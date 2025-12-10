【ソッカー（女子）】野口が最優秀選手！野村が最多得点選手に！チーム個人合わせて１０もの受賞！／関東大学女子サッカーリーグ戦２部表彰式

ソッカー女子
８日、関東大学女子サッカーリーグ戦２部の表彰式が行われ、慶大ソッカー部女子は以下の賞を受賞した。
 

〈チーム賞〉
◯２部リーグ優勝
◯フェアプレー賞
 
〈個人賞〉
◯最優秀選手賞 野口初奈（環３・十文字）【初】

最優秀選手賞の野口

◯最多得点選手 野村亜未（総３・十文字）【２季連続２度目】

２１得点で２季連続最多得点選手の野村

◯ベストイレブン　
ＤＦ 小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定）【初】

ベストイレブンの主将・小熊

ＭＦ 野口初奈（環３・十文字）【初】
　　 米口和花（総２・十文字）【初】

ベストイレブンの米口

ＦＷ 野村亜未（総３・十文字）【２季連続２度目】
 
◯出場記録特別賞 坂口芹（総４・仙台大学附明成）

出場記録特別賞の坂口

 
○新人賞 森原日胡（総１・作陽学園）

新人賞の森原

 
 
主将・小熊のコメント
「今シーズンの目標であった１部昇格を果たすとともに、私たちが掲げたビジョンである『賢く泥臭く、虜にさせる』を体現しながら、２部優勝という形で今シーズンを終えられたことをとてもうれしく思っています。決してこの結果は私たちだけの力ではなく、歴史を積み重ねてくださった先輩方や、ソッカー部女子に関わってくださったすべての皆様のおかげだと思っています。来シーズンは１部での戦いとなりますが、慶應らしく戦ってくれると思います。引き続きソッカー部女子の応援よろしくお願いいたします。」
 
最優秀選手・野口のコメント
「この度、最優秀選手賞をいただきました慶應義塾体育会ソッカー部の野口初奈です。この１年は私自身にとって大きな成長の年でした。昇格という形でチームに貢献できた点も嬉しく思います。また、日頃から支えてくださっている監督、スタッフ、保護者、ＯＢ、ＯＧの皆様には心より感謝申し上げます。来年度は１部の舞台でチームの力になれるよう、これからも努力し続けます。今後ともご声援のほどよろしくお願いいたします。」
 
 
詳報は後日お届けします！
 
（記事：吾妻志穂、柄澤晃希、水野翔馬）
