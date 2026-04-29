【ラグビー】三者三様の学生スタッフが描くビクトリーロード／２０２６年蹴球部新体制インタビュー　ｖｏｌ．３　勝又菖×坊碧人×土橋亮介

接戦の末、花園ラグビー場で「日本一」の夢が潰えてから約４か月。再び大学ラグビーの頂を目指し、新たなスローガン「ＡＬＬ ＩＮ」を掲げた１２７代蹴球部の戦いが幕を開ける。今回ケイスポでは、今年度リーダーとして蹴球部を引っ張る１１人に今シーズンの意気込みを伺った。第３回となる今回は、主務・坊碧人（環４・慶應）、ＦＷコーチ・土橋亮介（商４・慶應志木）、ＢＫコーチ・勝又菖（法４・慶應）にインタビュー。学生スタッフとして蹴球部を陰で支える３人が描くのは「日本一」へのビクトリーロードだ。

――他己紹介

坊→勝又：勝又菖君はＢＫコーチをやっています。塾高からの進学で、僕とはもう７年目になります。彼は元々パスの上手いＳＯだったんですけど、３年生からは学生コーチとしてやってくれています。喋るのも上手だし、本当に統率力もあるので、下級生からも同期からも慕われている学生コーチです。

勝又→土橋：土橋亮介は志木高出身で、僕と同じく３年から学生コーチに就任しました。選手の時からスクラムがすごくて、今もその武器を起点に選手に教えています。グラウンドでは情熱が溢れていて、土橋の発言ひとつひとつに説得力があり、自分自身も１番信頼している同期になります。

土橋→坊：坊碧人は中等部からラグビーをしていて、大学はトレーナーとして入部しました。「こんなトレーナーいる？」というような、同期の中でも珍しいパッション系のトレーナーで、主務になってもオフグラウンドのキャプテンみたいな感じで部を率いてます。部に欠かせない存在です。

――お互いの長所とスタッフとしての特徴

勝又→土橋 ：土橋の長所はパッションかなと思っていて、土橋の一言で練習の空気が変わるくらい言葉には説得力があるし、またそれに対しても全員がついてくるような人望の厚さもあると思います。

坊→土橋： 僕は土橋のいい所２つあると思ってて、１個は重低音ボイスがかっこいいというところと、もう１つはブレないというところで、どうしても選手に厳しく言う時はその後選手に何か言われたらどうしようといった嫌われる不安みたいなものがあると思うんですけど、彼はそれが全くなくて、嫌われる勇気を１番持ってる人間なんじゃないかなと思います。

勝又→坊：坊のいい所はいろんな人と話せるところかなと思っていて、今主務として選手と指揮官の間に立つ存在なんですけど、誰と話す時も本当にいろんな人を惹きつけるものがあるし、女性陣からもすごい人気があるそうで（笑）、今のマネージャーは坊が入って雰囲気が良くなったってことも聞くので、すごい人望があると思います。

土橋→坊：坊は僕に嫌われる勇気が１番あると言ってたんですけど、僕は坊が１番それがあると思ってて、トレーナーの時から自分の思ったことを的確に伝えて、その上でしっかり指導までやりきる所がいいと思ってて、それは主務になってからも日々やってくれていて、そこを信頼しています。

土橋→勝又：いつも思うんですけど本当にリーダーシップがすごくて、引っ張るというよりも惹きつける所が特徴だと思います。そこは指導にも表れていて、チームとしていい雰囲気が流れてるのは勝又のおかげだと思います。

坊→勝又：僕は勝又のいい所は努力家であることだと思ってます。表だと明るい雰囲気で、裏で努力してるような感じでは見せないんですけど、実は結構色々時間かけて努力してるなって思ってて、選手の時も自主的にどんどんウエイトをやってましたし、今はコーチとしてプレー動画を見ることや、選手ひとりひとりとの対話にも時間を使っているなと思うんで、努力できる一面を持っているのが彼の魅力だと思います。

勝又：気持ちいいですね。（笑）

――入部の決め手

土橋：僕は志木高でラグビーをやっていてターゲットは花園出場だったんですけど、最後の大会のベスト１６の試合で春に１００対０で勝ったチームにあっけなく負けてしまいました。無気力になったんですけど、１個上の石垣（慎之介＝令８政卒）さんという先輩が大学でパッション持ってラグビーをしてる姿を見てかっこいいなと思って、僕も挑戦を続けたいと思って入部しました。

勝又：自分は小学校から慶應という学校に入っていて、小学校で慶應ラグビースクールに入っていました。その時に当時大学生だった白子雄太郎（平２７商卒）さんという方がいて、その方にすごい憧れを抱いていて、こんな人に将来なりたいという思いから小学校の時点で慶應大学でラグビーをすることを心に決めて、そこに向けてプロセスを歩んでいきました。

坊： 僕は安直なんですけど、中高とやってきた仲間と一緒に、もう１回勝利という目標に向かえたらという思いで入部を決めました。入部当初はトレーナーという違う立場だったんですけど、目指すものは変わらないので、今でもすごいモチベーションに繋がってます。

――坊主務、トレーナーとして入部することを決めたきっかけは？

坊 ：元々難聴があって、中学の時に大きい脳震盪を起こした時に、次脳震盪を起こしたら聴力も低下する可能性があるからもう辞めようという話をお医者さんと母親とはしてたんですけど、結局高校でも２、３回脳震盪を起こしてしまい、ラグビーを大学でやると考えた時に、プレーレベルが上がることからも選手として続けるのは難しいと思いました。そうなった時に、ラグビーから離れて別のスポーツやったりとか、他に勉強に打ち込むとか色々あったと思うんですけど、やはり仲間の存在というのが自分にとって１番大きいなと思ったので、大学ではトレーナーという形で入部しました。

――一貫校時代と比べて蹴球部に対する印象の変化

坊：一貫校にいた時は、大学のラグビー部は上下関係に厳しくて泥臭い、色で言うと黒みたいな感じのイメージがあったんですけど、入ってみたらオンオフの切り替えがしっかりしてるなと思っています。オフの時は色で言うと白、でも練習をやるときはみんなで取り組むし、そういった面でオンオフの切り替えができている部だなという印象です。

勝又：自分もほとんど坊と一緒で、高校の時は結構大学生怖いなっていう印象があって、合同練習とかもすごい厳かな雰囲気かなと思っていたんですけど、実際入ってみると１８０度違って、先輩もすごいフランクですし、オフの日も先輩と後輩と一緒に飲みに行ったりとか、全員同期ぐらいアットホームな環境かなって思ってます。

土橋：今では志木高との練習はありますけど、当時はなかったので、大学との絡みがあまりありませんでした。その中で大学にはスーパースターがいて、自分なんかが入ったらもう一生出られないんだろうなというイメージでした。でもそれはいい意味で違っていて、レベルは高いけど、強豪校出身でない人も大学からラグビーを始めた人も果敢に挑もうとする環境がすごいいいなと思ってます。

――同期（１２７代）の特徴

勝又：同期の特徴は人数が少ないからこそ芽生える結束の強さかなと思っています。そもそも選手が少なくてスタッフがすごく多い代なので、なかなか試合に出るメンバーも今の所少ないんですけれど、１つになった時の一体感は、どの代にも負けない力があるっていう風に思ってます。

坊：僕は優しい人が多く集まっていると思います。ただ、優しいと逆に甘くなってしまう部分もあり、今後日本一という厳しい目標を目指すためにはひとりひとりが心を鬼にしていく必要があると思うので、そこの切り替えを今後できたらよりいい代になってくると思います。

土橋：先程話があった通り、選手が少なく、１つのチームが作れるか作れないような代ですので、その分結束が強いというのがあります。優しくて結束力のある代です。

――スタッフに就任した時の経緯や当初の心境

土橋：弊部では大学２年から３年に上がる時に学生コーチをＦＷとＢＫで１人ずつ出すルールがあって、それで僕たちの中で２ヶ月くらい話し合って自分がなったというのが経緯です。当時の心境で言うと、恥ずかしいですけど、恨むというか、そんな感情でした。僕自身結果を出していたかというと出していなかったんですけど、練習以外の所でもウエイトをずっとやってて、それに対してプライドを持っていたので、自分より取り組んでいない同期がまだ試合に出るチャンスがあることに嫉妬してましたし、言い方はおかしいかもしれないですけど、正直根に持っていました。ですが、最終的に話し合いから逃げずにみんなが真剣に話し合ってくれたので、そこがあったからこそ納得できたというか、自分自身切り替えができたので、いい経験だったなっていう風に思います。

勝又：自分も経緯としては土橋が言った通りで、当時の心境は一言で言うと絶望かなという風に思ってます。悔しさもそうですし、なんで自分なんだろうという受け入れがたさがあったと同時に、本当に今までお世話になってきたコーチや両親の顔が頭に浮かんできて、申し訳ない気持ちだったりというので胸が痛い感じでした。ただ、話し合いをする中で同期からの厚い信頼を感じたので、受け入れて覚悟を決めました。

坊：スタッフになった経緯は先ほど話した通りで、主務も同じく毎年２年生の秋頃に代のみんなで話し合って１人決めます。僕の中では毎年選手から選ばれているし、また選手から選ばれるんじゃないかなと思っていたら、僕の名前が上がっていて最初は驚きました。話し合いをする中で、トレーナーとしてやってきた時の姿を買ってくれたんだなという嬉しさはありましたが、満場一致で決まったわけではないので、代のみんなが僕が主務で良かったと言ってくれるように、あと１年頑張りたいと思います。

――スタッフの具体的な仕事内容や生活は

坊：主務はグラウンド外のキャプテンであるとみんながよく言っていて、チームの運営責任者だと思ってます。具体的な仕事内容で言うと、大きく２つあると思っていて、１つはチームの部員みんなの規律管理といった部内統制で、もう１つは自分が部の窓口となって色々調整にあたる仕事です。相手校やラグビー協会、スポンサーなど、本当に様々な人と関わる仕事だという風に思ってます。

勝又：自分たち学生コーチの役割は、選手と指揮官の間に立つ存在として、双方に身近に寄り添いながらチームの実力を最大化することだと思っています。その中でも自分自身はＢＫというポジションを担っていますので、バックスの力を上げるという所に注力しています。

土橋：基本的にはＢＫコーチと一緒で、具体的な仕事内容で言うと、社会人のコーチの方が決めてくださった方針に対して自分たちで練習メニューを考えて、それを社会人コーチの方とすり合わせてグラウンドで練習を行います。そして、それをまた振り返るという作業を繰り返していくのが日々の流れです。

――スタッフとしての活動で意識していることや大切にしていること

土橋：グラウンドで指導する時に意識していることとしては、当たり前のことですが相手の気持ちを思いやることで、例えば、ある選手がミスしても、それがその選手自身が理解していなくて起きたミスなのか、シンプルに実力不足で起きたミスなのかを質問で聞いてみたり、時と場合によっては怒ってみたりと色々なことを試して、良かった悪かったというのを毎日自分で振り返ります。これは大切なことだと思っているので、意識して実践しています。

勝又：自分は２つあって、まず１つ目は謙虚に取り組み続けるという所です。理由としては、コーチは指示をする立場なので上になりがちなんですけど、自分の中では組織、仲間の中でただ役割が違うだけなので、感覚としては選手と同じ目線に立ってチームを良くし続けるということを意識しています。２つ目は挑戦し続けるという所で、完璧な練習は絶対にないので、毎日毎日何かしら改善点を見つけて、それを次に活かして挑戦していくということを意識しています。

坊：僕は、せっかくこういったチームの運営に携われているんだったら、自分にしかできないことを付加価値として与えられたらいいなと思っています。主務の仕事は、練習が滞りなく行われて、試合が成立して、組織が前に進み続けられる状態を維持するという、選手にとっての当たり前を支えることです。その仕事をしていると、どうしても当たり障りのない作業になりがちなんですが、自分が介在することによって与えられることは何かというのを考えています。コミュニケーションの取り方であったり、追加で選手にしてあげられることだったり、そういった付加価値は常に意識しています。

――スタッフに転向する前と転向した後でラグビーに対する見方の変化はあったか

勝又：自分はラグビー、そして組織をより客観的に見られるようになったと思います。選手の時はどうしても個人にフォーカスしてしまっていたんですけど、コーチという立場になって常にチームの日本一という目標に対して逆算して、組織をどう良くしていくんだろうという所を客観的に見るようになりました。

土橋：僕も似たようなことになるんですけど、選手の時は自分がいかに１個上に上がるかということしか考えてなかったし、自分がやっていたＰＲというポジションからの視野しかありませんでした。コーチになると、ＦＷもＢＫも見るようになって、本当に勉強だらけの日々だったので、そこをキャッチアップしていくことで視野が広がったと思います。

坊：僕はラグビーというスポーツよりはラグビー部という組織に対する考え方が変わったと思っていて、中高時代はただ学生が参加して練習して、試合に勝ったら嬉しいし、負けたら悔しいみたいな、それくらいだったんですけど、スタッフという裏方に回って本当に多くの支えがあって組織が運営できていることを知りました。ＯＢ会の支援や大学による施設の提供であったり、保護者の方の支えだったり、本当に色々な方に支えられていることを実感できたので、そういった意味で視野が広がりました。

――選手時代の経験でコーチに活かされていることはあるか

勝又：戦略的思考力は活きていると思っています。ＳＯは司令塔として得点という結果から逆算して物事を考える役割なので、その思考はコーチとして勝利という目標から逆算して、どういう練習を組むとか、どういう選手を育てるとか、そういった部分で活きています。

土橋：感覚も大事なものなので、自分自身で取り組んでいたＰＲ、ＨＯで得た知見は日々指導で活きていますし、それがなかったら今の僕はないと思います。

――スタッフとしてのやりがい

坊：先程言った当たり前を支えてるという所で、自分がインフラなんだという自覚があって、いつもある分にはそこまで感謝されないけど、なかったらみんなが困るという所に責任の大きさを感じます。

勝又：自分は組織に一体感が芽生えて、試合に結果が伴った時だと思っています。自分がコーチとして選手と指揮官の間に立つことで組織に一体感が芽生えますし、ラグビーは１５人が一体感を持たないと勝てないので、チームを勝利に導いた時はすごくやりがいを感じます。

土橋：僕はもっとシンプルな所に喜びややりがいを感じていて、自分の指導した選手が成長して試合に貢献した時はすごい嬉しいです。去年だと、大学から初めてＰＲをやる選手がいて、その選手につきっきりで指導したら、新人早慶戦で高校時代に全国優勝を経験した相手の選手に対して勝つことができました。成長した姿を見て、役に立っているという実感を得ることができました。

――昨季の総括

勝又：去年の目標が日本一だったんですけど、それを組織全員が最初から信じきれなかったというのが反省としてあります。段々とシーズンの中で強くなってきて、自分たちは日本一になれるんじゃないかという実感が最後の最後に出てきたんですけど、それでは遅くて、最初から全員が日本一を信じることが大事なので、それを踏まえて今年は組織全員で日本一という目標を決め、全員が日本一を目指せるようにしています。

土橋：マインド面にもすごく関わっていて、日本一という目標に対する思いはどれくらいだったかということにも責任があると思っています。練習をどれだけのマインドでできたのか、どれだけ本気で日本一という目標を抱えたかという所が反省としてあるので、その改善に自分たちで取り組みたいと思っています。

坊：オングラウンドのことはそこまで詳しくわからないんですけど、オフでも全ての行動、例えばロッカーの整理整頓といった細部のことまでこだわりきりたかったという思いはあります。

勝又：ただ、去年の代が日本一を目指すことの魅力を伝えてくれたので、そこにはすごく感謝しています。

――昨季特に印象に残った試合

土橋：最後の京産戦です。チームとしては最後の最後、逆転した後に再逆転を許してしまった所は良い意味でも悪い意味でも印象的だったし、ＦＷに関わるところで言うと、その試合に対してスクラムや特別なラインアウトにフォーカスして臨んだので、そこが成功した時は嬉しかったですし、クリップとしてやれるような感じはありました。ただ、なかなか通用しない部分もあって、ベスト４の壁であったり、日本一の壁というのを痛感しました。

勝又：自分も土橋と同じで、最後の京都産業大戦です。試合前は今野椋平主将中心にすごく良い雰囲気で練習できていたので負ける気が全くしなかったんですけど、最後の最後で逆転負けしてしまって、まだ自分たちには足りなかったんだなと痛感しましたし、勝負事の難しさを痛感した試合だと思います。

坊：僕は対抗戦の初戦の青学戦が個人的には印象に残っています。春は青学に負けてしまって、秋も勝てなかったらチームとして日本一という目標にもなかなか到達しづらくなってしまうので、選手だけではなくて、スタッフも含め本当に懸けていた試合でした。まだ暑い時期だったので扇風機を用意したり、スタッフ総出でハーフタイムに選手を冷やしたり、とにかく手厚くやりました。スタッフ全員で協力してサポートすることができ、みんなで掴み取った勝利だったので、自分自身すごく良い試合だったなと思って印象に残っています。

――秋の青学大戦は雨や風など気象条件も難しかったが、想定や対策はあったか

勝又：毎試合グラウンドの特徴やその日の天候を踏まえて最高の状況と最悪の状況を想定して、どんなことが起きても実際に試合で対応できるようにしています。青学戦は風が強かったですが、想定通りに試合を運べたと思っています。

――今年のＦＷ陣の特徴

土橋：「強いＦＷ」というのを目指していて、チーム内でもよくその言葉を発しています。ラインとスクラムにこだわっていて、強いＦＷを結果として残せればと思っています。

――昨年も下級生がＦＷが試合に出場していたが、その部分の積み上げは

土橋：一昨年から昨年になって、ＦＷ陣に下級生が増えました。今年はその下級生が２年生、３年生になってシーズンを迎えます。経験や知見があるのは非常に大きな力だと思っています。

――今年のＢＫ陣の特徴

勝又：自分は今年のＢＫは前に押し上げられるような存在かなと思っています。昨年はキックの所で少し課題があったので、それを今の時期に重点的にやっていますし、速いランナーもたくさんいるので、そのランナーたちとと精度の高いキックを駆使して、チームを前に押し上げる所が今年のＢＫの特徴だと思います。

去年は相手に直接渡してしまうキックが多かったんですけど、今年はキックを良い位置に落として相手を背走させたり、コンテスト（競り合い）ボールの獲得率を上げて蹴った地点よりも前で再びアタックができるようにすることを目指しています。

――中井前主務（令８政卒）から受け継いだこと

坊：中井さんと僕は一緒にやっていて、それぞれその得意なことと苦手なことがちょうど真逆だったので、そこが組み合わさって良いコンビを築けてたと思っています。僕は結構注意散漫で忘れてしまうことが多かったんですけど、中井さんはそれがなくて、とことん突き詰めて準備していました。僕は自分が忘れ物が多いとわかっているので、徹底的にそういったチェックは欠かさないようにしていましたし、今後も見習っていきたいなという風に思っています。

――今オフ、キック以外の面で注力していること

勝又：アタックは昨年から大きくシステムが変わってより攻撃的なアタックになったので、その分全員の理解度や基礎的なスキルが求められます。そこで、今の時期は基礎的なスキルや根底にあるフィットネスを徹底しています。

――オフグラウンドで注力していること

坊：今大きく変わっている所は、新たに「挨拶リーダーグループ」や「整理整頓リーダーグループ」といったリーダーグループができた所です。上級生が全員どこかのグループに所属して、オフグラウンドもしくはオングラウンドの取り組みをすることになっていて、ひとりひとりが主体的にオフグラウンドの所に取り組めるようになったと思います。最近で言うと、自転車のルールが厳しくなるという所から、部員に改めて注意喚起をしようというので、ミーティングの前の時間に５分もらって、規律リーダーグループから話すといった時間があります。また、部室の壁に今まで盛り上がった瞬間を切り抜いて張り出すことでチームの意識を高めようという所もあり、上級生が主体的に取り組めるようになった環境は、今後も良い影響になるんじゃないかと思ってます。

――スローガン「ＡＬＬ ＩＮ」に込めた意味

勝又：「ＡＬＬ ＩＮ」は極論、全て懸けるという意味で、日本一になるためには１回１回の練習や１つ１つのプレーに対して全てを懸けなければなりません。自分たちが日本一を目指す上での覚悟の表れだと思っています。

坊：選手だけではなくてスタッフもともにという意味合いも表れていると思います。

土橋：決め方自体も例年と違って部員全員で話し合う形でした。一部のリーダーだけではなくて、部全員で全てを捧げて試合に向かいたいです。

――日本一を目指す上で、どのような部分を具体的に突き詰める必要があるか

土橋：去年はベスト８で終わってしまって、日本一の壁は高いと感じたので、どのチームよりも成長率が高くなくてはいけないと感じています。そのためには日々の改善が大事で、どんなに上手くいった試合や練習だったとしても満足すべきではないですし、何かしら改善点があると思うので、それを練習に落とし込んでいきたいです。改善点を実際にグラウンドで指摘して選手の成長につなげることを意識していきます。

勝又：黒黄会（蹴球部のＯＢ会）の森内理事長からいただいた言葉で「時間の密度を上げる」というところを自分は心がけています。時間というのはどのチームにも平等に与えられているので、その時間でいかに密度を濃くするか、より精度が高いものにするかを、日々の練習や練習以外のところでも大切にしています。

坊：僕が今オフグラウンドのところで意識しているのは、負けた言い訳をオフのところに作らないということです。オフグラウンドでの行動は必ずどこかでオングラウンドとつながると思うので、とにかく徹底的にそこにはこだわっていきたいです。

――春の目標とキーマン

坊：僕自身はスタッフの連携を今一度高めたいです。学生コーチ、分析、マネージャー、男子マネージャー、トレーナー、本当にいろんな部署があるんですけれど、それぞれの部署が上手く連携して、お互い補い合って、選手を支えることにベクトルを向けた時に、１番良い状態、良い環境を選手に与えられると思うので、そういった連携の土台を春のうちに作って、対抗戦や選手権に備えたいと思っています。

勝又：自分の春シーズンの目標は、全グレード全試合全勝です。今年は１軍だけではなくて、全グレードの勝ちにこだわっていこうと話しているので、１軍、２軍、３軍関係なく全部のグレードで全勝を目指しています。そこに向けてのキーマンは４年生全員にしたいと思います。人数が少ない分、まとまった時の力はすごいと思っていますし、今年は４年生が変われば必ずいい方向に進むと思っているので、４年生全員で引っ張っていきたいです。

土橋：目標というところで言うと、ＦＷコーチとしてＦＷの選手と連携を取り、ともに結果を出して自信をつけていきたいです。キーマンになるのは主将の恩田優一郎（政４・慶應）だと思っていて、下級生の多いＦＷを４年生で引っ張っていきたいです。

――お忙しい中ありがとうございました！

※一部写真は蹴球部より提供していただきました。

（取材：髙木謙、福田龍之介 記事：福田龍之介）