【ソッカー（女子）】先頭を走る背中が仲間の原動力に　主将・野村亜未／リーグ戦開幕直前　４年生新幹部インタビュー第１弾

今季、２１年以来５季ぶりに関東大学リーグ１部を戦う慶大ソッカー部女子。４月４日の開幕戦を前に、ケイスポでは４年生新幹部インタビューを行った。第１弾は主将・野村亜未（総４・十文字）。昨季は２１ゴールを挙げ、２季連続の２部得点王に輝いた野村。チームの先頭を走り、絶対的センターフォワードとしてけん引する彼女が追い求める、理想の主将像とは。

――主将に就任した経緯

同期で話し合いを進めていく中で、全員がフラットに誰でも候補になる状況から始めて、理想の幹部像を話し合って、それぞれの長所や短所に向き合って一番その理想に合うのは誰かというところで、最終的には「やってほしいと思える人にしたい」となりました。その中で、同期全員から「お願いしたい」と言ってもらえたというのが一つと、自分自身も昨年副将を務めさせてもらった上でこの組織に対して勝利への責任を背負う覚悟は引き続き持ち続けたいというところがあったので、主将に立候補したというのも経緯としてあります。

――後ろのポジションの主将の方が一般的には多いイメージだが、センターフォワードの主将として

後ろ目の選手は最後ゴールを守るので責任感が一番大きい選手がなるような傾向にあると思うんですけど、自分はセンターフォワードというみんなが自分の背中を見てプレーするということで、ゴールを決め切らないといけないという責任感もありますし、自分を見て仲間に刺激を与える、原動力になるような存在になれればと思っています。

――昨年度主将を務めた小熊藤子（令８環卒・現ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）さんから受け継ぎたいところ

彼女は逆にセンターバックで、最後にゴールを守る存在で、チームが藤子さんによって助けられていた部分はすごく大きいと思うので、ゴールを守るところで頑張ってくれていた藤子さんの姿を今度は自分が得点を奪うということでチームを助けられたらなと思います。

――“インカレ出場”、この目標設定について

インカレというのは入学する前から強く切望してきた舞台なので、まずはその出場権利を得られるリーグ（インカレは１部８位以上に出場権）に立てたのは自分たちにとっても大きな挑戦だとは思うんですけど、その中でもぼやけた目標だけじゃなくてインカレという自分たちが願い続けた舞台を一番の目標に置いて挑戦し続けたいと思います。２部から上がってきていきなりインカレ出場を目指すというので、「厳しいんじゃないか」と言われることもありますが、自分たちが貫いてきたサッカーを体現して組織全体で目標達成できるようにやっていきたいと思っています。

――主将になってから難しさを感じているところ

スポーツ推薦もないし、サッカーを高いレベルでやってこなかった選手もいる中で、それぞれの意識に少なからずギャップはあるので、多様な選手がいる中で一つの目標に向かっていくために統合するところに難しさは感じているんですけれども、個人個人には「試合に出たい」だったりとか「勝ちたい」だったりだとか強い想いがあるので、そこを尊重しつつも個人の力を最大限引き出せるようなコミュニケーションや対話を通じて、全員が士気を高めてやっていければと思います。

――今のチームの状況

練習試合では連動性があっていい形は作れている中でも、強度が上がる相手に対しては個人の技術のレベル差は目立つ部分があるので、個人がまずはレベルアップすることと、組織としてどうやって戦っていくかというところは大事にしていきたいと思います。

――TEAM2026の強み

この組織の強みとして、一人ひとりが自分にできることは何かというのを主体的に考え続けて、それを行動に移して、誰かのために頑張れる人が多いというのが強みだと思います。

――ここからは個人について、大学ラストシーズンの目標

まずは全員で掲げたインカレ出場を達成するというところで、個人としては主将という立場もありますし、この組織にいられる最後の年で、やはり自分は得点を取ることが使命だと思っているので、そこに対して愚直に泥臭く全うできればというのと、これまでサッカーをしてきて一人じゃ達成できないことが本当に多くて、周囲の人に支えられてきた実感がすごくあるので、そういった方々に対して結果で恩返ししたいと思っています。

――応援してくださる方に一言

慶應という組織にいると「応援してくださる方がすごく多い」というのが率直な感情で、それが当たり前の環境じゃないというのもつくづく感じていて、結果を出して恩返しすることもですが、一緒になって組織として戦っていきたいと思っているので、「皆さんの力を貸してください」というのと、継続して私たちの活動を見守りながらも応援してくれたらと思っています。

（取材：柄澤晃希）