【應援指導部】三色旗パワーで接戦に勝利！ ｢三色旗の日｣を勝利で飾る／対明治大学１回戦

強敵・明治との第一回戦。なんとしても勝利したいこの日は、｢三色旗の日｣という特別な企画が行われ、野球部を後押しした。その応援席の様子をレポートする。

４月２５日（土）慶應義塾大学⚪️ 3ー2 ⚫️明治大学

～試合概要～

立大との開幕カードを２日連続２桁得点で大勝した慶大は宿敵・明大とのカードに臨む。先発・渡辺和大（商４・高松商業）は３回表、２死一、二塁から榊原七斗（情コミュ４・報徳学園）に適時二塁打を浴び２点を先制される。しかしその裏、敵失から２死三塁のチャンスを作ると、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の適時二塁打、今津慶介（総４・旭川東）の適時打ですぐに同点に追いつく。さらに５回裏、丸田湊斗（法３・慶應）、小原大和（環４・花巻東）、中塚の三連打で１点を加え、３－２と勝ち越す。その後は渡辺和が明大打線を封じ込め、１３４球の熱投で完投勝利。明大に対して２０２３年秋季以来の勝利を飾った。

この日は ｢三色旗の日｣と題した企画が行われた。企画の内容は、主に３つだ。

１つ目は、先着で三色旗カラーのものを身につけて球場に訪れたファンに対するプレゼント企画。開場時間とともに赤・青のグッズを身につけたファンが押しかけ、先着プレゼントは早々に配布終了となった。また、試合中には、特に印象的なコーディネートの来場者が紹介され、プレゼントが贈られた

２つ目は、特別な衣装やポンポンの使用。青を基調とした通常のチアの衣装「スリム・青ライン」に加え、赤が主役のチア衣装「POM・はこひだ」、昨年販売された、青の「神宮Tシャツ」の計３種類が使用された。

３つ目は、名応援歌「三色旗の下に」１-３番の試合前演奏だ。三色旗の下には、通常３回攻撃時に1番が演奏される曲で、２・３番が演奏される機会はなかなかない。今回は、２・３番を歌いたいファンにとっては大変貴重な機会となった。

試合開始前、バースデーソングが流れ、この日誕生日を迎えた丸田湊斗を祝福した。壇上に立った坪井代表は、「５点、１０点、１５点取るぞ!」と応援席を鼓舞した。２回裏攻撃時、ファウルボールを追いかけた明大のライトが負傷交代。慶大の応援席は、「頑張れ明治」と敵ながらエールを送った。

２点を先制されて迎えた３回裏、通常通り「三色旗の下に」が演奏されると、打線がつながり同点に。まさに三色旗パワーが伝わった瞬間となった。

さらに５回、１点を勝ち越した際には、通常の得点時に演奏される「若き血」ではなく、通常はイニング内で３得点以上を記録された際に演奏される、「三色旗の下に」の短縮版である、「スリー慶應」が演奏された。

この１点のリードを守り切り、慶大は勝利。試合後坪井代表は、「明日も孔明、そして若き血を響かせて優勝への道しるべを作っていきましょう」と観客席を鼓舞した。

〜試合後インタビュー

ーー「三色旗の日」を企画したきっかけ

六大学野球は知っていても、慶早戦以外を観戦したことがない人は多いと思っています。そこで、もっと気軽に応援席へ来てもらうために、慶應らしい“青・赤・青”の三色旗で応援席を盛り上げ、塾生を呼び込みたいと考えました。

ーー「三色旗の下に」という曲の印象

若き血は“声”で盛り上がる曲ですが、『三色旗の下に』は旗を使って一体感を作れる曲だと思っています。応援席全体で三色旗を振ることで、塾生の愛塾心を感じられるだけでなく、相手校にも“慶應らしさ”を伝えられる曲だと思います。

ーー今日の企画を終えて感じたこと

まず勝てたことが本当に良かったです。初めての企画だったので、運営側も来場者側も探り探りの部分がありましたが、応援席全体で盛り上がる瞬間を作れたと思います。

ーー今後への意気込み

今後はもっとさまざまな企画に挑戦できると思っています。来場者の意見も取り入れながら、さらに良い応援席を作っていきたいです。

ーー「三色旗の日」はどのような経緯で実現したのか

昨年秋から企画していたのですが、なかなか実現できていませんでした。今年改めて『塾生動員企画チーム』を立ち上げ、さらに塾野球部と協力して『六大学野球活性化プロジェクト』も本格的に始動し、ようやく開催できました。

ーー企画内容について

東大の“淡青の日”企画のように、慶應の応援席を“青・赤・青”に染めたいという思いから企画しました。野球部グッズのプレゼント企画や、赤・青の服装で来場した方へのフェイスシール配布などを行いました。

ーー印象に残った場面

今回は“３”をテーマにしていたので、通常は３点目で流れる『スリー慶應』を、得点が３の倍数になるたびに流しました。５回に実際に応援席全体で盛り上がる瞬間があり、一体感を感じました。

ーー「三色旗の下に」という曲の魅力

若き血は王道の第一応援歌ですが、『三色旗の下に』は少し特別感のある曲だと思っています。塾生の象徴的な曲でありながら、“レア感”があるところも魅力です。

ーー明日への意気込み

久しぶりに明治に勝てた日に、この企画を実施できたことを嬉しく思っています。明日も勝って、優勝へ近づきたいです。

この日は三色旗パワーが選手に届いた特別な1日となった。今後も野球部の活躍はもちろん、「三色旗の日」に次ぐ応援席の企画にも期待したい。

（取材、記事：岩切太志 取材：小野寺叶翔）