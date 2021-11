【ラクロス（男子）】終始武蔵大を圧倒し、４年ぶりに関東学生リーグを制する／第３３回関東学生ラクロスリーグ戦FINAL

【ラクロス(男子)】終始武蔵大を圧倒し、4年ぶりに関東学生リーグを制する/第33回関東学生ラクロスリーグ戦FINAL

Posted by keispo on 11/09/21 • Categorized as 2021年度 男子ラクロス,男子ラクロス,ラクロス