【ラグビー】黒黄を再び常勝軍団に　頂点を知る３傑が創る「タフなＦＷ」／２０２６年蹴球部新体制インタビュー　ｖｏｌ．２　中野誠章×井吹勇吾×申驥世

接戦の末、花園ラグビー場で「日本一」の夢が潰えてから約４か月。再び大学ラグビーの頂を目指し、新たなスローガン「ＡＬＬ ＩＮ」を掲げた１２７代蹴球部の戦いが幕を開けた。今回ケイスポでは、今年度リーダーとして蹴球部を引っ張る１１人に今シーズンの意気込みを伺った。第２回となる今回は高校ラグビーの名門・桐蔭学園高校出身のＦＷリーダー３人衆を直撃。高校時代に日本一を達成した彼らが語ったのは、飽くなき向上心と頂点への渇望だ。

――他己紹介

井吹→中野：名前は中野誠章くんで、桐蔭学園高校から慶應義塾大学、そしてポジションはＦＬ／ＮＯ８ですね。彼の特徴は、ジャッカルなどラックでのプレーだと思っています。なんだろうな、あとは眉毛ですかね。つながっている時があるので（笑）。そこがやっぱりチャームポイントです。

中野→申：桐蔭学園高校から慶應義塾大学文学部、ポジションは一緒のＦＬ／ＮＯ８をやっています。得意なプレーは、タックルやボールキャリーなど何でもできるところが強みで、個人的にはワークレートが高い点を尊敬しています。特徴は、先輩にもガツガツ意見を言えるところで、そこは本当に変わっていないなと思います。

申→井吹：井吹勇吾くんです。桐蔭学園高校出身で、中学からラグビーをやっていて、今はＰＲで、今シーズンから２番もチャレンジしています。強みは、スクラムやボールキャリーに加えて、スキルフルで器用なところです。才能とポテンシャルがあって、楽観的で気負わずに、チームに無いような視点を持ち合わせている特別な存在だと思います。

――お互いの長所

中野→井吹：セットプレーで安定感があるので、信頼しています。

申→井吹：フィットネスの部分では、実は体がバキバキでめちゃくちゃ走れます。ポジションごとに走る時、プロップが遅くて、どんどん速くなったりするんですけど、彼は僕たちと同じFLと走るくらい速くて、そこは他の大学１番よりも優っていると思います。

申→中野：ジャッカル、スティールを１試合に１本くらいするので、その嗅覚や予測がすごいと思います。

井吹→中野：リーダーシップはあると思っています。高校の時にもリーダーをやっていたし、１年生から試合に出ていて、周りからの信頼もあるので、チームを引っ張ってくれています。

中野→申：最後ボールを持ってきてトライしていて、１年生の中では結構取っていると思います。そういったボールへの嗅覚や、フォローして最後にボールを受けてトライするセンスがあると思います。

――花園３連覇を成し遂げた桐蔭学園の強さの秘訣

井吹：基礎が一番大事という点は桐蔭学園で学んだことで、当時は夏ごろまでは基本的にずっとハンドリングやパスキャッチなど基礎的な部分を固めていて、それが試合で生きていたと思います。まだ足りないなと思う部分もありますが、そこは大学入学後も生かされていると思います。

中野：ミーティングがあったりして、話さなければいけない環境なので、しっかり考える姿勢が身についたと思います。例えば試合前のミーティングでも、客観的に見れば桐蔭出身の人が中心となっていることがあります。そういったミーティングで話す能力や、ラグビーに対してちゃんと考えるところが桐蔭の強さの秘訣かなと思います。

申：スキルはもちろんですが、どちらかというと今のミーティングの準備の大切さや、最後１年間キャプテンを務めた時の引っ張っていく力が大きくて。１番覚えているのが、僕がキャプテンになってすぐの時、最後にチームの締めの言葉をキャプテンが言うんですけど、その時に少し抽象的で、どこか遠慮しているようなことを言っていました。終わった後に、監督に呼ばれて、「体のいいことばっかり言っているけど、チームが勝つために思うことはないのか。本気で思っていることを言わないから、チームが強くならないんだよ。」と言われて、そこで周りの目を気にしたり、自分か思ったことを遠慮するのではなくて、ちゃんとチームに必要なことを言うようになりました。それが今にもつながっていて、去年も１年生だったけれど、先輩やチームに必要なことを言えたと思うので、その点がすごく生きていると思います。

――花園制覇の強豪・桐蔭学園から、ルーツ校ではありながら近年頂点からは遠ざかっている慶大蹴球部へ進んだ理由

井吹：頂点からは遠ざかっているからこそ、頂点に立ちたいという思いがあります。下から絶対に優勝できない位置ではないし、自分たちがやることをやったら優勝に近づくし、優勝できると思います。早明が強いチームと呼ばれているところを、スポーツ推薦がない中で、ダークホース的な存在として、チームの強さで勝って優勝するというのが慶應に決めた理由かなと思います。

中野：桐蔭学園で優勝した時は、レールの上に乗っかって、こうやれば優勝できると言われているところをやり切って優勝した感覚があったので、どちらかというと自分たちで作り上げて優勝したいなと思って慶應を選びました。

申：推薦がない中で、なかなか勝てていない慶應が、工夫をして優勝したら一番かっこいいな、１番すごいなと思ったのと、それをチームメイトや動機と達成したいという気持ちがありました。早稲田や明治など強い大学に行くことも考えたんですけど、上手い選手の中の一人になるのではなくて、慶應に行って特別な人になって優勝させたいという気持ちがあったので、進学を決めました。

――ＦＷリーダー内でそれぞれ役割分担などはあるか

井吹：特に自分たちで話していることはないんですけど、勝手に思っているのは、申と中野はリーダーシップを発揮して引っ張るイメージで、僕はそういうのは得意ではないし、好きでもないので、自分から引っ張るというよりは、他の人がついてきてくれるようなリーダーシップ像を思い描いています。

中野：井吹はやる時はやる人だと思っているので、井吹がちゃんとやっているなら俺も頑張ってやらないと、というような刺激を与えることを期待されてリーダーになったのだと思います。自分は経験が他の人よりもある分、言葉やプレーで引っ張っていかなければいけないと思っています。しっかりリーダーシップをとって、チームを一つの方向に導くことができればいいなという思いでやっています。

申：僕も同じような認識で、井吹君はどちらかというと言葉ではなくて、プレーや態度の面で影響力のある人で、（中野）誠章は経験もあって、一歩引いて調整してくれるような役割を担ってくれると思います。自分の役割は、２年生になったということもあり、去年全試合出場させてもらったので、その経験を下級生に伝える、また自分が前に出て、ある意味嫌われ役になって、厳しい話をした方が、役割的にいいかなと思っています。

――ＦＷリーダーの就任経緯

井吹：リーダーシップがあるようなタイプではないんですけど、監督からやってみるかと言われて、恩を返すしかないなと思ったので、やることに決めました。

中野：僕は去年もやらせていただいたので、呼ばれて話すというよりかは、今年もやるよみたいな感じでした。軽いと言ったらあれですけど、フランクな感じ。そこで、誰が良いという話をした時に、僕はたまたま井吹と（申）驥世の名前を出していたので、僕的には嬉しいです。

申：去年全試合に出させてもらった中で、最後京産大に負けたのが、めちゃくちゃ悔しくて。去年のチームはベスト８、ベスト４までいけたチームだったのに、あそこで接戦で負けたのは本当に悔しかったです。オフが明けたくらいに、青貫監督を訪ねて、２人の時間を作ってもらって、「本当に悔しいし、自分の経験を生かして僕がチームを引っ張りたいと思います」と伝えました。後日、ＦＷリーダーを任せるという話になったので、監督がもともとどう思われていたのかは分からないですけど、自分にそういう気持ちがあったという部分が大きいと思います。

――ＦＷリーダー全体として、意識していること

井吹：安定しているＦＷを作りたいなと思っています。それこそ去年とか、スクラム、モール、ラインアウトの成功率、マイボールの獲得率がすごく低かったと思います。全体を通してそれがなければ、多分勝てた試合も多かったと思うし、明治や筑波、対抗戦でギリギリだったチームに対してもっと食らいつけたと感じていて、もしかしたら結果も変わっていたかもしれないので、安定したＦＷは作っていきたいです。

中野：「ＦＷのせいで負けた」と言われるような試合にはしたくないと思っているので、「ＦＷのおかげで勝てた」と言ってもらえるような試合をもっと増やしたいと思っています。去年は、ＦＷのセットプレーがもっと安定していれば勝てたような試合が何試合もありました。他の人に口にするようなことはありませんでしたが、悔しかったです。ＦＷの４年生は少なく、ＢＫに多かったからこそ、すごく４年生に対して申し訳ないという気持ちがありました。そういった思いは自分もしたくないし、チームにもさせたくないです。

申：第一優先は安定したセットプレーなんですけど、それに加えて、タフなＦＷになるべきだと思っています。去年は、１～３年生が多かったし、正直言い訳できてしまうところがあって。だけど、今年はもう言い訳できないし、自分たちでプライドをもって、明治や帝京など、ＦＷが強い相手に対して、圧倒しに行くようなＦＷになればチームが勝てるのかなと思うので、厳しさのあるタフなＦＷになれればいいなと思っています。

――昨季の振り返り（個人）

井吹：個人としては、対抗戦後半から出て、スクラムの状況をなんとなくひっくり返すことができたと思うので、そこは自分としては良かったです。フィールドのプレイでは、特にボールキャリーやディフェンスでサボってしまって、僕が相手に取られてしまったシーンが少しあり、甘えで起きてしまったプレーもあったので、反省しなければならないと思います。

中野：一昨年は、他己紹介で得意なプレーを答えてもらう時に、答えがパッと出てくることはなかったんですけど、去年の１年間を通してしっかりスティール、ジャッカルが上達して、試合でもできるようになったので、そこはひとつ良かったところかなと思います。ですが、ボールキャリーが少し上手くいかなかった時に、しっかりチームをリードできたかというと、そうではなくて、４年生に頼ってしまう部分もありました。ここ一番の時にリーダーシップを発揮できなかったことが反省点だと思っているので、今年１年間でしっかり改善して、ＦＷを導けるようなリーダーになれればいいなと思っています。

申：僕は去年１年目だったんですけど、自分のコンタクトの強さなどを出すことのできた１年だったのかなと思っています。高校３年生から大学に入学した時、春はフィジカルもスピードも差が激しく、戦えませんでしたが、対抗戦の選手権では、自分の良さを出せたかなという印象です。だけど、正直強い相手に対して戦えていたというレベルだったので、今年は圧倒して、チームの状況を打開するようなプレーができるプレイヤーになりたいと思います。

――昨季の振り返り（チーム）

井吹：チーム全体としては良かったのかなと思います。僕が１年生だった時は、明治や筑波に大差で負けていたイメージだったんですけど、去年は手の届く位置まで成長しているので。結果だけ見たら勝ち切れていないし、ベスト１６だし、良くないのではないかと思うかもしれないですけど、点差がすごく近づいているので、そこを勝ち切ることができるようになれば、日本一も見えてくるし、「早、明、帝」という実力校に対して、ジャイアントキング的な存在になるのではないかと思うシーズンになりました。

中野：一昨年は大差で負けていたし、チームでひとつの方向に向くことができていたかと言われるとそういうわけではなかった時間が長かったです。そういう意味でいうと、去年のチームはすごくいい形になったと思います。具体的に言うと、諦めず、最後までしっかり努力し続ける姿勢です。４年生がしっかり最後までリードし続けてくれて、言い訳せず、日本一を目指し、ここまでやれば、この結果には届くと分かったので。良いカルチャーを残すことのできた１年間だったと思います。

申：すごく成長した１年だと思っています。４年生のメンバーは少なかったんですけど、キャプテンや試合に出場していない４年生が、「この代で慶應を強くするんだ」という気持ちのある代でした。例えば、ディフェンスであればタックルの成功率は対抗戦１位だったし、アタックでもボールを動かして取るとか、ここ数年なかった慶應の強みを取り戻してきたし、結果には出なかったですけど、大きく変わった、まさに転換点となる１年でした。でも、最後勝ち切れなかった、接戦を落としてしまう詰めの甘さなど、反省する点はたくさんあるので、次に自分たちがどうつなげていくか次第だと感じたので、変化のあった１年だったと思います。

――昨季特に印象に残った試合

井吹：明治戦ですね。明治に勝つことができたら、慶應としてはすごいし、周りから見ても今年の慶應は違うのかなという風に見えるところで、中途半端な終わり方になってしまって、悔しいというか、消化不良に思うとことがあるので、良くも悪くも印象に残っている一試合です。

中野：僕は筑波戦です。９点差という惜しいスコアで負けたことに加え、そこでペナルティを出したり、少なくともカードが出るようなプレーをしてはいけない場面だったのに、自分がイエローカードを出してしまい、そのせいで負けたという風に思っているので、戒める意味も込めて、一番印象に残っている悔しい試合です。

申：京産戦とかも悔しかったんですけど、印象に残っている試合でいうと、僕も筑波戦です。この試合で初めて秩父宮に出たというのもありますが、チーム的に春シーズンは弱く中で、前半何回もディフェンスして、後半トライも取って、結果は負けてしまったけれど、「自分たちはいけるんだ」という自信と、強みが分かった試合でした。そのあとの明治戦とかを良い試合にできたのは、そこで自信をつけたからだと思っています。

――今年のＦＷ陣の特徴

井吹：メンバーが大きく変わっていないことが大きいと思います。ＦＷからは１人か２人しか抜けておらず、４年生が卒業して次に新しいメンバーが出るという状況とは違うと思うので、そこの経験値は大きいと思います。

中野：まだ試合が始まっていないので正直分からない部分もありますが、１月から３月にかけて、セットプレーの練習に時間をかけてきたので、セットプレーが安定しているＦＷになっていることを願って、「安定したセットプレー」と言っておこうと思います。

申：メンバーがほとんど変わらないので、ボールを動かせるようなＦＷになっているのではないかと期待しています。去年よりもハンドリングスキルを磨いているので。

――１年生にＦＷの有力選手が加入することについて

井吹：桐蔭出身の選手は、基本的なスキルが身についているので、入ってくると心強いです。複雑なアタックをするうえで、もうメンバーに絡んでくる選手もいるかもしれないですね。

中野：桐蔭や京都成章からくると思うんですけど、慶應志木が花園へ行ったということが大きいと思っていて。付属校で、花園に行ったメンバーが何人か入部してくるということで、全国大会を知っているメンバーは、どういう風にチームを作り上げたら良くなるかということを知っていると思うので、一緒に作り上げてくれるのではないかと期待しています。チームが良い方向に導かれると思います。

申：花園に出ていたような「勝ち」を知っているメンバーが入ってきてくれることが大きいと思っています。どちらかというと、慶應は花園に出ていないような人が多くて、そんなことないのに、上位校に対してすごく差を感じている人が多い中で、「そんなことないよ、できるんだよ」という感覚で入ってきて、それを共有してもらえれば、もっと強くなると思います。喜（瑛人＝文１・桐蔭学園）はずっと呼んでいて、色々推薦も断ってもらって、文学部に入ってもらったので、僕が韓国語を教えようかなと思います（笑）。留年させないようにと思っています。

――今オフシーズンに注力したこと（個人・チーム両方）

井吹：ＦＷは、セットプレーに力を入れたと思います。僕のイメージでは、ラインアウトが特にひどかったと思うので、それを改善するためにラインアウトを多めにやりました。今までは、シーズン中ということもあって、モールを中心に練習していて、試合でもモールで勝負していましたが、そもそもラインアウトが取れなくてモールを組めないことが多かったです。そのため、オフシーズンはラインアウトに注力して、成功率も上がっていると思うので、春シーズンでその姿を見せられればいいなと思います。

個人としては、１番から２番に移っていて、今まで１番をやっていたといっても、ポジションが違えば組み方、やり方が違うので、そこの個人的なスキルアップは頑張ったかなというイメージです。

中野：チームで注力しているのは、ストレングスの部分かなと思っていて、日本代表Ｓ＆Ｃコーチの太田千尋さんが来てくださったりするなど、１月から３月はストレングスを強くして、土台を強くしようという期間でした。そこは伸びてきていると思うので、それによるアタッカーのボールキャリーやアタックの力強さを試合で出せたらいいなと思います。

個人で注力したことは、フィールドプレイで、しっかりとディフェンスのコミュニケーションをとることです。去年は上手くいかず、最後に抜かれたこともあったので。あとは、練習したジャッカルやタックルで、レベルアップした姿を見せたいです。

申：新チームが始まってすぐのミーティングで、今年慶應が勝つためには、「高いレベルの基礎プレー」と「全員で判断してプレーすること」、この２つが大事だと言われたので、そこに注力して練習しました。例えば、簡単なハンドリングをずっと練習したし、判断能力をつけるために、今までとは違ったミーティングをして、試合を見たりすることもあったので、今後の土台づくりとしてその２つには注力したのかなと思います。

僕が注力したのは、体づくり、肉体改造です。僕は体重が減りやすいので、去年のシーズンが始まる時は９５キロくらいだったけれど、シーズンが終わる時には９０キロくらいまで落ちてしまいました。食事とウェイトを増やした結果、今は９７キロくらいあるので、そこが変わった点かなと思います。

――「日本一」を引き続き目標に設定し、スローガン「ＡＬＬ ＩＮ」を掲げた中で、突き詰めるべきだと考えていること

井吹：スローガン通りで、一人一人が「ＡＬＬ ＩＮ」して、自分のできる限りのことを全力でやることが大事だと思います。

中野：自分の全力を出し切ることもそうですが、「どういう目的があって、何をしなければならないか」、というところまで考えて、それに対して全員で「ＡＬＬ ＩＮ」することが大切だと思います。

申：全力でやるだけでなく、事前に準備して、選択肢がある中で、良いオプションを選ぶという意味もあると思います。がむしゃらに「ＡＬＬ ＩＮ」するのではなくて、それに対して最善の準備をすることも含めて、１番成長する大学になる必要があると思います。

――今季の注目選手

井吹：西野誠一朗（法２・桐蔭学園）です。彼はリーダーではないけれど、リーダーシップがあるし、ラインアウトの中心となる選手で、去年良くなかったラインアウトを変えてくれると思うし、ワークレートも高いので、注目してほしいと思います。

中野：キーヴァー（ブラッドリー京＝総３・常翔学園）です。良い意味で慶應らしくないプレイヤーで、ボールキャリーが強くて、タックルはあまり好きではないという、あまりいないタイプです。しっかり仕事をやり切ってくれるところと、さっき言っていたように、改善したラインアウトを見せてくれる中心選手は西野とキーヴァーだと思うので、注目してほしいです。

申： 山﨑太雅（商２・県立浦和）です。同期で去年から一緒に出ていたということもありますが、ポテンシャルがすごくあって、身長が高くて、ラインアウトが上手いんですけど、経験と実力が少し足りなかったところがありました。今年からは引っ張る立場になると思うので、強みであるフィジカルの強さを出して、チームを勢いづけてほしいなと思います。

――春の目標・意気込み

井吹：僕は、２番（ＨＯ）として選手の地位を確立したいです。まだ２番としては信頼がないと思うので、春シーズンで「２番、井吹でもいいな」と思われるくらい、ポジションを確立できたらいいなと思います。

中野：僕は対戦する大学全ての選手に勝ちたいなと思っていて、自分が相手を圧倒できれば、チームの勝利に近づくと思うので、自分の仕事をやり切りたいと思います。

申：春シーズンは自分のプレーにフォーカスするべきだと思っていて、アッタク、ディフェンスともにアグレッシブに、自ら率先して体を張っていきたいです。具体的には「１５タックル・１０キャリー・１ターンオーバー」を目指してやると決めたので、その指標に毎試合臨み、目標を達成できるような試合をひとつでも増やしたいなと思っています。

――お忙しい中ありがとうございました！

（取材：吾妻志穂、髙木謙 記事：吾妻志穂）