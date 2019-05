【アイスホッケー】春季早慶戦連覇へ　最後の最後まで諦めず走り抜くも遠い１点　第６５回早慶アイスホッケー定期戦

【アイスホッケー】春季早慶戦連覇へ 最後の最後まで諦めず走り抜くも遠い1点 第65回早慶アイスホッケー定期戦

Posted by keispo on 5/14/19 • Categorized as 2019年度 アイスホッケー,アイスホッケー