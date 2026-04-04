【バレーボール】しぶとく勝利にこだわる一年に／春季リーグ開幕直前対談～山口快人×野口真幸～

４月１１日に開幕する関東大学バレーボール春季リーグ戦。慶大は今季も２部で戦い、チームスローガン「俺がやる」を体現しながら１部復帰を目指す。今回ケイスポでは、開幕を控えたチーム慶大の新主将・山口快人（経４・慶應）、新副将・野口真幸（商４・慶應）にインタビューを行い、開幕に対する思いや意気込みを語ってもらった。

――主将・副将就任までの経緯を教えてください

山口：同期ミーティングを十数回やって、立候補とそれに対する承認という形で決まりました。

野口：副キャプテンは僕と松山（＝松山鼓太郎、商４・慶應）が立候補して、これに関しては結構話し合いを重ねました。

――前主将・副将から何かお言葉はありましたか

山口：頑張れよ、という感じでいただきました。

――今年のチームスローガンは「俺がやる」。これに込めた思いを教えてください

山口：昨年度のチームは、意見があったとしてもなかなか前に出られなかったりとか、チームの出来事に対して知らんぷりするというか、自分事として捉えていなかった部分があって。まずはそれを改善していきたいよねってことで、全員が当事者意識を持っている集団になるというのを一つ目標に定めました。そこで、キャッチーかつみんなが練習中に使っている言葉がいいんじゃないかということになって、「俺がやる」というスローガンになりました。

――現時点での新チームの強みを教えてください

山口：まだ（新チームになってから）２ヶ月しか経っていないんですけど、全員が主体的にやるっていうことはだんだん伸びてきているのかなと思っています。１年生や２年生からの問題提起も徐々に増え始めていて、一人一人がしっかりチームの出来事として主体的に発言しているなと思いますし、それが練習メニューにも繋がってきています。あとは、今年からは家族班のほかに新しい班制度も導入したので、それぞれが役割を持ってチームに貢献してくれているなと感じます。

野口：プレー面で言うと、もともとそこまで守備が売りのチームではなかったんですけど、去年の終わりくらいから守備に力を入れ始めて、粘り強くしぶとくやっていこうよっていう新しい目標が出来ました。みんなの一球に対する取り組み方、「絶対に落とさない」という思いがだんだんと強くなってきて、それが練習中に発揮できているので、しぶといチームになってきているなと感じますし、今までより勝負事に全力に、どんなことでも勝ちに行くという意識もだんだんとみんなの中に芽生え始めているなと思います。

――普段の練習でチームとして意識して取り組んでいることはありますか

山口：さっき（野口が）しぶとさの話をしてくれたんですけど、今年は監督が変わって、宗雲先生（※）から「しぶとさ元年でやっていこう」というふうに話していただきました。しぶとさは雰囲気から作られるものだと思うので、全員の声かけとか細かいところを意識してやっています。

（※今年度から６年ぶりに宗雲健司氏が監督に就任）

野口：今まで以上にチーム内での声かけが増えている印象です。アドバイスだったり、練習の意図についてだったりを練習中に誰もが言っていける雰囲気が醸成されてきたので、それはすごくいい傾向かなと思いますし、それを続けていけば今後のレベルアップにも繋がるかなと思います。

山口：あとは今年から学生コーチの役割もできて、熊谷健太（商４・慶應）がその立場からチームを引っ張ってくれているなと感じます。

――主将・副将として、今年一年をどんな年にしたいですか

野口：副将として、とにかく粘り強い一年にしたいなと思っています。個人としては最後の年ですし、プレー面で貢献したいし、チームにもいい影響を与えたいと思っています。自分は特別すごい選手というわけではないので、地道なことを日々の練習で積み重ねて結果に繋げたいです。そういった姿勢を同期や後輩に示していきたいです。チームとしては、何としても１部復帰。僕が１年生のときに最後に１部を経験してからずっと２部でやっているので、後輩には１部で戦うということを実際に体感してほしいし、そこにチームを連れていくために自分はどんなことをするべきか、どうチームをレベルアップさせていくかを考えて過ごす一年にしたいです。

山口：まずチームとしては中期的には関東１部リーグ復帰、長期的には全日本インカレベスト８を目指しているので、そこに向かうための道筋をつくることができる一年にしたいと考えています。個人としては、バレー人生最後だと覚悟してやっていくつもりです。大エース・入来さん（＝入来晃徳、令８環卒）が抜けて攻撃面で少し不安があるチームなので、そこを自分がどう補っていくか。課題であるパワーに必死になって取り組んでいきたいと思います。

――それぞれがお互いに期待することを教えてください

山口→野口：自分が先頭に立ってやっていく立場なので、真幸には後ろからチームを押し上げるような役割をしてほしいなと思います。真幸自身も、チームの中心から見渡して最後尾までを引っ張っていきたいと言っていたので、誰一人も取りこぼさないチームにしてくれたらいいなと思います。

野口→山口：一番点を取ってほしいですね、エースとして。あと彼は試合中、よく言えばクール、悪く言えばスカしているところがあるので、もう少し闘志の部分で熱く、盛り上げてくれたらいいなと思います。チームを引っ張るという点ではしっかりやってくれると思うので問題ないと思います。

――春季リーグ戦での注目選手は

野口：僕は慶應の秘密兵器、中村玲央（総２・福岡大附属大濠）。ただあくまで期待する程度で。まだ怪我もどうなるか分からないし、出られたとしてもそんなに長くは出られないんじゃないかなと思うので。ちょっと出たときのインパクトという点ではすごいものを持っていると思います。最近は中島昊（経２・慶應）がOPをやっているんですけど、彼も結構伸びてきています。第２の入来さんが育ちつつあるのかなと思います。あとは僕もライトを打つのが得意なので、注目してくれたらなと思います。

山口：自分かよ（笑）。

野口：まあ３人。玲央と昊、ちょっと後ろに俺っていう感じで。

山口：自分は松田悠冬（商２・慶應）かなと思っています。今まで精神的支柱だった入来さんが抜けてしまって、高さの面でも大きい人がいなくなってしまったので、チームとして苦しいときにどうしていくかという課題があるんですけど、彼は日本代表のSですし、新たな精神的支柱になってほしいなと思います。あとはSというのは必ず２本目を触るので、チームにいい影響も悪い影響も与えることになります。そういうところも自覚してもらって、僕たちも松田が輝けるように、一緒に頑張っていきたいなと思います。

――最後に、春季リーグ戦への意気込みをお願いします

山口：やっぱり１部復帰。もちろん春リーグで復帰できたら一番いいんですけど、そう上手くはいかないと思うので、とりあえず入れ替え戦に出場したいです。来週からは遠征が続くんですけど、チームの枠組みをつくるだけでなく、自分としても闘志を燃やしながらやっていけたらいいなと思います。

野口：とにかく結果で証明したい。そのために、何としても１部復帰することが目標です。個人としてもどれだけチームに貢献できるか、守備面や課題である攻撃面を強化していきたいです。今はチームに怪我人が多くて、苦しい期間なんですけど、自分たちでしっかりマネジメント、調整して万全な状態で望みたいと思います。

【第１戦】４月１１日（土） VS国際武道大学 ＠大東文化大学東松山キャンパス

（取材：根本佳奈、梅木陽咲）