【ソッカー（男子）】国立を「得点」で沸かせ　勝利を呼び込むゴールゲッター　田中 佑紀×米田壮志／早慶クラシコ２０２６直前企画第５弾

今年で７７回目を迎える早慶サッカー定期戦が８月１１日（火・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われる。ソッカー部（男子）は昨年に続く早慶戦連覇目指し、２年ぶりに国立競技場のピッチに立つ。今回ケイスポでは選手だけではなく、グラウンドマネージャーやアナリスト、監督などさまざまな役職の方にインタビューを行い、それぞれが抱える想い、そして早慶戦への意気込みを伺った。第５弾となる今回は、 米田壮志（商３・都立青山高/横河武蔵野FC U-18）、田中佑紀（法３・桐蔭学園）にインタビューを行った。

ーー他己紹介

田中→米田：私生活では、本当にいろんな人と仲良くなっていて、大学生活を謳歌している選手だけど、ピッチに入ったら得点という所でもそうだし、（相手ディフェンスの）背後へのランニングもそうだし、毎日フォワードとしてすごくいい選手だなと思っています。

米田→田中：佑紀（＝田中）は、『ザ・フォワード』という感じで、小学校の時からずっとフォワードをやっているだけあって、動き出しとかそういう部分ですごくいい選手で。ピッチ外はこの接しづらいシャイな感じに見えて意外と自分からいろんな先輩に絡みに行くのが面白いなっていうギャップで見ています。

ーー２人の仲は

米田：１年から仲いいわけではないですけど、最近２，３年になってからオフとか一緒にお風呂行ったりとか。２年になる前に延世大学に留学みたいのがあって、それに一緒に行って、そこで仲良くなったと思います。（笑）

ーー自身の強みは

米田：僕は左利きで、（左足での）シュートのところは結構練習しているので、そこは自分の武器かなって思います。

田中：僕は動き出しのところとポストプレイのところは武器かなって思っています。

ーーここまでのシーズンを振り返って

米田：自分は個人としては最初のほうはずっとBチームにいて、怪我とかの関係もあってトップチームに呼んでもらって試合に出られたっていうのもあったので、今季の前半戦は自分の中では激動な感じだったんですけど。

田中：僕は最初のほうは結構コンスタントに（試合に）出られていたんですけど、なかなかシーズンの後半になってからあんまり試合に絡めなくて、最終的にはあんまりうまくいかなかった雰囲気かなって思ってて。チームとしてもここまで２部で８位という全く望んでいた結果ではないので、チームとしてもあんまりうまくいかなかったっていうのが印象です。

ーーここまでで印象に残っているプレーは

米田：自分は初めてスタメンで出た東京国際大戦で、逆転勝ち越しゴールが獲れたので、そこが一番試合では印象強いですね。

田中：印象的なプレーか…

米田：PKちゃう？（笑）

田中：自分は開幕戦で初めて関東リーグ出てPKもらって自分で蹴ったんですけど、それをしっかり止められてっていうのが印象的といえば印象的かもしれないです。

ーー中町監督のサッカー・慶大のサッカーはどういうものか

米田：ボールをしっかり保持して下からビルドアップでつないでいって、ズレを生んで数的優位をつくっていって、最終的にはウイングの選手だったりが、「ブレイク」って呼んでいるんですけど裏抜けて、どんどんシュートとかクロスまでっていう。

田中：やらなきゃいけないこととかチームとして何を目指しているのかみたいなものを（中町監督が）はっきり提示してくれるのでやりやすさはありますし、うまくいかなかった時にある程度こうしたほうがいいみたいなところまで言ってくれるので、ある程度戦術が確立されているからこそやりやすいかなって思っています。

ーーW杯を見てなにか刺激をもらったか

田中：俺も米田もだと思うんですけど、やっぱ１年の頃あんまり接点はなかったんですけど同じグラウンドにいた塩貝（＝塩貝健人）さんがオランダ戦っていう大事な場面で出て、なんかすごく遠い存在になってしまったんですけど、どこか身近に感じてしまうのもあって。そういった意味ではこれまでのW杯とは違うような印象で見てました。

ーー塩貝選手と今も交流はあるか

田中：前１回練習に来たので、そこで一緒にシュート練習やったりしたっていう感じです。

ーー自分の中で大切にしているモットーとか考えはあるか

米田：モットーむずいな（笑）。ある？

田中：いやモットーか。頑張ることじゃないっすか（笑）。

米田：大事にしていること？（笑）

田中：全力で楽しむとかじゃない？

米田：やっぱり楽しむ心を忘れないことが大事だと思います。サッカーとかも全部楽しいからやっぱうまくいくと思うので。「楽しむ」ということでお願いします。

ーー自分で大切にしている習慣・ルーティーンはあるか

田中：自分結構怪我が多かったのでこれまでサッカーで。練習の１時間前くらいに来てストレッチであったりとか、軽く筋トレとまではいかないですけどちょっと筋肉に刺激入れるみたいなことをやったら意外と怪我しない体になって。でも「頑張る」っていうのもある程度量をこなすとか、サッカーにリソースを割くみたいな意味で言ったんですけど、そういった意味では怪我しないメンテがないときついと思うので、そこは結構ルーティーン化できたかなって思います。

米田：自分は練習後にアイスバスに入ることと、あとは試合の２、３日前にサウナは結構行っているかなって感じです。

ーー慶大のソッカー部に入部してなにか変化とかそこからなにかえられたことはあるか

米田：自分は高校時代クラブチームで「部活」というのを１回も経験していなかったので、慶應に入って初めて、部活の組織で動くとか他人に目を向けて一緒に切磋琢磨してやっていくみたいなところは全然なかったので。サッカー以外の面での人間成長とかの部分を大事にしている部だと思うので、サッカーしているだけでよかった高校時代とは全然違っていろいろ同期から学んだりとかもしています。

ーー同期から何を学んだか

米田：サッカーに対する向き合い方とか、そういう部分で勉強になる部分が多かったです。

ーー田中選手は

田中：僕は一応高校の部活にいたんですけど、全然慶應とは毛色が違う部活で、本当に慶應はすごく規律を重んじているし、ある程度同期の中でも至らない点を指摘しあったりとかそういうある種サッカーとは違う部分もすごく大切にしているので、そういったところでギャップはありました。

ーーオフはどのように過ごしているか

米田：オフは結構自分はリフレッシュするタイプなので、同期とドライブして温泉行ったりとか結構リフレッシュに自分は全振りしちゃってという感じです。

田中：僕も最近は結構リフレッシュするようにしていて、去年とかはオフの日もちょっと蹴ろうかなって思ってたんですけど、なんか体も疲労とかの溜まり方もちょっと変わってきて、やっぱりリフレッシュが大事かなって思って最近は同期と本当に温泉行ったりとか、小旅行みたいな感じで遠く行ったりとかしています。

ーー最近はどこへ

田中：最近は伊豆。同期の別荘があってそこにちょっと何人かで行きました。

ーー仲がいい4年生は

米田：一緒に延世大学に行った宮地君（＝宮地正大、政4・市川／ブリオベッカ浦安U-18）か、１年の時から今グラマネの沖本さん（＝沖本夏斐、法４・慶應）は僕らの面倒を見てくれていて、仲いいかなって（笑）。

田中：宮地君はもちろんですけど、川野さん（＝川名駿佑、総４・興國）とか、２人で温泉行ったりしたりとか。松下君（＝松下伊吹、経4・渋谷教育学園幕張／ジェフユナイテッド市原・千葉U-18）とか快君（＝渡辺快、政４・慶應） とかとご飯行ったりとか。本当に全員と仲良いと思ってるんですけど、特に仲がいいのは今挙げた方たちかなと思っています。

ーー逆に仲がいい後輩は

米田：僕は小中高まで同じだった太田青銘（政２・慶應志木／ 横河武蔵野FC U-18）っていう１個下がいるので、別にごはんとか連れて行っているわけじゃないですけど（笑）、日吉のごはん屋さんで遭遇したらおごるみたいな文化があるんですけど、その時は自分が出すようにしてます。

田中：山本凉（法２・桐蔭学園）じゃないですか。僕あんま後輩とあるわけじゃないので（笑）。高校のときもある程度一緒に（試合に）出たりとかしましたし、最近も一緒にずっと同じカテゴリーでやっているので、そこで結構サッカーのこと話したりとか、学部学科が一緒なのでテストのこととか話したりしています。

ーー国立で早慶戦ができるということへの考え

米田：自分は高校が国立競技場のほぼ真横で、毎朝通学の時に見ていて、自分クラブチームだったんで高校選手権とか出られなかったので。小学校同じチームだった奴とかが高校選手権に出ているのを見ていいなという風には思っていたので、早慶戦という舞台を国立で開いてもらってすごく貴重な機会だと思うし、憧れの場でもあると思います。

田中：国立は５月に行われた日本代表の試合を実際に見に行って、やっぱり国立の大きさとかすごく感じたし、重要な試合は国立でやるっていう勝手なイメージが自分の中であって、そこで大学生の自分がプレーするチャンスがあるというところで、すごく国立に対して憧れみたいなものはあります。

ーー慶應の注目選手

米田：三浦大其（経３・慶應）。

田中：じゃあ俺は大次郎（＝福井大次郎、経３・慶應義塾高／横浜F・マリノスユース）でお願いします。

ーー早大の印象

米田：自分は試合したことないですけど、すごく堅実で、個々が目立って、つえーチームだなって思います（笑）。

田中：本当に小学校から知っているような学生の代表が揃っていて、個の能力みたいなところもそうですし、チームの能力もすごく高いのかなって思っています。

ーー早大ディフェンス陣にどう対応していくか

田中：体がつよくてでかい選手が多いと思うので、ある程度本当にずっと駆け引きとか（相手が）嫌なことはずっとできればと思います。

ーーリーグ後半に向けては

米田：個人の目標としては、後期でも出場して、フォワードなので点を取ってチームを勝たせたいので。シーズン始まる前に通算前期後期で５ゴールずつみたいな目標を立てたので、後期５ゴール以上取れたらなと思います。

田中：俺もフォワードなので後期も試合に出場して、ゴールを取り続けるというところと、あとは一部昇格をチームとして掲げている中で、やはり８位という成績は望んでいたものではないので、後期しっかりそれを取り返して、一部に戻れるように頑張りたいなと思います。

ーーここに注目してほしいというアピールポイント

米田：自分の武器は左足のシュートなので、そこはアピールポイントです。

田中：俺は本当に前線で駆け引きし続けて相手の背後を取ったりとかポストプレーでチームを助けたりとか、フォワードとしての役割全般を見てほしいかなって思います。

ーー早慶戦２連覇を意識するか

米田：去年は偉大な先輩たちがいたと思うので、今年はちょっと状況が違うかなって。リーグ戦のカテゴリーとしても相手が一部でこっちが二部。去年と逆の立場になっているので。といっても関係ないので、定期戦は。自分たちがやれることをやって勝てればなという風に思います。

田中：あんまり連覇とかは意識していなくて、本当に一戦必勝というか、自分が出ている試合でやっぱり勝ちたいっていうのは本当に毎試合毎試合そうですし、やはり早慶戦だからこそみたいなところも、本当に早慶戦に全部かけて勝てればというふうに思います。

ーー早慶戦に来てくださる方々にメッセージ

米田：自分のゴールで国立を沸かせられればなと。応援よろしくお願いします！

田中：自分もゴールで勝利に導ければなというふうに思うので、応援よろしくお願いします！

ーー早慶戦への意気込み（個人）

米田：絶対に点を取って若き血歌えるように、頑張っていきたいと思います！

田中：同じく得点でチームを勝利に導けるように頑張りたいと思います！

ーーありがとうございました！

（取材：山内悠暉）