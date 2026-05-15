【ラクロス（男子）】「憧れの舞台を、最高の形で」　注目選手・早慶戦副実行委員長・マネージャーリーダーが語る早慶戦への情熱／早慶戦直前特集②　鈴木孝人×力石達也×高橋佑佳　（注目選手・早慶戦実行委員副委員長・マネージャーリーダー対談）

日本ラクロス界で「最大規模の試合」とも称される、早慶ラクロス定期戦。圧倒的な注目度と観客動員数を誇るこの一戦には、早慶の関係者に限らず、多くのラクロッサーが日吉陸上競技場へ足を運ぶ。“KING”をスローガンに掲げ、早慶戦５連覇を目指して戦う慶應義塾大学體育會ラクロス部男子。そんな慶大ラクロス部の選手たちは、どのような想いでこの舞台に臨むのか。ぜひこの機会に、彼らの熱い想いや魅力に触れていただきたい。また、「ラクロスの魅力」や「早慶戦の見どころ」についても話を伺った。第２弾では、注目選手・鈴木孝人選手（法３・学習院）、早慶戦実行委員副委員長・力石達也選手（商３・学習院）、マネージャーリーダー・高橋佑佳MG（政４・慶應女子）の対談をお届けする。それぞれの立場から語られる早慶戦への思いを、ぜひ最後までご覧いただきたい。

お三方について

ーー他己紹介をお願いします！

力石→鈴木：新３年生で、ポジションはAT（アタック）です。彼とは中学から同じ学校で、アーセナルチーム（ラクロス未経験者のチーム）の時から常に一番上で僕らを引っ張ってくれる存在でした。個人的には点をいっぱい決めているところで今年一気に成長したプレーヤーだと思ってます。恵まれた体格をしていて、あとラクロス部のビジュアル担当だと思います（笑）。

鈴木→高橋：４年生のマネージャーリーダーの高橋佑佳さんです。僕の１つ上の先輩なのですが、（僕が）１年生の頃からグラウンドで会ったら結構気さくに話しかけてくださったりして。練習場ではマネージャーとして、聞きやすい声でメニューを仕切って円滑な練習を進行してくださっています。去年は早慶戦委員としても、運営に携わっていました。また、周囲からも優しくて信頼できる先輩だと聞いていて、自分もそう感じています。

高橋→力石：新３年の力石くんで、ちーくんという通称でみんなに愛されてます。私も去年早慶戦委員を務めたのですが、力石くんは今年副実行委員長として細かな企画にも取り組み、率先して盛り上げようとしている姿が印象的です。選手としても去年の夏頃から特に成長していると感じています。スーパーカップという大会でも努力を重ねている姿を見てきたので、これからも頑張ってほしいなと思っています。

チームについて

ーー今年度目指しているチーム像

力石：今年のチームは、下級生の頃から試合に出場してきた選手が多く、他大学と比べても経験値が豊富だと思っています。だからこそ、細部まで詰めた戦略を実行できることが大きな強みです。昨年はファイナル４（関東学生リーグFINAL４）で敗れてしまったので、今年こそはその悔しさを晴らし、最終的には全日（全日本選手権大会）で優勝することを目標にしています。

鈴木：今年のチームの強みは、３・４年生を中心に、下級生の頃から試合に出ている選手が多いことだと思います。４年生の中には、U20（World Lacrosse Men’s U20 Championship）の日本代表に選ばれている選手もいて、そういった意味でも経験値のあるチームだと感じています。目標としては、「全日優勝」を掲げています。ただ、そのためにはまずファイナル４まで勝ち進み、一つひとつ着実に勝利を重ねていくことが大切だと思っています。

高橋：スタッフの立場から言うと、下級生もそれぞれがチームに貢献できる組織にしていくことが大切だと思っています。１年生や２年生は、選手も含めて試合に出られる機会が限られる中で、100人を超える組織の一員として、「自分もチームの役に立てている」と感じられるようなスタッフ組織をつくっていきたいです。

ーースタッフの立場から見てどういうチームか

高橋：一つ目は、オンとオフの切り替えがはっきりしているチームだということです（笑）。オフの時はみんなで仲良く楽しんでいて、一方で試合や練習ではしっかり集中してラクロスに取り組んでいる姿が印象的です。二つ目は、同期だけでなく、上下のつながりがとても強いことです。100名を超える大きな組織ではありますが、それでも先輩・後輩の関係が良く、チーム全体の仲の良さを感じています。スタッフとしては、選手たちがプレーに集中できる環境をつくることが大切だと思っています。寄り添うべき時には全力で寄り添いながら、一方でスタッフ組織として、伝えるべきことはしっかり伝える。そのバランスを大切にしていきたいです。

早慶戦について

ーー自身にとって早慶戦とは

高橋：１年生の時に何も知らない状態で初めて早慶戦を観ましたが、本当に他の大会とは全く違うものだと感じました。観客の数や会場の雰囲気も含めて、とても特別で素敵な大会だと思っています。また、他のリーグ戦とは異なり、ラクロス協会や外部団体ではなく、学生主体で運営していることも早慶戦ならではの魅力です。毎年新しい取り組みに挑戦しているので、そうした部分も観客の皆さんに楽しんでいただけたらうれしいです。自分にとっても、最後の一年として新しいことに挑戦できる貴重な機会なので、後悔のないよう全力で取り組みたいと思っています！

鈴木：大学からラクロスを始めて、１年生の時に初めてラクロスの早慶戦を観ました。リーグ戦とは違い、公式戦ではない試合ではありますが、それでも早慶戦には長い歴史がありますし、何より早慶のプライドをかけて戦う特別な試合だと感じています。自分たちが戦う理由を挙げるとすれば、まさにそこにあるのかなと思います。

力石：早慶戦は、今年で34回目を迎える伝統ある大会です。実際に早慶戦実行委員として活動する中で、改めてこの大会がどれほど大切なものかを実感しました。また、選手としての自分自身にとっても、今後のモチベーションにつながる舞台だと感じています。それだけでなく、早慶戦を観た人の中から「自分もラクロスをやってみたい」と思ってくれる人が出てくるかもしれません。そうした意味でも、全国に早慶戦やラクロスの魅力を広めることができる、とても大きな機会だと思っています！

ーー早慶戦実行委員副委員長としてここまでやってきていかがですが

力石：昨年は中本さん（＝中本孝太郎、政４・慶應）がこの役割を担当されていて、その時に本当に忙しそうにされている姿を見ていました。実際に自分が携わってみると、想像していた通り本当に忙しいのですが、その分、普段自分たちが出場している試合がいかに多くの人に支えられて成り立っているのかを改めて実感しています。また、学生主体で運営しているからこその楽しさややりがいも感じています。早慶戦まであと２週間ほどなのでこれからさらに忙しくなると思いますが、振り返った時に「やってよかった」と思えるよう、最後まで全力で頑張りたいです。

ーーラクロスをあまり見られない方も早慶戦にいる中で、改めてラクロスの魅力は？

鈴木：ラクロスは、速い試合展開と激しいボディーコンタクト、その両方を兼ね備えたスポーツだと思います。ディフェンスとオフェンスの激しいぶつかり合いや、ディフェンスの鋭いチェック、オフェンスの時速160キロにもなるショット、そしてそれを止めるゴーリーのプレーなど、見どころはたくさんあります。また、攻守の切り替えも非常に速く、そうしたスピード感や力強さこそがラクロスの大きな魅力だと思うので、ぜひ注目して見ていただきたいです！

力石：普段ラクロスを見ない方々にも足を運んでもらえることが早慶戦の魅力の一つだと思います。大学からラクロスを始める人も多いので、観戦を通して「自分もやってみたい」と思うきっかけになる大会でもあるのかなと感じています。

高橋：ラクロスは「地上最速の格闘技」と言われるほど試合の流れが速く、４Qの残り３分から逆転負けすることもあれば、逆に逆転勝ちすることもあるスポーツです。だからこそ負けている時には選手を鼓舞する応援やベンチからの声が大切ですし、勝っている時でも油断しない雰囲気づくりがとても重要になります。ベンチに入っているスタッフはもちろん運営スタッフや観客の皆さん、そして選手も含めて一体となってつくり上げる会場の空気感もぜひ楽しんでほしいです。もし会場に来られなかったとしても、昨年からテレビでの放送も始まっています。ラクロスはルールが少し難しく感じるかもしれませんが、放送ではルールの解説も行っているので、ぜひ直接でもあるいは画面越しでもラクロスの魅力に触れていただけたらうれしいです！

ーー早慶戦で注目してほしいポイントや目標は？

力石：まずは、孝人の活躍と、佑佳さんの声に注目してほしいです（笑）。また、入場時のスモーク演出など、細かい部分までこだわって準備を進めているので、ぜひ試合開始前から会場に来て楽しんでいただきたいです。閉会式では自分が挨拶をする予定なので、そこにもぜひ注目してください。そして、今年はスタンドを白と臙脂の２色で染めたいと思っています。現地に来てTシャツを着て、ぜひその一員になっていただけたらうれしいです。例年以上に華やかで、キラキラした雰囲気になっていると思うので、期待していてください！

鈴木：今年はすでに六大学戦で早稲田と対戦しているのですが、その試合も他の六大学戦とは少し違っていて、慶應が点を取ればすぐ早稲田が取り返し、早稲田が逆転すれば慶應が追いつく、というような点の取り合いになる、非常に展開の激しい試合でした。やはり、そうした早慶のプライドをかけた点の奪い合いには注目してほしいです。個人的な目標としては、２得点決めたいと思っています！

高橋：４年生同期のオフェンスのスコアとディフェンスのボールダウンを私もベンチから見守っているので、見てくださる皆さんにも注目してほしいなと思います。

ーー当日観に来てくださる皆さんへメッセージをお願いします！

高橋：私個人としても、４年生として本当に最後の一戦になります。今、横断幕も作っているのですが、４年間の集大成を個の早慶戦で見せたいと思っています。応援してくださっている保護者の方々はもちろん、大学関係者の方にもぜひ早慶戦を見ていただき、ラクロスや慶應ラクロスの魅力を知ってもらえたら嬉しいです。

力石：例年以上にパワーアップした早慶戦にするので、ぜひ現地で見ていただきたいです。チケットは前売りの方が安いので早めに買っておくことをオススメします。副委員長としては今年のテーマが「熱狂」なので観客の皆さんを熱狂の渦に巻き込みつつ、慶應にしか出せない魅力もぜひ感じてほしいです。

鈴木：早慶戦は日本ラクロスの試合の中で一番観客が来る試合と言われているので観客も多いですし、試合の雰囲気も早慶のプライドのぶつかり合いというところで、他のラクロスの試合とは違った雰囲気になると思います。それに加えて、点の取り合いになって、すごい面白い試合になると思うのでぜひ見に来てください！

ーー貴重なお話を、ありがとうございました！

【試合詳細】５月１7日（日）＠日吉陸上競技場

１１：１０〜 女子戦

１４：００〜 男子戦

（記事・取材：野口ことみ、髙橋真衣）