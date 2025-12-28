【レスリング】瀧澤勇仁　競合相手に惜敗し表彰台逃す　尾﨑野乃香は五輪メダリスト対決制し二連覇達成 ／令和７年度レスリング天皇杯全日本選手権　４日目

１２月１８日から２１日にかけて行われたレスリング天皇杯全日本選手権。最終日となる４日目には男子フリースタイル７４㌔級の３位決定戦に瀧澤勇仁（経１・慶應）が、女子６２㌔級の決勝に尾﨑野乃香（環４・帝京）が出場した。瀧澤は社会人の強豪相手に惜敗したものの、尾﨑は今夏の明治杯決勝で敗れていた元木咲良（育英大助手）を破り、見事天皇杯の二連覇を果たした。

２０２５年１２月２１日（日）＠駒沢体育館

【試合結果】

〈男子フリースタイル７４㌔級〉

３位決定戦

⚫️瀧澤勇仁（慶大）［VPO 6:00＝１-４］小川統己（川金ホールディングス）○

〈女子６２㌔級〉

決勝

○尾﨑野乃香（慶大）［VPO 6:00＝3-３］元木咲良（育英大助手）⚫️

男子７４㌔ 級準々決勝で敗れ３位決定戦に回った瀧澤勇仁（経１・慶應）の相手は小川統己（ 川金ホールディングス）。 以前東洋大学の主将も務めた社会人の実力者を相手に瀧澤は表彰台 を勝ち取ることが出来るか注目だ。

試合開始から両者互角の展開が続く中で先に得点を奪ったのは瀧澤 だった。 グラウンドの攻防から相手をサークル外に押し出し１点を先制する 。しかしその後同点に追いつかれ１－１で試合を折り返すと、 第２ピリオドから圧力を強めてきた相手の攻勢を凌ぎきることが出 来ず、立て続けに点を失い１－４とされてしまう。

その後何とか追いつきたい瀧澤は果敢にタックルを仕掛けるも相手 に上手くいなされ得点につなげることが出来ないまま試合終了。 瀧澤は１－４で敗れ惜しくも天皇杯の表彰台を逃すこととなった。

複数人の五輪メダリスト・世界選手権覇者の試合が続き、 会場の盛り上がりも最高潮の中で迎えた女子６２㌔級決勝。パリ五輪６８㌔ 級銅メダリストにして前年度６２㌔級優勝、天皇杯を獲得した尾﨑野乃香（環４・ 帝京)とパリ五輪６２㌔級金メダリスト元木咲良（育英大学助手） 。 今夏の明治杯で対戦し激闘を繰り広げた両者が決勝の舞台で再び激突した。

今天皇杯のラストを飾る試合となった当試合は第一ピリオドから両者一進一退の攻防が続き、 共に相手にタックルを許す隙を与えないまま試合が進んでいく。 しかし第１ピリオド４分１５秒、尾﨑が２回目のパッシブの警告を受けアクティビティタイムで得点 が出来ずに１点を失うと、そのままのスコアで前半を終える。

すると第２ピリオド２分２５秒に元木も2回目のパッシブの警告を 受けたことで結果的に尾﨑に１点が入り同点に追いつく。 しかし追いついた直後、 元木の素早いタックルに対し尾﨑は一瞬隙を突かれた形になり足を 取られる。 バランスを崩しながらサークル外へ押し出された尾﨑は２点を失い １－３となってしまう。同点に追いつきたい尾﨑は残り時間僅かとなった３６秒、 片足タックルを仕掛けて相手の足を取ると、 バックポジションの得点により２点を獲得する。

この攻防で尾﨑は３－ ３の同点に追い付くとともに、 このまま試合が終わればより後に得点を得た尾﨑の優勢勝ちという 状況に持ち込む。そして残り時間で何としても得点しなければならなかった元木の猛攻を最後まで凌ぎ切り、 最強のライバル相手に今夏の明治杯のリベンジを果たす形で見事天皇杯の連覇を達成 した。

表彰台は叶わなかったものの、大学１年生ながら天皇杯の檜舞台で社会人相手に果敢に挑んだ瀧澤。慶大レスリングの「未来」として今後さらなる活躍を見せてくれるはずだ。そして今夏の明治杯決勝・プレーオフで劇的な敗戦を喫した相手に対して見事なリベンジを果たし、２年連続で天皇杯の頂に立った尾﨑。慶大レスリングを牽引し続けてきた彼女は今後天皇杯の舞台にとどまらず、さらなる挑戦を成し遂げ世界の頂へと歩を進めていく。

（記事：野村康介 取材：塩田隆貴、野村康介）

【インタビュー】

◇尾﨑野乃香（環４・帝京）