【ソッカー（女子）】〈展望〉通算０勝７分３１敗の早慶戦 初勝利へ慶應のベストを尽くせ！／第４０回関東大学リーグ１部前期第１１節（前期最終戦） VS早稲田大学

昨季、関東大学リーグ２部優勝で１部に昇格した慶大ソッカー部女子。今季は２１年以来５季ぶりに１部で戦っているが、６連敗中、１２チームのうち１１位と苦戦を強いられている。

６月１３日、早大東伏見グラウンドで、前期最終節の早慶戦が開催される。女子サッカーの早慶戦は通算３８試合を慶大の０勝７分３１敗。勝利したことは一度もない。

今回の記事では、早慶戦の歴史や初勝利に向けた注目ポイントについて解説する。

※早慶戦の勝敗記録の出典

伊東武彦，2025，『早稲田サッカー 百年の挑戦』早稲田サッカー 百年の戦績 女子部編，徳間書店，p.103-132．

【早慶戦の歴史】

早稲田大学ア式蹴球部女子、通称ア女は１９９１年創設。慶應義塾体育会ソッカー部女子は２００６年に創設された。

初の早慶定期戦が開催された２００２年、慶大は体育会加入前で、前身チームとして活動していた時期だ。慶大が０−１１で敗戦した。定期戦はエキシビションマッチに近い位置づけだが、初開催以降毎年度必ず１試合開催されていて、近年は夏の風物詩となっている。定期戦の通算対戦成績は慶大の０勝５分１９敗。

全日本女子サッカー選手権大会の東京都予選や、関東女子サッカーリーグ、関東大学女子サッカーリーグでも対戦しているが、慶大の勝利は一度もない。通算対戦成績は３８試合を慶大の０勝７分３１敗。実力の差はあるが、３１敗のうち１点差敗戦が５試合と、惜しい試合もたしかにあった。

【今季の両チームの関東大学リーグでの状況】

慶大は１勝３分６敗で勝ち点６、１２チームのうち１１位と苦戦している。開幕から４戦負けなしも、前期第５節の山学大戦で初黒星を喫し、そこから６連敗と流れが悪い。目標とする〝インカレ出場〟（＝８位以上）までは勝ち点差２とまだ射程圏内だが、ここからは落とせない試合が続く。

早大は６勝１分３敗で勝ち点１９、４位につけていて、首位の東洋大を勝ち点差６で追う。目標のリーグ優勝のためには慶大と同じく取りこぼしが許されない状況だ。

【歴史を変える初勝利へ】

初勝利のカギを握るのは〝複数得点〟。早慶戦で慶大が複数得点を挙げたことはなく、今季の慶大もまだ複数得点を記録していない。

今季の全７得点のうち、チーム最多の３得点をマークしているのが絶対的ストライカーで主将の野村亜未（総４・十文字）。圧倒的なスピードと裏抜けを武器に、ＣＦでゴールを量産する。チーム随一のテクニシャンで２列目を務める副将の佐藤凜（総４・常盤木学園）が２得点。シャドウストライカーとしての役割もこなす山田葵（総２・聖和学園）が１得点。ＣＫにヘディングで合わせた米口和花（総３・十文字）が１得点と続く。

最終ラインからパスをつなぎ、丁寧にビルドアップする。アンカー・竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）を中心にボールをにぎるも、攻め切れない試合が続いている。

得点力向上にセットプレーは欠かせない。ＣＫや直接ＦＫ弾で幾度もチームを救ってきたエース・野口初奈（環４・十文字）の右足に期待がかかる。右サイドを務める森原日胡（総２・作陽学園）のカットインからの左足シュートや、左サイドを務める福島紗羅メヘル（政１・昌平）のカットインからの右足シュートにも注目だ。

守備は３バックの中央を務める米口を軸に、昨季から不動の左ＣＢとして貢献する宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）、カバーリングが光る右ＣＢ・木田遥（総１・十文字）、チーム唯一のＧＫ・四宮里紗（環１・桐蔭学園）らが支える。

前節、大けがからおよそ１年ぶりに復帰した岡田恭佳（環４・十文字）も能力の高い選手だ。

早慶戦でも攻撃時３−１−５−１、守備時５−４−１のシステムが予想される。ＧＫ・四宮、右ＣＢ・木田、ＣＢ・米口、左ＣＢ・宮嶋、アンカー（守備時右ボランチ）・竹内、右ＷＢ・森原、右シャドウ（守備時右ＳＨ）・山田、トップ下（守備時左ボランチ）・野口、左シャドウ（守備時左ＳＨ）・佐藤、左ＷＢ・福島紗、ＣＦ・野村の前節と同じメンバーでのスタートが濃厚。右ＷＢはクロスでチャンスメイクする岩田理子（総３・十文字）、右シャドウは独特なリズムでボールを運ぶ田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）の起用も考えられる。

野村と廣本瑞季（文３・学習院女子高等科）の２トップもオプションの一つだ。

強烈な左足を持つ早坂七海（政１・常盤木学園）や、シュートセンスに長けた安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club）、献身的なプレーを見せる主務の福島日和（理４・慶應湘南藤沢）の活躍にも期待したい。

今年度のチームスローガンは『尽くす』。「組織のために動いてくださっている方のために『尽くす』という要素と、自分たちが『やり尽くして』終わりたいという要素を掛け合わせて、慶應らしい言葉で表そうと考えた」と福島日は話す。前身時代からチームの歴史を紡いできたすべての人の想いを背負い、夢の早慶戦初勝利を目指す。

初勝利、前期最終節、６連敗のストップ、多くのものが懸かった早慶戦となる。保持しながらも攻め切れない、優位に進めながらも勝ち切れない、重苦しいチームの流れを変える恰好の舞台がやってきた。歴史を変える１勝へ、慶應のベストを尽くせ！

（記事：柄澤晃希）