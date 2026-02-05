【ソッカー（男子）】副将・角田惠風　両利きのマエストロが柏レイソルへ　Jリーグに新たな風起こせ／ソッカー部プロチーム入団内定記者会見

２月３日、慶應義塾大学三田キャンパスにて、ソッカー部の４年生３選手による『ソッカー部プロチーム入団内定記者会見』が行われた。本記事では、男子部副将で柏レイソルに加入する角田惠風（商４・慶應／横浜F・マリノスユース）について、慶大での活躍や会見で語った意気込みを紹介する。

新年早々、慶大に吉報が届く。１月４日、ソッカー部副将・角田惠風（商４・慶應／横浜F・マリノスユース）のJ１柏レイソルへの加入内定が決まった。背番号は３７。両足でフリーキックを蹴ることのできる「荒鷲の心臓」がプロの世界へ足を踏み入れた。

横浜F・マリノスユースから慶大ソッカー部へと進んだ角田は、１年目からトップチームで数多くの試合に出場。２年目からは伝統のエースナンバー・１４番を背負い、下級生ながら攻守の要として試合に出続けた。３年時には関東２部でベストイレブンに選出。副将に任命されたラストイヤーには、全日本大学選抜としてイタリア遠征に参加。リーグ戦では関東１部の舞台で７ゴール、５アシストを記録し、２年連続でベストイレブンに選出された。

自身の強みについては「両足を高いレベルで扱えることと攻守にハードワークできるところ」だと語る角田。４年間を振り返って「ソッカー部での活動を通して利他性を学びました。自分がピッチに立てるのも、サッカーができるのも当たり前じゃなくて、いろんな人の支えがあって出来ているんだということに感謝しなきゃいけないなと思いました」と話した。

大学２年時の部員ブログでは「プロサッカー選手になって世界で活躍する」ことを目標としていた角田。プロになるという夢が叶った今、次はどんな未来を見せてくれるのだろうか。日々変わりゆく日本サッカー界に、また一つ新たな風が吹く。

（記事：塩田隆貴、取材：塩田隆貴、柄澤晃希、甲大悟）