【野球】立大のサウスポーを攻略せよ！“チーム今津”白星発進なるか／立大戦展望

４月１１日に開幕を迎える東京六大学野球２０２６春季リーグ戦。慶大の開幕カードは昨春に引き続き立大となった。対立大の直近１０年を振り返ると、３９勝１１敗６分という成績であり、昨年は２季連続で勝ち点を挙げている。「リーグ優勝、日本一、四冠」を目標に掲げる慶大にとって、重要な初戦。“チーム今津”による新シーズンの船出に注目が集まる。

まずは、昨年の立大戦を振り返る。昨春は、３回戦までもつれ込む接戦を制し、勝ち点を挙げて好スタートを切った。１回戦では、前主将・外丸東眞（令８環卒・前橋育英）の９回１失点の好投で、チームを勝利に導く。続く２回戦では、常松広太郎（令８政卒・慶應湘南藤沢）に１試合２本塁打が飛び出したものの、１点差で惜敗。それでも３回戦では、１５安打９得点と打線が爆発し、快勝で開幕カードをものにした。

昨秋は自力優勝の可能性が消滅した中で迎えた一戦だったが、ここでも勝負強さを発揮する。１回戦では、延長１１回に５得点を奪う粘りで競り勝つと、２回戦は６－２で敗戦。しかし３回戦では、今津慶介（総４・旭川東）の代打逆転３ランが飛び出し、劇的勝利で２季連続の勝ち点獲得となった。

新チームが始動し、松山キャンプ（愛知県）から始まり、中津（大分県）、鹿児島、関西/中部（大阪府、愛知県）と４４日間の春季キャンプを行った慶大。この約２か月間で３５試合（Aチームのみ、ノーゲーム・中止を除く）を重ね、実戦経験を積んできた。

他リーグの大学や、社会人、NPB球団と対戦する薩摩おいどんリーグでは、１３試合で１０勝３敗という好成績を収めた。大会を通して打線は絶好調ぶりを見せ、名古屋商科大戦や杏林大戦では大量得点で快勝。西南学院大戦では８回に逆転に成功するなど、慶大らしい粘り強さを見せた。一方で、投手陣は継投で試合を作る場面も多く見られたが、四死球で走者を背負う場面や送球や捕球のミスなど、守備面には課題を残す形となった。

その後もオープン戦を重ね、３月２４日に行われた三菱重工East戦では渡辺和大（商４・高松商業）と水野敬太（経３・札幌南）の完封リレー。特に水野は３イニング６奪三振の好投を見せた。３月２８日に行われた桐蔭横浜大戦では序盤に３点を取られたものの、終盤の６、７回で一気に逆転。点差はあれど簡単には諦めない慶大の強さをアピールした。こうした実戦を通して経験を積む中で、社会人チームとの対戦でも５勝３敗１分と健闘しており、着実に力をつけていることがうかがえる。

対する立大戦は３人のサウスポーが慶大打線に立ちはだかる。第１先発として予想される斎藤蓉（コミュ４・仙台育英）は昨年デビューを果たし、持ち前の１４０ｋｍ／ｈ後半の直球とキレのある変化球を武器に１６試合に出場。３月２９日に行われた社会人対抗戦では強豪・東京ガス相手に、打者９人のうち４三振を奪う好投を見せた。２人目のサウスポー・森本光紀（文４・福岡大大濠）は２年時の明大１回戦で初出場・初勝利のデビューを果たすと、昨秋は５試合に出場し、防御率は驚異の０．８２と安定感を誇る。さらに３人目の田中優飛（文３・仙台育英）は１年春からリーグ戦に出場しており、通算４勝を挙げているため警戒すべき存在だ。打線も、小林隼翔（コミュ３・広陵）、丸山一喜（コミュ４・大阪桐蔭）、村本勇海（文３・大阪桐蔭）、主将・落合智哉（スポ４・東邦）などリーグ経験豊富なメンバーが顔をそろえる。特に、村本は東京ガス戦でチームが２安打に抑え込まれる中、その２安打を記録するなど好調ぶりを示しており、手強い打者になるだろう。

その強力打線に立ち向かうのは、慶大が誇る左右の二枚看板・渡辺和大（商４・高松商業）と広池浩成（経４・慶應）。両チームの先発の立ち上がりが勝敗を分けそうだ。加えて、球速を伸ばした鈴木佳門（経２・慶應）や水野、投球フォームを進化させた松井喜一（経３・慶應）ら力をつけたリリーフ陣が二枚看板を援護する。

一方、打撃陣はクリーンアップを担う主将・今津、主砲・中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の得点機での一本が求められる。今津はオープン戦の立命館大戦と明治安田戦で本塁打を放っており、ここぞでの打撃に目が離せない。中塚はチャンスに強いバッティングに加え、選球眼の良さも光る。また、３、４年生から期待されている右打者・一宮知樹（経２・八千代松陰）の打撃もサウスポー攻略の鍵を握る存在となるだろう。

「強い慶應」を取り戻すために。５季ぶりの優勝へ ”チーム今津”の戦いが始まる。

（記事：河合亜采子）