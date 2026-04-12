【野球】２日連続２桁得点の猛攻で２連勝　チーム今津初の勝ち点獲得／東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 立大２回戦 @明治神宮野球場

４月１２日（日）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 立大２回戦 @明治神宮野球場

前日は１１－０で立大に大勝した慶大。しかし初回、先発・広池浩成（経４・慶應）は小林隼翔（コミュ３・広陵）に本塁打を浴びる。その裏、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）と一宮知樹（経２・八千代松陰）の適時打ですぐさま逆転。スコアを３－４として迎えた３回裏、中塚が左翼席への本塁打を放ち、逆転に成功。勢いに乗った慶大は４回裏までに８－４と点差を広げ主導権を握ると、７回裏には小原大和（環４・花巻東）にも２点適時打が生まれ、１０点目をもぎ取る。投手陣は４回以降立大打線を零封し、１０－４で試合に勝利。開幕カードで勝ち点を獲得した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 立大 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 慶大 2 1 3 2 0 0 2 0 × 10

慶大バッテリー：広池、〇沖村、鈴木佳、水野ー吉開

立大バッテリー：●田中、南、林、道本ー落合

慶大本塁打：中塚１号２ラン（３回）

立大本塁打：小林隼１号ソロ（１回）

前日は終盤の猛攻で大勝を収めた慶大。開幕カードの勝ち点獲得に向け、昨春の東大２回戦以来の登板となる広池にマウンドを託し、戦いの幕が上がる。

１回表、広池は２死から小林隼に左翼席への本塁打を浴び先制を許す。だがその裏、林純司（環３・報徳学園）の中前安打と２本の進塁打で２死三塁のチャンスを作ると、４番・中塚が右翼線への適時二塁打を放ち、すぐさま同点とする。さらに、続く一宮の左中間への適時三塁打で逆転に成功する。

しかし２回表、１死一、二塁から本間律輝（スポ１・日大三）に右中間を破る適時二塁打を浴び、スコアは２－２に。早くも乱打戦の様相を呈する。その裏、慶大は２死から服部翔（政３・星稜）が強烈な中越え二塁打を放つ。このチャンスに林純が適時二塁打で応え、１点を勝ち越す。

３回表、試合を落ち着かせたい広池だったが、丸山一喜（コミュ４・大阪桐蔭）に左前安打を許すなど１死一、二塁のピンチを背負ってしまう。ここで慶大は連投となる沖村要（商４・慶應）をマウンドに送るが、村本勇海（文３・大阪桐蔭）に適時三塁打を浴び、３－４とリードを許す。

その裏、慶大打線が再び立大に襲いかかる。先頭の今津慶介（総４・旭川東）が二塁打を放つと、続く中塚の打球は青空に弧を描いて左翼席へ。主砲の今季初アーチとなる２点本塁打で再逆転に成功する。さらに、一宮の左前安打をきっかけに１死二、三塁のチャンスを作ると、吉開鉄朗（商４・慶應）の犠飛で１点を追加する。

４回表、沖村はテンポ良く立大打線を三者凡退に退け、この試合初めてスコアボードにゼロを刻む。その裏、先頭の林純が右前安打で出塁すると今津の打席で盗塁を決め、２死二塁で中塚を迎える。ここで中塚はバットを折られながらもしぶとく左前安打を放ち、１点を追加。一宮も適時二塁打で続き、８－４と立大を突き放す。５回表、慶大は２死一、二塁のピンチを迎えるも、左翼手・一宮が村本の邪飛を好捕して得点を許さない。

６回表は続投の沖村が、７回表は代わった鈴木佳門（経２・慶應）が無失点で切り抜ける。７回裏、リードを広げたい慶大は立大４番手の道本想（コミュ１・星稜）から、林純のこの日５安打目となる中前安打などで１死満塁とすると、好調の小原がダメ押しとなる適時二塁打を放ち２点を追加する。

９回表、この回から登板した４番手の水野敬太（経３・札幌南）が２三振を奪うなど三者凡退に退け、１０－４で試合に勝利。開幕カードを２連勝で飾り、勝ち点を獲得した。

四冠へ向け、理想的なスタートダッシュを決めた慶大。打線は２試合で２１得点を挙げる好調ぶりで、上位から下位まで抜け目のない攻撃ができている。投手陣もピンチで踏ん張る投球が目立ち、大量得点を許していない。次節は強豪・明大との対戦に臨む。昨秋全勝優勝を果たし、今季も東大相手に２連勝で開幕している。四冠を目指す上で鍵となる相手だけに、今節の勢いを発揮して勝ち点を獲得したい。

◆活躍選手コメント

中塚遥翔（環３・智辯和歌山）

チャンスの場面で最高の結果になって良かったです。残り４カード勝ち点とって優勝します！

一宮知樹（経２・八千代松陰）

１つ目の勝ち点を取ることができてよかったです。点を取られても勢いを緩めずにすぐ取り返すことができるのがこのチーム強みなので、それを明治戦でも活かして勝ちたいです。

（記事：福田龍之介、写真：奈須龍成、林佑真、水野翔馬、河合亜采子）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [6] 林純司（環３・報徳学園） 中安 中２ 右安 左安 中安 [D] 小原大和（環４・花巻東） 投ゴロ 遊ゴロ 中飛 四球 右２ [4] 今津慶介（総４・旭川東） 二ゴロ 右２ 空三振 一ゴロ 三直 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 右２ 左本 左安 投失 一ゴロ 9 横地広太（政４・慶應） [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 中３ 左安 右２ 三併打 一邪飛 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 左飛 死球 見三振 空三振 空三振 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 遊ゴロ 投犠打 左飛 二飛 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 左飛 中犠飛 暴振逃 死球 [5] 服部翔（政３・星稜） 中２ 空三振 空三振 死球

◆慶大投手成績