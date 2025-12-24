【ソッカー（女子）】最終節を目前に控えた４年生選手のご家族へのインタビュー企画第３弾！小熊藤子選手のご両親

１１月２日、勝てば２部優勝、１部昇格が決まる最終節を迎えたソッカー部女子。チームの悲願が達成されれば、４年生にとっては大学サッカーラストマッチとなる。ケイスポでは、最終節を目前に控えた４年生のご家族にインタビューを行い、お話を伺った。第３弾は、小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定）選手のご両親。大学卒業後はプロの道に進む藤子選手。不動のレギュラーとしてプレーし続けた中でも、主将就任によって見えた変化と成長について、ご両親の想いを語ってもらった。

（このインタビューは１１月２日の最終節の試合前に行いました）

――サッカーをするお子さんを育ててこられた中で、高校までの印象に残っている出来事やエピソードを教えてください。

お母様：娘はクラブチームでずっとサッカーをしていたのですが、高校３年生の時にユースの全国大会で３位入賞できたことが、高校まででは一番印象に残っていることですね。

お父様：私は、中学３年生の時に飛び級で高校生の試合に出させてもらった時に、もっとできないかと思っていたのですが、意外とプレーできていたことが印象に残っていますね。

――藤子さんがソッカー部を目指し始めた頃、どのような形でご家族はサポートされていましたか。

お父様：クラブユースに所属していたので、３年生の１月ぐらいまでサッカーをやっていましたが、その中でもできるだけのことをできるようサポートしていました。

お母様：環境情報学部を本人が志望していて、大学に入っても学業を満足にできるように、サッカーとの両輪という形で学習面をサポートしていました。あとは、とにかくけががないように、たくさんの種類の食事を作って体づくりのサポートをしました。

――大学サッカーでの４年間で一番印象に残っている出来事やエピソードを教えてください。

お父様：キャプテンとしてチームを統率していくことは、これまでサッカーを長くしていた中ではなかった経験ですし、本人にそのような思考もなかったので、キャプテンとして１年間やり続けたことが意外でかつ印象に残っていますね。

お母様：私も同じことになりますが、そういったポジションをずっと避けて生きてきて、それでも「私がチームを引っ張っていくんだ」と決めたことの背景には、やはり素晴らしい同期、後輩といった仲間に恵まれ、仲間を統率してみんなを笑顔に導く役割をしたいという気持ちがあったと思うので、そういった力が、娘の成長を後押ししてくれたのだと思います。

お父様：あとは、プロを志望することは非常に意外で、想定していなかったことでした。「まさか」と思いましたね。

お母様：本人もブログで書いていましたけど、慶應を卒業したらサッカーを辞めるという気持ちで入学して、まさか続けるとは思っていなかったので、監督のお力や、慶應でのサッカーがすごく楽しかったことが影響し、「もう少しできるのであれば」という気持ちにつながったのだと思っています。

藤子選手の部員ブログはこちらから！

『勝利に飢えた、４年間。』（４年 小熊藤子） | 慶應義塾体育会ソッカー部女子net

――大学での４年間を経て、藤子さんのどんなところに成長を感じていますか。

お父様：（主将就任前は）自分の役割だけをやっていれば良いというところから、チームの中でどういった役割を果たすのか考えてこの１年間行動したことが、成長したところだと思います。

お母様：組織的な物の考え方、発想というのがとてもできるようになったと思います。体育会の活動を通して成長させていただくことができました。

――最終節では藤子さんのどんな姿を見たいですか。

お父様：けがをせずに、学生時代最後の試合を悔いのないようにやってもらえれば、結果はついてくると思います。

お母様：後輩の心に残るようなプレーを見せてほしいとすごく思っています。以前はサッカーをやっていて、「自分は先輩だから」という意識があまりなかったのですが、可愛くて素直で真面目な後輩がソッカー部にはたくさん在籍されていて、彼女たちのパーソナリティが藤子の心を動かしたととても感じているので、先輩としての姿を見せてほしいと思います。

――最終節に臨む藤子さんへ、メッセージをお願いします。

お父様：思い切って、悔いのないようにやってください。

お母様：全力でぶつかってほしいと思います。

迎えたキックオフ。

藤子選手はいつも通り、３バックの中央でスタメン出場。序盤から素早いグラウンダーのパスと、得意のフィードでビルドアップの起点となる。守備の局面でも、右の米口和花（総２・十文字）選手、左の宮嶋ひかり（環２・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）選手の２人の後輩との抜群の連携で守っていく。

主将として、声でも貢献した藤子選手。チームをけん引する姿が随所に見られた。

チームは、持ち前のパスワークで猛攻を見せ、８―１で大勝。今季のビジョンとして掲げた『賢く泥臭く、虜にさせる』サッカーで、２部優勝・１部昇格を決めた。

プレーでも、取り組みでも、お手本となってきたこの１年間。藤子選手がチームにもたらしたものは計り知れない。今年度はチームスローガン『細部に宿せ』を達成すべく、「こだわる」ことを徹底してきた。チーム全体に伝播した一本のショートパスへのこだわりは、来年度以降も後輩たちに受け継がれていく。

大学サッカー引退から束の間、すでにプロでの戦いが始まっている。ソッカー部の主将になったことで得た多くの学びは、藤子選手のこれからのサッカー人生の道標となる。

（取材：柄澤晃希）