【バスケ（男子）】接戦を制し初戦突破　“宿敵”國學院大に勝利し雪辱を果たす／第７５回関東大学バスケットボール選手権大会vs國學院大

第７５回関東大学バスケットボール選手権大会の初戦。対戦相手は昨年のリーグ戦において、入替戦進出を争う一戦で敗れ、２部昇格への道を絶たれた宿敵・國學院大である。

今年度副将の服部怜恩（商３・大垣北）を中心に、前半は攻守ともに相手を圧倒する。後半は國學院大の追い上げを受ける苦しい時間帯もあったが、服部の放った３ポイントシュートが勝利の決定打となり、７６−６９で勝利。接戦を制し、國學院大に昨年の雪辱を果たした。

２０２６／４／１１（土） @成蹊大学 吉祥寺キャンパス 第７５回関東大学バスケットボールリーグ戦 １Q ２Q ３Q ４Q 合計 慶大 ２２ １６ １５ ２３ ７６ 國學院大 １８ １１ ２１ １９ ６９ ◆慶大スターティングメンバー◆ SF #６ 服部怜恩（商３・大垣北） PF #７ 中田大智 （理３・都立小山台） SG #９ 柳本晴暖（理３・延岡学園） SF #１１ 桑原佑尚（総２・済々黌） SF #２４ 稲葉優生（文２・常磐大学）

第１Q開始１５秒、服部怜恩（商３・大垣北）の３ポイントシュートで試合が動き出した。続けて、中田大智（理３・都立小山台）が國學院大のシュートのリバウンドを奪い、そのまま速攻からレイアップにつなげる。桑原佑尚（総２・済々黌）の３ポイントシュートや速攻も決まり、１４−４と差を広げた。その後、國學院大に立て続けに連続得点を許したものの、服部のドライブや柳本晴暖（理３・延岡学園）と稲葉優生（文２・常磐大学）のコンビネーションで、簡単には流れを渡さない。主導権を握り続け、２２−１８と４点リードで第１Qを終えた。

第２Q、慶大は激しいディフェンスで、國學院大のオフェンスを苦しめる。服部がゴール下でファールを受けフリースローを獲得し、中田も果敢にリバウンドへ飛び込むなど、ペースは完全に慶大のものに。中盤には坂本惺野（商２・都立西）の技ありジャンプシュートや速攻からのドライブ、桑原のタフショットが決まり、１７点差までリードを広げた。しかし終盤、國學院大の猛追を受け、ドリブルカットやフリースローで失点が続く。残り５秒にはアーリーオフェンスからフリースローを獲得するも決め切れず、最終スコア３８−２９、慶大の９点リードで前半を折り返した。

流れを渡したくない第３Q、９点リードで後半を迎えた慶大は、桑原の３ポイントシュートやパスカットからのレイアップで得点を重ねる。しかし中盤以降はオフェンスが停滞し、残り５分には１点差にまで詰め寄られる苦しい展開に。それでも、稲葉のゴール下シュートや服部のミドルシュートなど、要所で踏みとどまり、追い抜かれることなく５３ー５０で最終Qへとつないだ。

わずか３点差で突入した最終Q、柳本のパスから中田が得点を決めるなど、慶大は攻撃のギアを上げる。しかし國學院大も粘りを見せ、互いにパスカットやリバウンドを奪い合う激しい攻防の中、点差は徐々に縮まり、ついに６８−６８の同点に追いつかれる。

それでも慶大は崩れない。直後、服部のフリースローで勝ち越すと、柳本や服部がリバウンドで流れを引き寄せる。残り３０秒には服部が３ポイントシュートを沈めて７３−６８と突き放し、会場を大きく沸かせた。終了間際には、リバウンドから柳本が速攻を決め、中田のフリースローで加点。追い上げを受けながらも最後は振り切り、７６−６９で勝利を収めた。

終盤の競り合いを制し、接戦を勝ち切ったこの一戦は、新体制チームの勝負強さを印象づけた。「宿敵」國學院大を打ち破ったこの経験は、昨年の悔しさを晴らすとともに、今後の戦いに向けた確かな一歩となるだろう。

（記事：本橋未奈望、新妻千里、星野友莉子 写真：中原亜季帆、星野友莉子）

▼以下、試合後インタビュー

〈＃６ 副将・服部怜恩（商３・大垣北）〉

ーー今日の試合を振り返って

今日の試合は出ているメンバーをはじめとしてベンチにいる選手たち客席にいるチームが一丸となって勝ち取ったものだと思います。そのため今はまず、勝てて良かったという気持ちが大きいです。

ーー國學院大は秋リーグからのリベンジとなりますが、どんな気持ちで臨まれましたか

ここ数年、僕が１年生の頃から國學院との試合には負けてしまっており、悔しい経験をしました。その思いもあり、國學院を自分の中では「宿敵」だと思っていました。今日の試合で勝つことができて、心から嬉しいです。

ーー勝ち越し点ともなる３ポイントシュートを決めました。接戦の中、どんな気持ちであのボールを取りましたか

マッチアップをしていた川上くん（※）とは仲が良かったこともあり、何とかシュートを決めたいと思っていました。その思いも届き、今日の試合ラストでシュートが決まってくれて、嬉しい気持ちでいっぱいです。

※川上新心（人間開発３・國學院久我山）

ーー次戦への意気込み

負けたら終わりのトーナメント戦なので、少しでも気を緩めず、このままチーム一丸となって勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします！

〈＃７ 中田大智（理３・都立小山台）〉

ーー今日の試合を振り返って

みんなで最後まで戦って勝ち切れたのが良かったと思います。

ーー試合中リバウンドや積極的なアタックが印象的でした。意識したことはありますか

今日は堂々と力強いプレーをすることを意識していたので、それが実現できて良かったです。

ーー後半は國學院大に追いつかれる場面もありましたが、どのようなことを意識して（またはチームで話し合って）勝ち切ることができましたか

ディフェンスとリバウンドのところを一番重要に考えていて、そこをしっかりチームでコミュニケーションを取ってプレーしたので勝利につながったと思います。

ーー次戦への意気込み

次戦（日本ウェルネススポーツ大戦）に向けて、チームでの一体感をもっと高めていき、より良い試合ができるように頑張っていきたいと思います。