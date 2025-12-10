【ソッカー（女子）】野口が最優秀選手！野村が最多得点選手に！チーム個人合わせて１０もの受賞！／関東大学女子サッカーリーグ戦２部表彰式

８日、関東大学女子サッカーリーグ戦２部の表彰式が行われ、 慶大ソッカー部女子は以下の賞を受賞した。

〈チーム賞〉

◯２部リーグ優勝

◯フェアプレー賞

〈個人賞〉

◯最優秀選手賞 野口初奈（環３・十文字）【初】

◯最多得点選手 野村亜未（総３・十文字）【２季連続２度目】

◯ベストイレブン

ＤＦ 小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、 RB大宮アルディージャWOMEN内定）【初】

ＭＦ 野口初奈（環３・十文字）【初】

米口和花（総２・十文字）【 初】

ＦＷ 野村亜未（総３・十文字）【２季連続２度目】

◯出場記録特別賞 坂口芹（総４・仙台大学附明成）

○新人賞 森原日胡（総１・作陽学園）

主将・小熊のコメント

「今シーズンの目標であった１部昇格を果たすとともに、 私たちが掲げたビジョンである『賢く泥臭く、虜にさせる』 を体現しながら、 ２部優勝という形で今シーズンを終えられたことをとてもうれしく 思っています。決してこの結果は私たちだけの力ではなく、 歴史を積み重ねてくださった先輩方や、 ソッカー部女子に関わってくださったすべての皆様のおかげだと思 っています。来シーズンは１部での戦いとなりますが、 慶應らしく戦ってくれると思います。 引き続きソッカー部女子の応援よろしくお願いいたします。」

最優秀選手・野口のコメント

「この度、 最優秀選手賞をいただきました慶應義塾体育会ソッカー部の野口初 奈です。この１年は私自身にとって大きな成長の年でした。 昇格という形でチームに貢献できた点も嬉しく思います。また、 日頃から支えてくださっている監督、スタッフ、保護者、ＯＢ、 ＯＧの皆様には心より感謝申し上げます。 来年度は１部の舞台でチームの力になれるよう、 これからも努力し続けます。 今後ともご声援のほどよろしくお願いいたします。」

詳報は後日お届けします！

（記事：吾妻志穂、柄澤晃希、水野翔馬）