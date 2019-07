【ソッカー（女子）】関東リーグ後期第３節 首位相手に手応え掴む勝ち点１ 早慶戦に向け弾みとなる一戦に　筑波大戦

【ソッカー(女子)】関東リーグ後期第3節 首位相手に手応え掴む勝ち点1 早慶戦に向け弾みとなる一戦に 筑波大戦

Posted by keispo on 7/06/19 • Categorized as ソッカー女子,2019年度 ソッカー女子,ソッカー