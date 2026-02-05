【ソッカー（女子）】鉄壁ＣＢが挑戦の意気込み語る　大宮加入の４年主将・小熊藤子／プロチーム入団内定記者会見

２月３日、慶應義塾大学三田キャンパスにて、ソッカー部の４年生３選手による『プロチーム入団内定記者会見』が行われた。本記事では、女子部主将でＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに加入する小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース）について、慶大での活躍や会見で語った意気込みを紹介する。

「ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに加入いたします、小熊藤子です。自分の特徴は右足の正確なロングキックと対人の強さです。自分の特徴を最大限に活かし、勝利に貢献できるよう頑張ります。」。会見の冒頭、緊張した面持ちで、それでも力強く決意を口にした。

ＤＦリーダーとして１年生の頃からレギュラーで出場し続け、４年に進級する際にプロを目指すことを決心した。「キャプテンになってからの責任感と、プロを目指すと決めてからの１年間というのは目を見張るものがありました。」と黄大城監督が語るように、姿勢でチームをけん引し、関東大学リーグ２部優勝での１部昇格に導いた大黒柱だ。

対戦したい選手には、中高ではスフィーダ世田谷の下部組織で共にプレーし、ソッカー部でもチームメイトだった現長野パルセイロ・レディースのブラフフェイ（２０２３年文卒）を挙げ、「プロの舞台で必ず２人で対戦しようと約束したので、それを果たしたいと思います。」と意気込みを語った。

また、大宮で同僚となる早大主将の宗形みなみ（スポ４）については、「早慶の代表として、チームで活躍できるといいなと思います。」と話した。

この４年間で学んだのは、「チャレンジすることの大切さ」と「いろいろな人の支えがあってサッカーを出来ていることへの感謝」。悩んだとき、苦しんだときに支えてくれたソッカー部で出会った仲間を頼りに、プロの舞台に挑んでいく。

女子部から大卒で直接ＷＥリーグに進むのは、現サンフレッチェ広島レジーナの小川愛（２０２１年総卒）以来となる。

（記事：柄澤晃希）（取材：柄澤晃希、塩田隆貴、甲大悟）