【レスリング】岡澤ナツラ　大学入学後初の日本一で世界選手権出場決定！　瀧澤＆菅原は３位入賞／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０２６年Ｕ２０

４月２５日。ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０２６年Ｕ２０が開催された。慶應義塾高レスリング部の長沼一汰（３年・調布市第七中学校 ）はフリースタイル６５ｋｇ級に出場。粘り強い戦いを見せるも４回戦（ベスト８）に終わった。

慶大レスリング部からは３選手が出場。 フリースタイル６１ｋｇ級の菅原大志（商１・慶應） は素早いタックルを武器に勝ち上がるも、 準決勝で敗れ２年続けて３位。 優勝を期して臨んだフリースタイル７４ｋｇ級の瀧澤勇仁（経２・ 慶應）は準決勝で強敵・吉田アリヤにあと一歩及ばず３位。 優勝候補と目されたフリースタイル８６ｋｇ級の岡澤ナツラ（ 法２・慶應）は圧倒的な強さで勝ち上がり、 全試合完封のテクニカルスペリオリティ勝ちで優勝を収めた。 岡澤は８月に行われる世界選手権の出場も決まった。

２０２６年４月２５日 ＠横浜武道館

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０２６年Ｕ２０



【試合結果】

フリースタイル６１ｋｇ級

２回戦

菅原大志（慶應義塾大学）［VSU 2:37=10-0］小林篤弥（関西学院大学）

３回戦

菅原大志（慶應義塾大学）［VSU 1:02=10-0］福田力（賀茂）

４回戦

菅原大志（慶應義塾大学）［VPO 6:00=4-0］花原大翔（日本体育大学）

準決勝

菅原大志（慶應義塾大学）［VPO 6:00=4-8］田島翼（日本大学）

フリースタイル６５ｋｇ級

１回戦

長沼一汰（慶應義塾高校）［VSU 2:09=10-0］眞栄田空斗（九州共立大学）

２回戦

長沼一汰（慶應義塾高校）［VSU 0:45=11-0］小津尊琉（天理大学）

３回戦

長沼一汰（慶應義塾高校）［VPO 6:00=7-1］佐藤秀磨（青山学院大学）

４回戦

長沼一汰（慶應義塾高校）［VPO 6:00=4-10］下田瑛太（日本体育大学）

フリースタイル７４ｋｇ級

１回戦

瀧澤勇仁（慶應義塾大学）［VSU 0:26=10-0］廣瀨羚夢（帝塚山大学）

２回戦

瀧澤勇仁（慶應義塾大学）［VSU 3:50=11-0］加藤源大（専修大学）

３回戦

瀧澤勇仁（慶應義塾大学）［VSU 2:24=10-0］山崎魁良（東洋大学）

準決勝

瀧澤勇仁（慶應義塾大学）［VPO 6:00=1-5］吉田アリヤ（日本大学）

フリースタイル８６ｋｇ級

２回戦

岡澤ナツラ（慶應義塾大学）［VSU 0:37=10-0］田上 力斗（日本大学）

３回戦

岡澤ナツラ（慶應義塾大学）［VSU 0:45=11-0］安井 薙颯（九州共立大学）

準決勝

岡澤ナツラ（慶應義塾大学）［VSU 1:37=10-0］佐藤 和（東洋大学）

決勝

岡澤ナツラ（慶應義塾大学）［VSU 1:32=10-0］甫木元起（日本体育大学）

〈スコア見方〉

（例）［VSU、4:30=11-1］

・VSU→勝利方法、詳しくは下の図を参照

・4:30→試合終了時間（この場合は試合開始から４分３０秒後に試合終了）

・11-1→試合終了時の点数（フォールによる勝利は点数を問わない）

VFA victory by fall フォールによる勝利 VIN victory by injury 負傷棄権による勝利 VCA victory by 3 caution 警告3回による勝利 VSU victory by technical superiority テクニカルスぺリオリティ（10点差） VPO victory by points ポイント判定勝ち VFO victory by forfeit 不戦勝 危険試合による勝利 DSQ disqualification 罰則による失格 2DSQ double disqualification 両者失格

慶應義塾高校の長沼一汰（３年・調布市第七中学校）はフリースタイル６５㌔級に参戦。初戦は１０－０でテクニカルスペリオリティ勝ちをおさめると、続く２回戦でも回転技で得点を奪い、わずか１分で１１－０のテクニカルスペリオリティ勝ちを決め切る。

３回戦では佐藤秀磨（青学大）と対戦。厳しい戦いになることが予想されたこの試合。序盤は拮抗した展開が続き、０－１で第１ピリオドを折り返す。第２ピリオド開始直後に相手の背後を奪い２－１と逆転すると、またも相手の体勢を上手く崩し、６－１でポイント判定勝ち。またも大学生相手に見事な勝利をおさめた。４回戦では相手に押し出されるなど第１ピリオド終了時点で０－４とされる。その後０－８とされるが、試合終了間際に相手の背後を奪い４点を取るも、時間切れ。４回戦敗退に終わった。

昨年の同大会では高校３年生ながら大学生の雄に立ち向かい、３位に輝いた菅原大志（商１・慶應）。初戦と２回戦は、組み手で間合いを作りながら相手の足に高速タックルを立て続けに決め、完封のテクニカルスペリオリティ勝ち。転じて３回戦は接戦に。菅原が先にパッシブを受けるが、相手が直後に連続でパッシブを受け、アクティビティタイムで得点を許さなかった菅原が先制。さらに、場外技で１点追加し、２―０で第１ピリオドを終える。第２ピリオド開始早々。足を取られ、逆転のピンチを招く。しかし、相手の攻撃を冷静にかわしながら足を取ってイーブンの状況に持ち込むと、テイクダウンで２点追加。これが大いなる価値を持つプレーとなり、４―０で勝利。準決勝に駒を進める。

準決勝の相手は同学年の田島翼（日本大学）。開始１分４０秒頃に得意のタックルから先制し、２―０とリードで折り返す。第２ピリオドは早々に動く。田島がタックルを決めるも、菅原がひっくり返して２点を追加。しかし、田島がすぐさまコントロールして２点を返し、４―２となる。中盤には菅原がタックルで相手を崩すも決めきれず、連続テイクダウンを浴びて４―６と逆転を許す。残り４０秒。右足へのタックルでチャンスを迎えるも、ポイントに持ち込むことはできず。テイクダウンで２点を追加され、押さえ込まれたまま試合終了を迎えた。

準決勝は紙一重の戦いだった。タックルは十二分に機能していただけに、そこから攻め切ることができれば、さらなる結果がついてくるだろう。

昨年の同大会では、準優勝に終わった瀧澤勇仁（経２・慶應）。初戦は廣瀨羚夢 （帝塚山大）と対戦。回転技で得点を奪い、試合開始わずか２５秒で１０－０のテクニカルスペリオリティ勝ち。続く２回戦も、５－０で第１ピリオドを折り返すと第２ピリオド開始直後に回転技で６点を奪い、１１－０でテクニカルスペリオリティ勝ち。難なく３回戦進出を決めた。

３回戦は山崎魁良（東洋大）と対戦。開始１分で４－０とすると、その後も相手の体勢を上手く崩し、第１ピリオドが終わる前に１０ー０のテクニカルスペリオリティ勝ちを決めた。準決勝では強敵・吉田アリヤ（日大）に挑む。２度相手に押し出されるも、瀧澤も相手を押し出し返し、第１ピリオドを１－３で折り返す。しかし、続く第２ピリオドでは上手く攻撃を仕掛けることが出来ず。１－５で試合に敗れた。

高校時代は数々のタイトルを獲得し、今大会の優勝候補と目されたフリースタイル８６ｋｇ級の岡澤ナツラ（法２・慶應）は圧巻の戦いぶり。初戦からの３試合を全て２分足らずの完封テクニカルスペリオリティ勝ちで決勝に進出する。

大学入学後初の日本一へ。決勝も甫木元起（日本体育大学）を相手に、圧倒的な強さを見せつける。開始２５秒で２点を先制すると、目にも留まらぬスピードで豪快な反り投げを繰り出し、４点を追加。直後にテイクダウンで２点を挙げると、最後は場外技に相手の場外逃避が重なり、一挙２点を獲得し勝負あり。１０―０。わずか１分３２秒で試合を決める王者のレスリングで優勝を果たした。

試合終了の瞬間。岡澤が珍しく咆哮し、喜びを露わにした。大学入学後はいつもあと一歩のところで届いていなかった優勝という結果。金メダルをついに首から下げ、表彰台で笑顔がこぼれた。

慶大レスリング部からは、Ｕ２０のフリースタイル８６ｋｇ級・岡澤とＵ２３のフリースタイル９７ｋｇ級・佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）が世界選手権に出場する。

【インタビュー】

瀧澤勇仁（経２・慶應）

――今の率直な気持ち

「悔しい」の一言です。やっぱり世界を目指してたので。 準決勝で勝って、決勝に行って優勝するのが目標というか通過点だと思ってたんですけど、悔しい結果になってしまいました。

――試合を振り返って

準決勝は山場になると思っていたので、どんな試合展開も想像して、準備をしてきました。場外に押し出されることが多かったので、 反転して背後を取ることを考えてたり、チャンスがあればタックルは取れるかなと思っていて。序盤は押し出されて負けていたので、どこかで押し出したり、２点取ることが出来れば勝てるかなと思ったんですけど、取り切れなかったですね。

――次の目標

次の明治杯は出場するんですけど、明治杯はオリンピック階級なのでメダルを取れればいいかなと思います。インカレや内閣総理大臣杯など大学生の大会でタイトルを取ることを目標にやろうと思います。あと注目度は低いですが一応ビーチレスリングも出るので（笑）、そこでは世界大会進出を決めたいです。

菅原大志（商１・慶應）

――今の気持ち

素直に悔しいですね。もう少しできたなというのはあります。

――大学でのデビュー戦となった

７ヶ月ぶりの試合で楽しかったですし、緊張感ないと言ったら良くないですけど、楽しんで試合できました。

――足へのタックルが随所に見られたが、戦いぶりを振り返って

勝ってる中でも攻めるというのはできた部分なので、その面は良かったと思います。

――課題を挙げるなら

スタミナと、テクニカルもしくはフォールできる決定力をもう少し身につけられたらと思います。

――今後の４年間の目標

あまりゴールは考えていないので、自分のレスリングを、自分の楽しいレスリングをできたらと思います。

岡澤ナツラ（法２・慶應）

――今の気持ち

先日インタビューしてもらった時に「相手を圧倒して日本代表を勝ち取る」と言って、それを有言実行できたので、すごく嬉しいですし、ホッとしています。

――今日は全試合圧勝となったが、振り返って

準決勝まではいろいろな技を試しながら、決勝に向けて３試合準備しました。（決勝は）接戦になると思っていて、いつもは疲れを感じてどこか弱気になって、点数を取られて「負けるかも」と思ったときに負けがちなので、今日は６分間自分が攻めきって、描いた内容通りにできるように意識していました。１０―０になるとは思わなかったですが、相手を圧倒するという目標を達成できて、準備していたことがつながって良かったと思います。

――大学入学後初の金メダル

去年はメダル取れたとは言え優勝することはできなかったので、最後負けて終わるというのは自分の中でどうしても悔しいものがあって、去年負けても腐らずに努力して２０２６年いいスタートが切れて良かったと思います。

――以前、インタビューで話していたように「日本の８６㌔級には岡澤ナツラがいる」という存在感を示す戦いぶりで世界への切符を掴んだ。世界選手権への意気込み

世界選手権に行くためにここは優勝しなければいけないけど、あくまで通過点で、本当の目標はやはり世界選手権でチャンピオンベルト獲るというのが目標なので、今度も有言実行できるように頑張ります。

（取材：柄澤晃希、塩田隆貴）