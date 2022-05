【バスケ（男子）】１００点ゲームで快勝　新生男子バスケットボール部の戦いが幕を開ける／第７１回関東大学バスケットボール選手権大会vs武蔵野大

【バスケ(男子)】100点ゲームで快勝 新生男子バスケットボール部の戦いが幕を開ける/第71回関東大学バスケットボール選手権大会vs武蔵野大

Posted by keispo on 5/11/22 • Categorized as 2022年度 バスケットボール,バスケットボール