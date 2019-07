【ソッカー（女子）】早慶戦直前企画②　「今年３人が入って勝てた。ってなったら本当に最高だと思う」一年生対談（髙橋・秦野・ブラフ）

【ソッカー(女子)】早慶戦直前企画② 「今年3人が入って勝てた。ってなったら本当に最高だと思う」一年生対談(髙橋・秦野・ブラフ)

