【ラクロス（男子）】白熱のオールスターは６ー７で社会人に軍配　４Qに学生が４得点の猛追 　慶大から４選手／A１ ALL STAR GAMES 2025 vs社会人クラブ

日本トップレベルの選手たちが集結するA１ ALL STAR GAME 2025に、慶大男子ラクロス部から４選手が出場。G・岩城敦大（法３・慶應）、MF・中西海（経４・海城）、前副将／FO・鈴木ケン春海（商４・慶應NY）、DMF・関志翔（政４・國學院久我山）が会場を盛り上げた。試合では、社会人チームが要所で強さを発揮。第３Q終了時点で、学生チームは２－６の４点ビハインドと苦しい展開に。後がない第４Q、ここで学生チームが意地のラクロスを展開する。積極的な攻撃が功を奏し、学生チームは立て続けに４点を追加。土壇場で６－６の同点に追いつくと、会場のボルテージは最高潮に。勢いを味方に逆転勝利を掴みたい学生チームでしたが、得点直後のFOからそのまま７点目を叩き込まれ、この１本が決勝点に。６ー７と僅かに及ばず、白熱のALL STAR GAME 2025は社会人チームの勝利で幕を閉じた。

2026年1月31日（土）＠駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場

♢得点♢

１Q ２Q ３Q ４Q FINAL 学生 １ ０ １ ４ ６ 社会人 ２ １ ３ １ ７

◇スタメン

ポジション #背番号 名前（所属） AT

＃３ 奥山廉汰郎

（明学大３年）

＃８ 長野将也

（岡山大３年）

＃25 キーン丈治

（福島大３年）

DMF ＃26 関志翔

（慶大／政４・國學院久我山）

LMF ＃10 後藤遼真

（岩手大４年） DF ＃12 中園侑希

（京大４年） ＃17 宇野哲平

（同志社大４年）

＃19 近藤浩純

（日体大３年）

G ＃23 松田涼平

（名古屋大４年）

FO ＃４ 赤松風幸

（大阪大４年）

フィールド中央に膝をついたのは、大阪大４年のFO・赤松風幸。試合は学生チームのポゼッションで幕を開けるが、最初の攻撃で得点を奪うことはできない。オフェンス中にグラウンドボールが発生すると、ここは社会人の技術力が光り相手ポゼッションに。そして開始１分、チェイスから一気に切り込まれ、先制点を献上してしまう。その後も立て続けに５本のシュートを放たれるが、DF・近藤浩純（日体大３年）と DMF・渡邊悠人（成蹊大４年）で軌道をずらし、DF・宇野哲平（同志社大４年）がチェイスで攻撃権を奪還する。再びボールを奪われた場面ではDF３枚でボールダウンを誘い、LMF・須藤航一朗（同志社大３年）から一気に敵陣へ。相手の反則で数的有利の好機を迎えるが、パスミスから追加点を許し０ー２と離される。それでも、慶大DMF・関志翔（政４・國學院久我山）が厳しいチェックでボールダウンを誘い、クリアに成功。学生チームはパスを回してボールを落ち着けると、MF・山田泰成（東大４年）が正面からボールを叩き込み１ー２。オールを漕ぐゴールパフォーマンスで会場を盛り上げる。そして、慶大FO・鈴木ケン春海（商４・慶應NY）がポゼッションを勝ち取り、AT・奥山廉汰郎（明学大３年）がゴールに迫ったところで第１Qが終了する。

続く第２Qでは、赤松風幸のFOから慶大MF・中西海（経４・海城）とAT・キーン丈治（福島大３年）でゴールに迫っていく。守備では、G・松田涼平（名古屋大４年）がアンダーの難しいシュートに反応すると、MF・城戸口桜輝（明学大３年）とDMF・渡邊悠人で敵陣へ展開する。MF・秋山瑠斗（北海道大３年）が一気に切り込むも、これは相手Gの守備範囲。攻守が激しく入れ替わる中、３分にはグラウンドボールをAT・山中健太郎（徳島大３年）が敵陣でスクープ。攻撃のタイムアウトを経て、MF・中道智大（関学大３年）とAT・山中が立て続けにシュートを放つも、学生チームがファウルを取られてマンダウン。DMF・木下凜人（同志社大４年）の素晴らしいパスカットも光るが、ファウルからクリース内への侵入を許し１ー３。直後のFOでは、LMF・ 後藤遼真（岩手大４年）の素晴らしいグラウンドボールでポゼッションを獲得する。明学AT・奥山廉汰郎と慶大MF・中西を中心にゴールに迫るが、厳しいチェックを前に決定機が生まれない。前半終了間際には、再び慶大DMF・関志翔のグラウンドボールから、今度はAT・米本颯嵐（福岡大４年）がゴーリーとの１on１に持ち込むが、ここで相手Gのビッグセーブ。追加点を奪えないまま、１ー３で試合を折り返す。

学生チームのポゼッションで再開した第３Q。立ち上がりからMF・秋山瑠斗がシュートを放つも、リバウンドをそのままゴールに運ばれ１ー４。チャンスを活かし切ることができないまま、ビハインドが膨らんでいく。それでも、DF・髙田浩志郎（福岡大３年）のマッチアップから、DF・近藤浩純の好守で社会人のペースを乱すと、相手のパスミスからアウトオブバウンズでターンオーバーに成功する。MF・田口光成（名古屋大４年）のアンダーシュートは相手DFに弾かれるが、AT・山中健太郎がルーズボールをしっかりとキープ。ゴール前にパスを出すと、最後はこぼれ球をAT・長野将也（岡山大３年）が叩き込み２ー４。直後のFOでは、慶大の鈴木ケン春海が社会人相手に一瞬でポゼッションを奪い取る。MF・山田泰成は裏を使いながらゴール前に侵入するも、社会人の厳しいマッチアップを前にファンブル。ここは相手Gに抑えられてしまう。さらに、ゴール裏からの素早い攻撃で１点を献上し、２ー５の３点ビハインドに。社会人の徹底したディフェンスに苦戦するが、守備では慶大の守護神・岩城敦大（法３・慶應）のセーブが炸裂する。しかし、最後は捲られて２ー６と大きく突き放されたところで第３Qが終了する。

４点ビハインドと後がない第４Qは、相手の反則により学生ポゼッションで幕を開ける。AT・キーン丈治のシュートリバウンドを、ゴール前に走り込んできたAT・長野将也がゴールネットに突き刺しまずは１点。さらに、ゴール前に侵入した慶大のMF・中西海がシュートを放つも、これは相手Gの正面。得点を奪うことはできない。それでも、残された時間の中で積極的に攻撃を展開していく学生チーム。慶大G・岩城敦大のセーブから、駆け上がったDMF・木下凜人が自らゴールネットを揺らし４ー６。会場は大歓声に包まれる。熱狂冷めやらぬ中、今度は赤松風幸がFOを一瞬で制して圧巻のゴール。立て続けに３点を奪い、残り６分で５ー６の１点差に迫る。またもG・岩城の好セーブから、赤毛丈真（明学大４年）、田口光成、中道智大、秋山瑠斗らMF陣が幾度もシュートを放つが、ゴールネットを揺らすことはできない。学生チームが試合を支配し、残り３分にAT・奥山廉汰郎がグラウンドボールをスクープしたところで攻撃のタイムアウト。激しい攻防が繰り広げられる中、AT・長野がDF２枚をいなしてゴール。土壇場で学生チームに同点弾が生まれる。歓喜も束の間、数的有利の中でFOからそのまま失点。再び１点のリードを許し、これにはG・岩城も天を仰ぐ。最後まで果敢にゴールへと迫った学生チームだが、ここで試合終了のホイッスル。６ー７と僅かに及ばず、白熱のALL STAR GAME 2025は社会人チームの勝利で幕を閉じた。

（取材：長掛真依）