場所がわからないなどのご質問・ご要望は、弊会のメールアドレス（keiosports.main@gmail.com）までお気軽にお問い合わせください。