【レスリング】佐藤秀一郎　久々の白星で一歩前進　メダル獲得は来年へ／令和７年度レスリング天皇杯全日本選手権　１日目

１２月１８日から２１日にかけて行われたレスリング天皇杯全日本選手権。１日目となる１８日には男子フリースタイル９２㌔級と男子グレコローマン９７㌔級に佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）が出場した。グレコローマンでは久々の勝利を記録するも、メダル獲得とはならず。天皇杯での入賞は来年度にお預けとなった。

２０２５年１２月１８日（木）＠駒沢体育館

【試合結果】

〈男子フリースタイル９２㌔級〉

２回戦

●佐藤秀一郎（慶大）［VPO 6:00=1-9］藤田龍星（日本大学）○

〈男子グレコローマン９７㌔級〉

１回戦

○佐藤秀一郎（慶大）［VFA 1:45=8-2】岡大智（拓殖大学）●

準々決勝

●佐藤秀一郎（慶大）［VSU 1:52=0-11］塩川貫太（長野県競技力向上対策本部）○

フリースタイル９２㌔級とグレコローマン９７㌔級、両方での出場を果たした佐藤秀一郎（環３・八千代松陰）。メダル獲得に向け、まずはフリースタイル９２㌔級での勝利を目指す。

１回戦をシードで突破し、挑んだフリースタイル９７㌔級２回戦。試合を優位に進めたい佐藤だったが、なかなか相手のペースを掴みきれず。第１ピリオドを１ー６で折り返す。迎えた第２ピリオドでは、果敢に攻撃を仕掛けるも、相手のペースを崩しきれず。１ー９でポイント判定負け。グレコローマンでの勝利を目指すこととなった。

フリースタイルの試合から数十分後、次はグレコローマン９７㌔級の１回戦に出場。序盤に２点を失うも、相手を上から叩き落とす４点技を決め４ー２とする。そのまま、佐藤優位で試合が進むと、上手く相手の体勢を崩し、わずか１分半でフォール勝ち。公式戦での勝利から遠ざかっていた佐藤だったが、得意の形で見事１勝をもぎとり、準々決勝進出を果たした。

続く準々決勝では、社会人選手と対戦。序盤は拮抗した展開が続くも、０－３でパッシブを取られると、回転技を決められ、０－７とされる。必死に食らいつく佐藤だったが、最後は４点技を決められ、０－１１でテクニカルスペリオリティ負け。今年度の活動に幕を下ろす形となった。

メダル獲得とはならなかったものの、内閣総理大臣杯、東日本選手権と苦しい戦いが続いただけに、価値のある１勝をもぎとった今大会。４年目となる来年度はどのような活躍を見せてくれるのか。佐藤の「ド根性」に2026年は期待したい。

（取材、記事：塩田隆貴）