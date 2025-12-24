【ハンドボール（女子）】４年生とともに２００４年以来の早慶戦勝利へ　後半は接戦も逆転ならず／第２２回女子早慶ハンドボール定期戦

「全人魅闘」というスローガンのもと、１年間戦い続けた今年の女子ハンドボール部。秋季リーグ戦では２部Aで６位という結果に終わった。４年生にとって最後の試合となる早慶定期戦。２００４年の第１回女子早慶定期戦以来２０年以上勝利から遠ざかっている慶大。部員２１人全員で一丸となって早慶戦勝利に挑む。主将の原詩風（商４・西南学院）や小圷莉奈（法４・青山学院横浜英和）を中心に得点を重ねる。また、笹本莉央（商４・慶應湘南藤沢）がチームトップの６得点。副将の武井史織（理４・神奈川大付属）も７ｍスローで１得点を記録するなど、前半は８－２３と突き放されたものの、後半では１２－１３と、秋季リーグ戦１部３位の早大相手にあと一歩というところまで迫った。結果は敗戦に終わったが、４年生の闘志を体現するような試合内容となった。

２０２５／１２／１４（日） @早稲田アリーナ

第２２回 早慶ハンドボール定期戦（女子） 前半 後半 合計 慶大 ８ １２ ２０ 早大 ２３ １3 ３6 ◇慶大スターティングメンバー◇ GK ＃１６ 相澤亜美（法２・宇都宮女子） LB ＃８ 川西沙良（経４・慶應女子） CB ＃４ 小圷莉奈（法４・青山学院横浜英和） RB ＃７ 原詩風（商４・西南学院） RW ＃６ 笹本莉央 （商４・慶應湘南藤沢） PV ＃５ 速水憩（経４・天王寺） LW ＃９ 森田愛弓（理２・慶應湘南藤沢）

今年で２２回目となった女子早慶ハンドボール定期戦。長らく遠ざかっている早慶戦勝利に向けて、部員全員一丸となって敵地・早稲田アリーナで強豪・早大に挑む。先制点を奪ったのは慶大。上手くパスを繋ぎ、最後は５番・速水憩（経４・天王寺）が決め切り、先制。幸先の良いスタートを切った。

その後は１－４とされるも、４分にはカウンターで小圷莉奈（法４・青山学院横浜英和）が抜け出し２点目を奪う。また、６分にはシュートを撃ち込まれるもGK相澤亜美（法２・宇都宮女子）がファインセーブで防ぎきる。しかし、その後はなかなか得点を奪うことが出来ず、９分に２－８とされたところでタイムアウトを要求。立て直しを図る。

試合再開直後、森田愛弓（理２・慶應湘南藤沢）がサイドからシュートを決め、１点を返す。その後も１０分には主将の原詩風（商４・西南学院）が相手のパスをカットし、そのままゴールを決め切り４－８とする。その後も笹本莉央 （商４・慶應湘南藤沢）が１０分間で３ゴールを決めるなど、意地を見せていた慶大だが、前半２０分からは１点も奪うことは出来ず。８－２３で前半を折り返す。

慶大は後半開始早々に７ｍスローの権利を得ると、副将の武井史織（理４・神奈川大付属）がピッチに立つ。秋季リーグ直前に怪我で離脱して以降は、ペナルティーの練習を繰り返し行ってきたという彼女。落ち着いて７ｍスローを決め切り１点を返す。その後も笹本や川西沙良（経４・慶應女子）が得点を奪うも、点差は縮まらず。後半８分にもう一度タイムアウトを要求。１１－２８という苦しい展開にどう立ち向かうか。

試合再開後、すぐに小圷が得点を奪うと、その後は相澤を中心にゴールを守り、早大に得点を与えない。１３分には３０点目を許すも、失点直後に原が得点を奪い、１点を取り返す。さらに、速水や笹本が得点を重ねるも、後半２０分が経過したところで、１７ー３２といまだに１５点差という厳しい状況は変わらず。

原が負傷により一時離脱し、１５番の坂元結衣（総２・慶應湘南藤沢）がピッチに入る。後半２８分、１９ー３６という状況の中で、７ｍスローの機会を与えてしまう。森田圭香（総３・淑徳）がGKに入るもシュートを止めることは出来ず。失点直後の２９分、離脱から復帰した原が倒れ込みながら執念のスローを見せ、２０点目を奪った。試合は２０ー３６で終了。早慶戦連敗を止めることはできなかった。

早慶戦勝利とはならなかったものの、GKを除くスタメン６人全員がゴールを記録。特に笹本は一人で６ゴールを記録するなど、素晴らしい活躍を見せた。４年生の原や小圷などの活躍を中心に、得点数も２０点という大台を突破し、４年間の集大成を後輩たちに見せつけた。４年生部員は、今回の早慶戦をもって引退となるが、部には彼女らの想いを背負った後輩たちが多く残る。「全人魅闘」のモットーを受け継ぎ、女子ハンドボール部の戦いはまだまだ続いていく。

（記事：塩田隆貴 取材：塩田隆貴、小野寺叶翔）