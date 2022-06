【ホッケー（男子）】今季２度目の早慶戦をSO戦で制し春季リーグを５位で終える／関東学生ホッケー春季リーグvs早大

【ホッケー(男子)】今季2度目の早慶戦をSO戦で制し春季リーグを5位で終える/関東学生ホッケー春季リーグvs早大

