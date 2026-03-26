【ソッカー（女子）】大学リーグの前期日程が発表　開幕節は４月４日に十文字学園女子大学戦　リーグ戦５季ぶりの早慶戦は６月１３日／第４０回関東大学リーグ１部

３月２５日、第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦の日程が発表された。５季ぶりに１部を戦う慶大ソッカー部女子の開幕節は４月４日、１０：００キックオフのアウェイ・十文字学園女子大学戦。大学リーグでは５季ぶりとなる早慶戦は６月１３日にアウェイで開催される。なお、前期とホーム／アウェイを入れ替えて行う後期の日程は後日発表される。

２５年、２部優勝という形で１部自動昇格を達成した慶大。２１年以来５季ぶりの１部の舞台で、“インカレ出場”（＝８位以上）を目標に戦う。

開幕節は昨季１部３位の強豪・十文字学園女子大学に挑む。５季ぶりの１部勝ち点、１９年１０月２０日以来２３５８日ぶりの１部通算７勝目を目指し、アウェイの地で戦う。

第２節は、昨季２部３位から入れ替え戦を制して１部昇格を達成した順天堂大学をホーム・下田グラウンドに迎える。昨季は慶大がシーズンダブルを果たしており、後期第６節での新主将・野村亜未（新総４・十文字）の劇的決勝弾も記憶に新しい。また、１６年に１部通算３勝目を挙げた相手でもある。

第３節は東洋大学とのアウェイマッチ。２季連続関東大学女王を相手にどんな戦いを見せられるか。

第４節の相手は日本体育大学。インカレ通算３４大会のうち１９回で優勝している”インカレの絶対女王”とのアウェイマッチに臨む。

第５節はホームで、昨季インカレ女王の強敵・山梨学院大学戦。

第６節はアウェイで東京国際大学戦。１８年に１部通算４勝目を挙げた相手だ。

第７節はホームで神奈川大学戦。１５年１０月４日。慶大が１部で歴史的初勝利を挙げたのが、この神奈川大学とのゲームだ。

第８節はアウェイでの国士舘大学戦。昨季、１勝１敗（０―２，２―０）と全くの五分の戦いを繰り広げ、唯一の１部自動昇格枠である２部優勝を最終節まで争ったライバルを相手に、どんな試合を展開できるか。アウェイ・町田キャンパスでの昨季後期第２節。慶大が首位の国士舘大を下して２位から首位に浮上した一戦で２ゴールを挙げた新副将・髙松芽衣（新環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）の活躍にも大いに期待がかかる。

慶大のインカレ史上最高成績は１８年のベスト１６。そのベスト１６で慶大に土を付けたのが、第９節にホームで相まみえる帝京平成大学だ。慶大はそれ以降、インカレからは遠ざかっている。

第１０節はホームの日本大学戦。昨季は皇后杯東京都予選の２回戦で激突し、０―２で敗れた。１部リーグの舞台でリベンジを果たしたい。

そして、前期リーグのトリを飾るのがアウェイでの伝統の一戦・早慶クラシコ。通算２４回の定期戦と大学リーグでも勝利した経験はない慶大。チームの歴史を変える白星を挙げたい。

（記事：柄澤晃希）