【ラクロス(女子)】炎天下の大熱戦!リーグ初戦は引き分けに終わる/関東学生ラクロスリーグ戦 東海大戦

