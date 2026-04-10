【ラクロス（男子）】一進一退の展開制す　宿敵・早大に競り勝ち六大戦２連勝！／六大学戦第２戦VS早稲田大学

桜が咲き、春を感じられる大井ホッケー場にて行われた六大学戦の第２回戦は宿敵・早稲田。第１Qは開始早々に先制点を許すも、福田天真（新法４・國學院久我山）のゴールですぐさま追いつき、桐原怜音（新政４・慶應湘南藤沢）も得点を決め、２−２でQを終える。続く第２Qは開始直後から慶大が主導権を握る。橋山隼人（新商３・慶應）のゴールで勝ち越すと、福田天真がロングパスから得点を重ね、さらにミドルシュートでハットトリックを達成。終盤に早大が１点を返し、スコアは５−３となるも、慶大が優位を保ったまま第２Qを終えた。第３Qは互いに譲らぬ攻防が続き、拮抗した展開となる。慶大は好機を作るも相手守備に阻まれ得点が伸びない中、７分に児玉類（新環４・慶應湘南藤沢）のアシストから福田天真が決め、スコアを６−３とする。しかしその後は膠着状態に入り、両チームとも決定機を生かせず一進一退の攻防が続いた。第４Qは慶大が６－３のリードで迎えるも、序盤に失点し流れが揺らぐ。しかし鈴木孝人（新法３・学習院高等科）のゴールですぐに応じ、岩城敦大（新法４・慶應）の好セーブや岸敬太朗（新法４・慶應）の得点で８－４と再び突き放す。その後は追い上げを受けるも粘り強く守り切り、最終スコア８－６で勝利。慶大は六大学戦２連勝を飾った。

◇スタメン

AT

#31 佐藤仁一郎（新政４・慶應）

#4 福田天真（新法４・國學院久我山）

#3 鈴木孝人（新法３・学習院高等科）

MF

#51 福田崇斗（新商３・本郷）

DF

#16 中本孝太郎（新政４・慶應）

#5 峰岸諒（新環４・慶應湘南藤沢）

#22 伊藤優希（新政４・慶應）

#19 築地泰志（新経３・本郷）

G

#92 間下俊（新経３・慶應）

FO

#63 水本太一（新経３・慶應）

◇得点

第1Q、スタンドからは「おれ白が好き、エンジは大嫌い」のコールが響き渡る中試合はスタート。序盤から会場のボルテージは最高潮に達する。しかし開始早々１分に早大に左サイドから先制点を許し、いきなりリードを奪われる展開となる。それでも慶大はすぐに反撃。２分、MF・福田崇斗（新商３・本郷）がボールを奪取すると、前線の副将・福田天真（新法４・國學院久我山）へとつなぎ、そのまま冷静にシュートを決めて同点に追いつく。その後は早大にボールを持たれる時間が続くも、７分にはG・間下俊（新経３・慶應）がシュートをストップし、守備陣が粘りを見せる。すると９分、MF・桐原怜音（新政４・慶應義塾湘南藤沢）が右サイドから果敢に突破し、勝ち越しゴールを奪取。慶大が主導権を引き寄せる。しかし10分、早大に一本のパスで前線へと運ばれ、同点弾を許す。その後は一進一退の攻防が続き、両者譲らぬまま、第１Qは２−２の同点で終了した。

第２Q、開始直後から慶大が主導権を握る。１分、AT・橋山隼人（新商３・慶應）が左サイドで１on１の駆け引きを制して突破。そのままゴールを奪い、勝ち越しに成功する。さらに４分、AT・福田天真がゴーリーからのロングパスに反応。ルーズボールを拾うと右サイドから冷静に決め切り、リードを広げる。攻守の切り替えから一気に得点へとつなげ、流れを引き寄せた。７分にはAT・福田天真が再びロングパスを受けるなど、慶大が主導権を維持。８分には慶大の時間帯が続き、立て続けにシュートを放つも、あと一歩のところで枠を捉えきれない。それでも12分、外側で丁寧にパスをつなぐと、最後はまたもやAT・福田天真がミドルゾーンからシュートを突き刺し得点を決め、ハットトリックを達成。試合の流れを決定づける一撃となった。しかし13分、早大に１点を返され、点差を詰められ、５−３に。それでも慶大は主導権を渡さず、第２Qを優位に進めた。

第３Qは再び一進一退の攻防が続き、両者譲らぬ展開が続いた。試合が大きく動いたのは第３Q開始７分ごろ。MF・児玉類（新環３・慶應湘南藤沢）のアシストからAT・福田天真が鋭いシュートを決め、得点は６−３に。しかし、その後は再び試合は膠着状態に入る。両チームともに攻守の切り替えが激しく、テンポの速い展開が続く中、決定機は作るものの最後の精度を欠き得点には至らない。慶大オフェンス陣は果敢にゴールへ迫り、ディフェンス陣も集中力の高い守りで相手の反撃を封じるなど、随所に好プレーが光った。それでも試合の流れを完全に引き寄せるには至らず、どこか拮抗した空気のまま時間だけが経過していく。慶大は３点のリードを保ちながらも主導権を握り切れないまま、第３Q終了のホイッスルが鳴り響いた。

第４Qは６－３と慶大の３点リードで迎えたが、試合開始早々シュートを決められ、流れが早大に傾きかける。しかし、慶大も・鈴木孝人（新法３・学習院）の巧みなロールダッジで早大のディフェンスを抜き去りそのままシュートを決め、すかさず１点を返す。守備では、G・岩城敦大（新法４・慶應）が好セーブを連発し、早大の追加点を許さない。さらにAT・岸敬太郎（新法４・慶應）がシュートを決め、８－４とリードを広げたものの、その後は再び失点して３点差へと縮まる。溝部航貴（新総３・國學院久我山）がフェイスオフで勝利すると、AT・鈴木孝人やAT・橋山隼人が果敢に攻めの姿勢を見せシュートを打つも、ゴールネットを揺らすことができない。また、AT・福田天真が早大のクロスを奪い取るファインプレーを見せるも得点には結びつかないまま終盤に失点を許してしまう。その後の早大の追加点は許さず試合は８－６で慶大が勝利し、六大学戦２連勝を飾った。

（記事・取材：野口ことみ、塩田隆貴、小野寺叶翔、髙橋真衣 ）

▽以下、選手インタビュー：峰岸諒／福田天真／岩城敦大

◇主将／DF・峰岸諒（新環４・慶應湘南藤沢）

ーー今日の試合を振り返っていかがでしたか

勝てたものの、初歩的なミスが目立った試合だったと感じています。理由は色々ありますが、集中力が出しきれていなかったり、クリア（自陣から相手陣へボールを安全に運ぶプレーのこと）がうまくつながらなかったりと課題がプレーにでてしまいました。ヘッドコーチからも厳しい指摘を受けたので、今後に繋げていきたいです。

ーーご自身のプレーを振り返って

自分自身、ラクロス男子２０歳以下日本代表チームなど、選抜練習を重ねてきたので学生相手に圧倒的なプレーをしたいと思っています。他を寄せ付けないプレーをするためにも、もっと追い込んだ練習を積み重ねていきたいです。

ーー次節・明大戦への意気込みをお願いします！

今年はスローガンを “KING”にしているように、他を寄せ付けない実力とプレーを目指しています。僕たちが目指してる、 ２桁得点でダブルスコアを目標に、今日の試合ででた課題をこの一週間で対処していきたいです。

AT・福田天真（新法４・國學院久我山）

ーー今日の意気込みは

まだシーズン始まって 1ヶ月しかないということで、絶対に負けられない戦いで、本当はダブルスコアぐらいで圧倒したかったんですけど、結構厳しい試合になってしまったなと思います。

ーー今日の試合を振り返って

前半から結構早稲田が点が取ってきて、そこに対してこっちのオフェンスもしっかり大量得点、８点取れたんですけど、相手も ６点でなかなか大差つけられなくて。もう少しできたかなというシンプルな感想です。

ーー得点を取るために意識していることはなんですか

自分は結構外遠くからのショットが得意な選手なので、他の選手が作った流れを自分がショットを遠い距離から打って点取ることを結構意識してます。

ーー次節・明大戦への意気込み

今２試合で連続で９点、８点ときてるんですけど、僕たちが目指してるのは ２桁得点でダブルスコアで勝つことなので、次こそダブルスコア、２桁得点でしっかり明治を圧倒したいと思います。

G・岩城敦大（新法４・慶應）

ーー今日の試合を振り返って

１か月後に早慶戦を控える早稲田大学さんとできるということで、非常にまずいい気持ちで臨めたかなと思ってます。試合内容に関しては、主将・峰岸諒（新環４・慶應湘南藤沢）も言っていた通り、だらしのない試合にはなってしまったかなと思っています。

ーー今日の試合は選手の入れ替えも結構激しかったですが、いかがでしたか？

今の時期はたくさんの選手に経験を積ませようということで、特に若手を中心に出すようにしているんですけれども、新しい体制の慶應を見せることができたんじゃないかなと思ってます。

ーー連続的なセーブが印象的でしたが、その時の心境は？

特に何も考えてなくて（笑）僕の仕事は来たボールを止めるだけなので、それに集中して一心不乱にやってました。