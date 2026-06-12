【ソッカー（女子）】〈戦評〉山田の今季初ゴールで一時同点も 終盤に勝ち越され６連敗／第４０回関東大学リーグ１部前期第１０節　VS日本大学

関東大学リーグ１部前期第１０節。リーグ戦５連敗中の１１位・慶大は、ホームで３位・日大に１−２で敗れ、６連敗となった。

序盤からボールをにぎり、試合を優位に進めるも、前半終了間際に先制される。後半開始早々、山田葵（総２・聖和学園）の今季初ゴールで追いつく。７１分には、大けがでおよそ１年間戦列を離れていた岡田恭佳（環４・十文字）がピッチに入り、攻勢を強めたが、８０分に勝ち越しを許した。

次節は前期リーグ最終節、アウェイでの早大戦。女子サッカーの早慶戦で、慶大が勝利したことは一度もない。歴史を変える〝１勝〟で、長いトンネルから抜け出すきっかけをつかみたい。

２０２６／６／６（土）１４：００キックオフ＠慶應義塾下田グラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 前期第１０節

【スコア】

慶應義塾大学１−２日本大学

【得点】

４４分 日大 片山詠乃

４８分 慶大 山田葵

８０分 日大 柴田瞳

【慶大出場選手】

ポジション

背番号 選手名（学部学年・出身高校）

GK

１ 四宮里紗（環１・桐蔭学園）

DF

１１ 森原日胡（総２・作陽学園）

６ 木田遥（総１・十文字）

５ 米口和花（総３・十文字）

４ 宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）

１４ 福島紗羅メヘル（政１・昌平）

MF

１３ 山田葵（総２・聖和学園）

→７１分 １５ 田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）

１０ 野口初奈（環４・十文字）

２ 竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）

→７１分 ３ 岡田恭佳（環４・十文字）

８ 佐藤凜（総４・常盤木学園）

→８７分 １９ 安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）

FW

９ 野村亜未（総４・十文字）

前節は試合前時点で最下位だった帝平大を相手に、佐藤凜（総４・常盤木学園）のゴールで先制しながら１−２の逆転負け。５連敗となり、１１位に転落した。

今節は２試合連続のホームに日大を迎えた。攻撃時３−１−５−１、守備時５−４−１のいつものフォーメーションを採用したが、シーズン序盤はけがで欠場していた山田葵（総２・聖和学園）が右シャドウで今季初スタメン。右サイドは右ＷＢ・森原日胡（総２・作陽学園）との２年生コンビとなった。

日大も攻撃時３−１−５−１、守備時５−４−１のフォーメーションでミラーゲームの形。プレス時はボランチの１枚が慶大アンカー・竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）をマークし、マンツーマンで圧力をかけてくる。

５分、左ＣＢ・宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）の浮き球のパスをトップ下・野口初奈（環４・十文字）が胸トラップでコントロールし、左ＷＢ・福島紗羅メヘル（政１・昌平）へつなぐと、福島紗が右足でシュート。惜しくもキーパーの正面を突くが、いきなりチャンスをつくる。

その後も押し込む時間が続く。日大５バックに対し、右ＷＢ・森原と左ＷＢ・福島紗が幅を取り、右シャドウ・山田と左シャドウ・佐藤がＤＦを引き付け、ＣＦ・野村亜未（総４・十文字）のラインブレイクからチャンスをつくっていく。前半の途中に立て続けにＣＫを獲得。得点には至らないが、サインプレーや野口のセンタリングでゴールに迫る。

２６分、右サイドを突破され、ボックス内でシュート性のボールを放たれるが、キーパー・四宮里紗（環１・桐蔭学園）がファインセーブで防ぐ。

ビッグチャンスはないが、被カウンター時はＣＢ・米口和花（総３・十文字）を中心とした安定した守りでしのぎ、スコアレスで前半を終えるかに思われた４４分、自陣でボールを奪われると、ボックスの外からミドルシュートを決められ、１点ビハインドで後半を迎える。

４８分、佐藤の空間を使ったパスに森原が抜け出すと、こぼれを野村がシュート。日大ＤＦにゴールライン上でクリアされるが、山田が反応して押し込み、１−１の同点に追いつく。

５１分、福島紗が佐藤とのスイッチからフリーになり、宮嶋からパスを受けると、野村へスルーパスを通す。野村は右足でシュートを放つが、ゴール右へ外れる。

６３分、宮嶋、佐藤、福島紗の３人で左サイドを崩し、福島紗が右足でクロスを供給するが、野村のバックヘッドは枠を捉えられない。

その後は守備の時間が続くと、７１分に交代を敢行。同点弾の山田に代えて、右シャドウに田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）。アンカー・竹内に代えて、昨季後期第１節（２０２５／６／２９）でのひざの大けがからおよそ１年ぶりの復帰戦となる岡田恭佳（環４・十文字）を投入する。

この交代でポジションを変更。右ＣＢ・木田遥（総１・十文字）がアンカーに入り、岡田が右ＣＢに入る。交代直後、左サイドからミドルシュートを浴びるが、クロスバーに救われる。７６分、岡田から野村に鋭い縦パスが入り、チャンスにつながるかと思われたが、オフサイドの判定を受ける。

試合を優位に進めていたが、８０分、ビルドアップの隙を突かれてボールを奪われると、キーパーとの１対１を決められ、勝ち越しを許す。

８７分、佐藤に代えて、安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）を左シャドウに投入。終盤はボールをにぎり、主体的に攻め続けたが、再び追いつくことはできなかった。

悔しい敗戦となったが、間違いなく今季トップクラスの試合内容だった。日大のプレスを回避し続け、プレスが弱まってからはいっそう安定してボールを保持していた。５バックを攻略する場面も攻守に見られた。スタメン起用された山田の得点、岡田の復帰、勝つためのピースは揃ってきている。

次節はアウェイ・早大戦。前期リーグの最終節となる。

開幕戦から慶大らしいショートパスの連携や、相手守備を動かす意図したビルドアップを見せている一方、決定力やゲームコントロールといった課題は変わっていない。前期の集大成となる一戦で、チームの成長と進化を示す結果をつかみたい。

【インタビュー】

山田葵（総２・聖和学園）

――先週の土曜日の敗戦から、水曜日に台風が来て、木曜日と金曜日は補講日だったが、この１週間どんな取り組みをしてきたか

水曜日も時間は短かったんですけど、変わらず練習はできました。テソンさん（黄大城監督）から「（立場として）勝たなきゃいけないと言える状況じゃないよね」という話があって、チームとして「勝ちたい」という頭を揃えてやって来られたと思います。

――前節に続き、５バック相手となった

特別何かを変えるわけではなく、やり続けることを意識していました。

――ゴールの場面

自分が何かしたというよりかは、走っていったらいい所にボールが転がってくるかなということを意識していて、いい所にこぼれてきたので押し込むだけでした。

――今シーズンはけがから始まり、今日は初スタメンとなった。ここまでを振り返って

復帰して何試合かはプレーが上手くいかなくて、自分のミスで皆が何十メートルも戻るシーンも多かったのですが、最近は少しずつコンディションが上がってきて、チームに貢献できることも増えてきた中で今日ゴールできたのはすごく良かったと思います。

――６連敗となり、次節の早慶戦を迎える

苦しい状況が続いていますが、今日もゲーム内容としては慶應のほうが良かったと思うし、やり続けるだけだと思うので、次節こそは必ず勝ち点を取り切れるように頑張っていきたいと思います。

(取材：柄澤晃希）