【競走】箱根への問いに立川で答える　雪辱を期す慶大の現在地・第１０３回箱根予選会展望記事／箱根駅伝予選会直前特集２０２６⑥

いよいよ明日に迫った箱根駅伝予選会。本記事では、今年の予選会の展望をお届けします。近年の予選会の分析に加え、今年のチーム体制やエントリーメンバー、注目選手を紹介します。これを読んで、当日は選手たちを応援しましょう！

２０２５年、失意の３０位

２０２５年１０月１８日（土）、第１０２回箱根駅伝予選会が立川で行われた。前年から競技開始時刻が変更され、午前８時３０分にスタート。３２年ぶりの本戦出場を目指した慶大だったが、主力の不調や途中棄権が重なり、総合３０位という結果に終わった。前年の２９位から順位を１つ落とし、悲願の本戦出場には届かなかった。

鍵は「気象条件」

予選会を左右する要素の一つが、当日の気象条件だ。特に２１.０９７５ｋｍを走る予選会では、気温の違いが後半のペース維持に大きく影響すると考えられる。

その傾向が顕著に表れたのが、猛暑の中で行われた第１０１回予選会だ。１位の立教大学と１０位の順天堂大学を比較すると、５ｋｍまでの平均ラップはそれぞれ１５分１２秒、１５分１３秒とほぼ差がなかった。しかし５〜１０ｋｍでは１６秒の差が生じ、その後も１０〜１５ｋｍで１６秒、１５〜２０ｋｍで１８秒と、区間ごとの差が広がっていった。立教大学も後半になるにつれて平均ラップが１５分１３秒、１５分３８秒、１５分５３秒と低下しており、暑さによる負荷がレース後半に表れたと考えられる。

一方、比較的走りやすい気象条件だった第１０２回では、異なる展開が見られた。１位の中央学院大学は、上位１０人の平均ラップが１５分０６秒、１５分００秒、１５分０１秒、１４分５４秒と推移。前半から無理に飛ばすのではなく、１０ｋｍ以降もペースを維持し、終盤にかけてさらにペースを上げる形となった。

この二つの大会を比較すると、暑い条件では「前半でどれだけ速く走れるか」よりも「後半の失速をどれだけ抑えられるか」が重要になり、気温が低い条件では、一定のペースを維持した上で終盤にペースを上げることが、より重要になると考えられる。

今年は第１０２回に近い、比較的気温の上がらない条件でのレースが予想される。そうなれば、暑さによる大幅な失速を避けること以上に、涼しい気候を生かしてどこまで高いペースを維持できるかがポイントになるだろう。

ただし、涼しいからといって序盤からペースを上げすぎることが必ずしも有利とは限らない。むしろ、５ｋｍ、１０ｋｍと余裕を持って通過し、１５ｋｍ以降もペースを落とさず、最後の５ｋｍでさらに上げられる選手が多いチームほど、１０人の合計タイムでは強さを発揮すると考えられる。

今年の予選会では、５ｋｍ地点の順位だけでなく、１０ｋｍから１５ｋｍ、１５ｋｍから２０ｋｍにかけて各大学がどれだけペースを維持できるかに注目したい。第１０１回のような「後半に差が広がるレース」になるのか、それとも第１０２回のように「後半にペースを上げるレース」になるのか。比較的涼しい気候を味方につけ、終盤まで余力を残せるチームが、最後のボーダー争いで優位に立つと予想する。

１０月１２日時点の天気予報では、予選会当日の１７日午前９時頃、立川市は晴れで気温２０度、湿度６０％、北北東の風が秒速２m。当日の降水確率は０％で、現時点ではランナーにとって比較的走りやすい気象条件が見込まれる。ただ、日中の最高気温は２５度の予報で、レース中の気温の上昇には注意が必要か。（Ａｐｐｌｅ『天気』アプリ参照）

今年の慶大のチーム体制

昨年の予選会を支えた旧４年生たちが今春に卒業し、長距離ブロックはトップダウンの組織から、ボトムアップの組織へと変化していった。

今年で大学５年目になるエース・安田陸人は、長距離ブロック長に就任。昨年の予選会でチームを支えた石野・田口・弓田は３年生となり、上級生としてチームを引っ張る立場になった。そして慶大の異端児・成沢翔英が予選会に復帰。さらにケニア出身の留学生、クリントン・レマションがチームに加わった。

それでも長距離ブロック全体の選手数は依然として少ないままである。予選会の出走には最低でも１０人は必要なことを考えると、１人の怪我や離脱がチームにとって致命的になることは間違いない。

エントリーメンバー

選手名 学部学年 金丸蒼 医６ 芦野清志郎 理４ 稲生健人 経４ 杉森星彦 理４ 成沢翔英 環４ 安田陸人 商４ 石野日向 商３ 田口涼太 政３ 弓田一徹 環３ 松波一翔 環２ 村松駿平 総２ 川嶋悠 理１ クリントン・レマション 環１ 吉川響葵 文１ 渡邊航成 総１

＊ 赤字 は昨年出走した選手

昨年出走した６選手を中心に、１５人がエントリー。当日は最大１２人が出走となる。半分以上が、箱根予選会の出走が未経験のメンバーで構成されているのが特徴だ。

注目選手

注目選手は、悔しさを知る３人。

長距離ブロック長の安田陸人（商４・開成）は昨年、脚の痛みを抱えながら出走し、１６ｋｍ過ぎで途中棄権。それでも、走れない時期を乗り越え、５月の関東インカレでは３０００ｍＳＣで塾記録をマークし、４位入賞と復活を果たした。自ら「５年目は必ず見たい景色を見る」と意気込む安田が、今度こそ立川で激走なるか。

田口涼太（政３・慶應志木）が、陸上を本格的に始めたのは大学から。昨年の初ハーフマラソンとなった予選会ではチーム最速だった。今年４月には疲労骨折から復帰し、関東インカレのハーフマラソンなど大舞台を経験。今年は「個人４０番」を掲げ、チームを更に引っ張る意気込みだ。

今大会１番の注目選手は、２年前に予選会を経験し、今年予選会復帰を果たした成沢翔英（環４・山梨学院）だ。今年４月には１５００ｍで塾記録を樹立。６月には、日本選手権の１５００ｍに出場した。中距離で磨いたスピードをハーフマラソンでどう発揮するか。

他にも、昨年チーム３位の走りを見せた弓田一徹（環３・法政二）、同５位の石野日向（商３・横浜国際）ら中核に加え、ケニアから加入したクリントン・レマション（環１・M-PESA Foundation Academy）もエントリー。経験者の底上げと新戦力の力が、慶大の巻き返しには欠かせない。

予選会突破へ

「なぜ慶應は箱根駅伝に出ないのか」

こんな声が世間ではよく聞こえる。これは純粋な疑問なのか、それとも哀れみなのか、はたまた皮肉なのか。いずれにしろ、慶應という看板の大きさゆえに、期待や注目は重くのしかかる。

その問いに対する答えは単純で、残酷でもある。「予選会を突破できていないから」だ。箱根路に辿り着くには、予選会を１０位以内で突破することが必須。近年の結果を考えれば、これが決して容易なものではないことは明白である。しかし、ここで立ち止まるわけにはいかない。長距離ブロックの先代たちが燃やしてきた情熱は、今の選手たちの心に確かに受け継がれているのだ。何度箱根に嫌われても「白Ｋ」は立ち上がり、挑み続ける。

運命の一戦は、１０月１７日８時３０分号砲。この挑戦を、沿道やテレビの前で見届けよう。

記事：竹腰環、中原亜季帆、森田紗羽